Неугомонный Пентек, VAR-убийца, три очка имени Кришито. Обзор 24-го тура Серии А

Автор: Дмитрий Темников 0

Кшиштоф Пентек не перестает забивать, «Наполи» разочаровывает, а СПАЛ «рушится» из-за VAR. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 24-го тура чемпионата Италии.

Опять победа 

Матч «Ювентуса» против «Фрозиноне» (3:0) стал бенефисом Пауло Дибалы и Криштиану Роналду: оба забили по голу, а КриРо еще и выдал результативный пас на аргентинца.

Туринцы одержали 21-ю победу в текущем чемпионате. Криштиану же укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров — на его счету 19 мячей.

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Avanti cosi ragazzi!! #finoallafine

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На нуле 

«Наполи» снова потерял очки. В этот раз «адзурри» не забили «Торино» (0:0). Безголевой результат стал для неаполитанцев уже третьим в последних четырех матчах Серии А. Теперь их отставание от «Юве» составляет 13 баллов.

Благослови поляка

Кшиштоф Пентек оформил дубль в игре с «Аталантой» (3:1).Благодаря нему «Милан» набрал уже 14-й балл за последних шести турах. Поляк же забил 6 голов в дебютных 5 матчах за «россонери».

Также форвард стал первым игроком миланцев после Марио Балотелли, который отличился в трех первых матчах Серии А, выходя в старте. Кшиштоф вернулся на второе место в списке лучших снайперов чемпионата, но свой успех прокомментировал по-скромному: «Признаюсь, что такой результат – это больше, чем я ожидал»

Кришито решает 

Пентек бьет рекорды в «Милане», но «Дженоа» справляется и без бывшего нападающего: генуэзцы набрали очки в 4-й встрече чемпионата кряду. В этот раз команда Юрича одержала победу над «Лацио» (2:1). За три очка «grazie» Доменико Кришито: экс-защитник «Зенита» забил победный мяч «грифонов» на 93-й минуте с помощью пушечного выстрела. Реакция после гола бесценна.

Трудовая победа 

Отсутствие Мауро Икарди из-за травмы положительно сказалось на «Интере»: «нерадзурри» победили у бывшего клуба своего экс-капитана – «Сампдории» (2:1). Победный гол бельгийца Ражди Наингголана стал украшением встречи.

Для миланцев это уже вторая подряд победа в чемпионате. Команда Спалетти сократила отставание от второго «Наполи» до 7 очков.

Спасибо, VAR 

Система видеопомощи арбитрам «убила» СПАЛ. В матче против «Фиорентины» хавбек Маттиа Валоти забил второй гол феррарцев. Но судья обратился к VAR, чтобы просмотреть момент, предшествующий контратаке СПАЛа (с 2:07). В итоге хозяева не только не вышли вперед (на тот момент счет был равным), но еще и получили пенальти в свои ворота, которое реализовал Верету.

Подобный поворот событий сломал бело-голубых: за 9 минут флорентийцы забили еще два гола и выиграли — 4:1. Теперь команда Семпличи находятся всего в 4 баллах от зоны вылета.

Гол тура 

Юрай Куцка — автор одного из самых эффектных голов уик-энда. Только «Парму» не спас даже этот шедевр: веронцы уступили «Кальяри» и откатились на 12-е место в таблице.

Цитата тура

«В футболе никогда нельзя говорить «никогда» в отношении «Ювентуса». Однако конкретно в этом случае нет ни единого шанса, что Икарди перейдет к туринцам. Мы ведем переговоры о продлении контракта. Но наша философия в том, что команда всегда важнее отдельных людей», — так скандальную ситуацию с участием форварда «Интера» прокомментировал президент «нерадзурри» Стивен Чжан.

Результаты тура 

Ювентус – Фрозиноне – 3:0 (2:0)
(Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63).

Кальяри – Парма – 2:1 (0:1)
(Паволетти, 65, 85; Куцка, 40).

Аталанта – Милан – 1:3 (1:1)
(Фройлер, 33; Пентек, 45, 61, Чалханоглу, 55).

СПАЛ – Фиорентина – 1:4 (1:1)
(Петанья, 36; Фернандеш, 44, Верету, 79 – с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88).

Удинезе – Кьево – 1:0 (0:0)
(Теодорчик, 85).

Дженоа – Лацио – 2:1 (0:1)
(Санабрия, 75, Кришито, 90; Бадель, 44).

Эмполи – Сассуоло – 3:0 (2:0)
(Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60).

Интер – Сампдория – 2:1 (0:0)
(Д’Амброзио, 73, Найнгголан, 78; Габбьядини, 75).

Наполи – Торино – 0:0.

Рома — Болонья — 2:1 (0:0)
(Коларов, 55 — с пенальти, Фасио, 73; Сансоне, 84).

Турнирная таблица 

Бомбардиры: 19 — Роналду (Ювентус), 17 – Пентек (Дженоа/Милан), 16 — Сапата (Аталанта), Квальярелла (Сампдория).

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube

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