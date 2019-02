Неугомонный Пентек, VAR-убийца, три очка имени Кришито. Обзор 24-го тура Серии А

Кшиштоф Пентек не перестает забивать, «Наполи» разочаровывает, а СПАЛ «рушится» из-за VAR. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 24-го тура чемпионата Италии.

Матч «Ювентуса» против «Фрозиноне» (3:0) стал бенефисом Пауло Дибалы и Криштиану Роналду: оба забили по голу, а КриРо еще и выдал результативный пас на аргентинца.

Туринцы одержали 21-ю победу в текущем чемпионате. Криштиану же укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров — на его счету 19 мячей.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 15, 2019 at 2:17pm PST

«Наполи» снова потерял очки. В этот раз «адзурри» не забили «Торино» (0:0). Безголевой результат стал для неаполитанцев уже третьим в последних четырех матчах Серии А. Теперь их отставание от «Юве» составляет 13 баллов.

Кшиштоф Пентек оформил дубль в игре с «Аталантой» (3:1).Благодаря нему «Милан» набрал уже 14-й балл за последних шести турах. Поляк же забил 6 голов в дебютных 5 матчах за «россонери».

Также форвард стал первым игроком миланцев после Марио Балотелли, который отличился в трех первых матчах Серии А, выходя в старте. Кшиштоф вернулся на второе место в списке лучших снайперов чемпионата, но свой успех прокомментировал по-скромному: «Признаюсь, что такой результат – это больше, чем я ожидал»

A post shared by Krzysztof Piątek (@pjona_9) on Feb 16, 2019 at 2:39pm PST

Пентек бьет рекорды в «Милане», но «Дженоа» справляется и без бывшего нападающего: генуэзцы набрали очки в 4-й встрече чемпионата кряду. В этот раз команда Юрича одержала победу над «Лацио» (2:1). За три очка «grazie» Доменико Кришито: экс-защитник «Зенита» забил победный мяч «грифонов» на 93-й минуте с помощью пушечного выстрела. Реакция после гола бесценна.

Отсутствие Мауро Икарди из-за травмы положительно сказалось на «Интере»: «нерадзурри» победили у бывшего клуба своего экс-капитана – «Сампдории» (2:1). Победный гол бельгийца Ражди Наингголана стал украшением встречи.

Для миланцев это уже вторая подряд победа в чемпионате. Команда Спалетти сократила отставание от второго «Наполи» до 7 очков.

Grit, determination, character and a huge fighting spirit – that's the Nerazzurri we like to see 🖤💙

Good night, #InterFans 😴 #FCIM pic.twitter.com/438Hj03dz0

— Inter (@Inter_en) February 17, 2019