Нервное окончание. Как Доннарумма и Райола сражаются с «Миланом»

Холодная война между спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли и агентом Мино Райолой началась летом и сейчас, похоже, достигла своего апогея. Несколько месяцев назад «россонери» продлили контракт с Джанлуиджи Доннаруммой, клиентом Райолы, до 2021 года. Но теперь Мино требует аннулирования соглашения, дав старт новой серии этой «санта-барбары».

В начале прошлого июля миланцы сильно нервничали из-за того, что их самый талантливый молодой игрок этого десятилетия мечтал об уходе. Вариантов была масса: от мадридского «Реала» с его 30 млн евро до нефтедолларовых суперпредложений от шейхов из «ПСЖ». Но спустя пару недель нытья Доннарумма все же продлил контракт на 4 года.

Итальянская пресса называет эту сделку Мирабелли гениальной работой во всех смыслах. Во-первых, ради продления соглашения «Милан» приобрел брата Джиджи — Антонио Доннарумму. Во-вторых, «дьяволы» не пожалели денег и вписали в пункт годовой зарплаты 18-летнего вратаря сумму, примерно равную 6 млн евро в год (теперь Доннарумма-младший входит в число самых высокооплачиваемых игроков Серии А).

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Каждый, кто хоть как-то связан с «Миланом», хвалил молодого голкипера за преданность этой команде. Винченцо Монтелла называл его сыном «россонери», бывший вратарь «красно-черных» Марко Амелиа говорил о высоких профессиональных качествах Джиджи. На деле, если отбросить весь этот плюшевый пафос, королями этой ситуации являются юристы команды, а не Доннарумма: они не добавили в новый контракт пункта отступных, успокоили Райолу внушительной пачкой денег и оставили главный актив итальянского футбола последних сезонов у себя.

Из «своего пацана», выползшего из Примаверы в основную команду «Милана» и обеспечившего вратарскую позицию относительной стабильностью, Джанлуиджи превратился в гламурного бьюти-боя. Того, кто выбривает «бока» на голове, красит чубчик, позирует в кожанке для фотосетов, попадает на обложку GQ и раздает миллион интервью. В одном из последних он достаточно плавно перешел от семейной темы к теме одежды и рассказал, как в самом ближайшем будущем планирует создать стиль: переплетение классики и спортивного варианта.

Медийность поглощает 18-летнего Доннарумму. У него есть огромный контракт, влиятельный агент, который на протяжении нескольких месяцев трепет нервы руководителям ведущего клуба страны, и армия болельщиков в социальных сетях. Но нет блистательной игры, ставшей бы главным украшением имени Джанлуиджи. Болельщики «Милана» перестали видеть в нем будущее своего клуба и теперь просто ненавидят его. Не так давно Джиджи отправил письмо руководителям «россонери», где подчеркнул, что подвергается психологическому давлению и моральному насилию. На это фанаты «красно-черных» ответили агрессивным баннером: «Моральное насилие – это зарплата в 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся, кусок дерьма!». Джанлуиджи не смог сдержать слез в раздевалке и, похоже, сильно обиделся на болельщиков.

Доннарумму регулярно сравнивают с тезкой — Буффоном. Оба невероятно талантливые представители своего амплуа. И тот и другой – символы вратарской позиции сборной Италии (один – в прошлом, другой – в будущем). Разница лишь в том, что Буффон не позволял себе посылать директорам «Юве» никаких писем с недовольством, остался с «Ювентусом» после Кальчополи и командировки в дивизионы пониже и всегда был эталоном поведения как на поле, так и вне него. Доннарумма-младший же дискредитировал себя в глазах болельщиков и настроил их против себя же.

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Наверное, сейчас лучший вариант для Джанлуиджи Доннаруммы – уехать из Италии в другой чемпионат. 18-летний нытик и его страдающий чрезмерной манией величия агент не нужны Серии А.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Джанлуиджи Доннаруммы