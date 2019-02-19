Неугомонный Пентек, VAR-убийца, три очка имени Кришито. Обзор 24-го тура Серии А

Кшиштоф Пентек не перестает забивать, «Наполи» разочаровывает, а СПАЛ «рушится» из-за VAR. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 24-го тура чемпионата Италии.
Опять победа
Матч «Ювентуса» против «Фрозиноне» (3:0) стал бенефисом Пауло Дибалы и Криштиану Роналду: оба забили по голу, а КриРо еще и выдал результативный пас на аргентинца.
Туринцы одержали 21-ю победу в текущем чемпионате. Криштиану же укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров — на его счету 19 мячей.
На нуле
«Наполи» снова потерял очки. В этот раз «адзурри» не забили «Торино» (0:0). Безголевой результат стал для неаполитанцев уже третьим в последних четырех матчах Серии А. Теперь их отставание от «Юве» составляет 13 баллов.
📌 Partita finita
⚽ #NapoliTorino 0-0
🇮🇹 @SerieA
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GhvTpDmLfv
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 17, 2019
Благослови поляка
Кшиштоф Пентек оформил дубль в игре с «Аталантой» (3:1).Благодаря нему «Милан» набрал уже 14-й балл за последних шести турах. Поляк же забил 6 голов в дебютных 5 матчах за «россонери».
Также форвард стал первым игроком миланцев после Марио Балотелли, который отличился в трех первых матчах Серии А, выходя в старте. Кшиштоф вернулся на второе место в списке лучших снайперов чемпионата, но свой успех прокомментировал по-скромному: «Признаюсь, что такой результат – это больше, чем я ожидал»
Кришито решает
Пентек бьет рекорды в «Милане», но «Дженоа» справляется и без бывшего нападающего: генуэзцы набрали очки в 4-й встрече чемпионата кряду. В этот раз команда Юрича одержала победу над «Лацио» (2:1). За три очка «grazie» Доменико Кришито: экс-защитник «Зенита» забил победный мяч «грифонов» на 93-й минуте с помощью пушечного выстрела. Реакция после гола бесценна.
Трудовая победа
Отсутствие Мауро Икарди из-за травмы положительно сказалось на «Интере»: «нерадзурри» победили у бывшего клуба своего экс-капитана – «Сампдории» (2:1). Победный гол бельгийца Ражди Наингголана стал украшением встречи.
Для миланцев это уже вторая подряд победа в чемпионате. Команда Спалетти сократила отставание от второго «Наполи» до 7 очков.
Grit, determination, character and a huge fighting spirit – that's the Nerazzurri we like to see 🖤💙
Good night, #InterFans 😴 #FCIM pic.twitter.com/438Hj03dz0
— Inter (@Inter_en) February 17, 2019
Спасибо, VAR
Система видеопомощи арбитрам «убила» СПАЛ. В матче против «Фиорентины» хавбек Маттиа Валоти забил второй гол феррарцев. Но судья обратился к VAR, чтобы просмотреть момент, предшествующий контратаке СПАЛа (с 2:07). В итоге хозяева не только не вышли вперед (на тот момент счет был равным), но еще и получили пенальти в свои ворота, которое реализовал Верету.
Подобный поворот событий сломал бело-голубых: за 9 минут флорентийцы забили еще два гола и выиграли — 4:1. Теперь команда Семпличи находятся всего в 4 баллах от зоны вылета.
Гол тура
Юрай Куцка — автор одного из самых эффектных голов уик-энда. Только «Парму» не спас даже этот шедевр: веронцы уступили «Кальяри» и откатились на 12-е место в таблице.
Цитата тура
«В футболе никогда нельзя говорить «никогда» в отношении «Ювентуса». Однако конкретно в этом случае нет ни единого шанса, что Икарди перейдет к туринцам. Мы ведем переговоры о продлении контракта. Но наша философия в том, что команда всегда важнее отдельных людей», — так скандальную ситуацию с участием форварда «Интера» прокомментировал президент «нерадзурри» Стивен Чжан.
Результаты тура
Ювентус – Фрозиноне – 3:0 (2:0)
(Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63).
Кальяри – Парма – 2:1 (0:1)
(Паволетти, 65, 85; Куцка, 40).
Аталанта – Милан – 1:3 (1:1)
(Фройлер, 33; Пентек, 45, 61, Чалханоглу, 55).
СПАЛ – Фиорентина – 1:4 (1:1)
(Петанья, 36; Фернандеш, 44, Верету, 79 – с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88).
Удинезе – Кьево – 1:0 (0:0)
(Теодорчик, 85).
Дженоа – Лацио – 2:1 (0:1)
(Санабрия, 75, Кришито, 90; Бадель, 44).
Эмполи – Сассуоло – 3:0 (2:0)
(Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60).
Интер – Сампдория – 2:1 (0:0)
(Д’Амброзио, 73, Найнгголан, 78; Габбьядини, 75).
Наполи – Торино – 0:0.
Рома — Болонья — 2:1 (0:0)
(Коларов, 55 — с пенальти, Фасио, 73; Сансоне, 84).
Турнирная таблица
Il posticipo di ieri ha chiuso un'altra giornata di #SerieATIM.
Ecco la classifica aggiornata dopo 24 giornate 👇 pic.twitter.com/plvLwokZQO
— Lega Serie A (@SerieA) February 19, 2019
Бомбардиры: 19 — Роналду (Ювентус), 17 – Пентек (Дженоа/Милан), 16 — Сапата (Аталанта), Квальярелла (Сампдория).
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube