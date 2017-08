Неуклюжий спаситель. Кем «Барселона» укрепила центр поля

Игры за Суперкубок Испании против «Реала» подчеркнули проблемы и уязвимости в игре «Барселоны». Впервые за долгие годы каталонцы начинают чемпионат Испании не в роли фаворита. Потеря Неймара, сомнительная трансферная кампания, протесты болельщиков. А покупку бразильца Паулиньо эксперты сравнили с добровольной попыткой «Барсы» забить новый гвоздь в крышку собственного гроба.

После ответного матча за Суперкубок против «Реала» (0:2) упаднические настроения в лагере фанатов «блаугранас» были настолько велики, что приуныл даже один из главных воинов мадридо-каталонских баталий в СМИ и соцсетях – Жерар Пике. «За девять лет в «Барселоне» я впервые почувствовал превосходство «Реала», — печально констатировал защитник. После таких слов стоит задуматься.

Одна из заметных пробоин в составе клуба видна в центральной зоне. Ракитичу и Бускетсу в следующем году исполнится по 30 лет, Иньесте и вовсе стукнет 34. Серхи Роберто, в те редкие моменты когда появлялся на поле, чаще служил затычкой на правом фланге защиты. Рафинью боссы каталонцев летом упорно пытались впарить сразу нескольким топ-клубам с той же напористостью, с какой спекулянты распространяют билеты на матчи. А имя Андре Гомеша, приобретенного у «Валенсии» за 35 млн евро, в кругах болельщиков и вовсе ассоциируется с неким ругательством. Учитывая эти факторы, напрашивается логичный вывод: «Барселоне» жизненно необходим игрок в центр поля, способный исполнять ключевую партию по ходу матчей.

Первоначальной целью на эту позицию был выбран Марко Верратти. Как известно, когда подкатываешь к чужой девушке, рискуешь получить в нос от ее парня. «Барселона» в данном случае пострадала сильнее. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи сохранил Верратти и выкупил у каталонцев Неймара. Так «Барса» получила еще одну внушительную пробоину в составе, а в распоряжении Жозепа Бартомеу оказались 222 млн евро на ее решение. В этих обстоятельствах охваченные паникой боссы «блаугранас» переключились на поиски замены бразильцу. Которые безуспешно продолжаются до сих пор. Но и о позиции центрального хава никто не забывал.

В итоге Бартомеу сделал ставку не на технику и креативное мышление, а на «физику» и атлетизм в лице бразильца Паулиньо. Трансфер, вызвавший бучу недовольства среди болельщиков и откровенное недоумение у экспертов. Даже рекомендация Конфедерации футбола Бразилии не подписывать Паулиньо – как игрока, не подходящего под стиль игры «Барсы», – не смутила Бартомеу. «Гуанчжоу Эвергранд» получил за бразильца 40 млн евро, 7,5 из которых доплачивал сам Паулиньо. Сообщалось, что приобретение бразильца было совершено в интересах компании Бартомеу ADELTE Group, которая хочет принять участие в проекте компании Evergrande, владеющей «Гуанчжоу». Но в клубе эти слухи опровергли.

В 20 матчах этого сезона китайской Суперлиги на счету бразильца – 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. В среднем он совершает 2,8 удара за матч, делает 2,6 отбора, а точность передач составляет 85,4%. Вроде бы не самая плохая статистика для игрока центра поля, если не вспоминать об уровне чемпионата Китая. Примерно такие же показатели у Паулиньо были в его единственном полноценном сезоне в АПЛ в составе «Тоттенхэма». Впрочем, то был далеко не самый яркий отрезок его карьеры, завершившийся тем, что «шпоры» были рады избавиться от него даже себе в убыток.

Где Паулиньо действительно был хорош в последнее время, так это в составе сборной. В матчах с Уругваем и Парагваем он забил трижды и отдал две голевые передачи. Впрочем, когда у тебя в партнерах по центру поля Каземиро, а в атаке играют Неймар и Коутиньо, сложно играть плохо. «Это особенный момент в моей жизни и в моей карьере. Спасибо вам за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня. Я отплачу вам хорошей игрой», — заявил игрок на первой пресс-конференции после перехода. Воплощать свои обещания бразилец начал уже во время официальной презентации, где смог набить мяч целых три раза. Впечатленные мастерством Паулиньо фанаты «Барселоны» в день его презентации приобрели в клубном магазине лишь одну футболку с фамилией хавбека. Одной из причин такого провала мог послужить теракт, произошедший в каталонской столице в тот же день. Но факт остается фактом.

