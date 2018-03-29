Немецкая классика, миланский характер и битва на мосту. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

Перерыв на матчи сборных позади, и теперь клубы ожидает решающий отрезок сезона. «Севилья» предпримет попытку прервать беспроигрышную серию «Барселоны», а ЦСКА ждет непростой выезд в Ростов-на-Дону. В Бундеслиге пройдет «Дер Класикер», «Ювентусу» будет противостоять «Милан», а ключевым событием тура в АПЛ станет лондонское дерби.

Севилья

31 марта
«Севилья» – «Барселона»
Место: Севилья, Испания
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»
Время: 21:45 (мск)

Эрнесто Вальверде бьет все рекорды в свой первый сезон на посту главного тренера «Барселоны». После провала в Суперкубке Испании каталонцы проиграли лишь один из 46 матчей во всех турнирах. «Севилья» уступила в трех из пяти предыдущих встреч в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» обыграли «нервионцев» в семи последних матчах, зато пару сезонов назад севильцам удалось одолеть «Барселону» на своем поле. Каталонцы не пропускают голов в пяти играх кряду.

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                                                          П1        Х        П2
«Севилья» – «Барселона»    4,42     3,96    1,75

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 8 марта 2018 г.

1 апреля
«Ростов» – ЦСКА
Место: Ростов-на-Дону, Россия
Стадион: «Олимп-2»
Время: 19:00 (мск)

ЦСКА ожидает самый неудобный выезд в чемпионате. Дело в том, что армейцы не побеждали в Ростове-на-Дону с 2006 года. А последние два матча на «Олимпе-2» они и вовсе проиграли. Валерий Карпин еще не одержал ни одной победы на посту главного тренера «Ростова». Зато желто-синие не проигрывают на своем поле в пяти играх кряду. В этом сезоне только «Локомотив» набрал в РФПЛ в гостевых матчах больше очков, чем ЦСКА (26 баллов против 24).

                                         П1        Х        П2
«Ростов» – ЦСКА     3,47     3,02    2,38

31 марта
«Бавария» — «Боруссия» Д
Место: Мюнхен, Германия
Стадион: «Альянц-Арена»
Время: 19:30 (мск)

Немецкая классика

В последнем туре прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «Баварии» во всех турнирах. Зато мюнхенцы остаются непобежденными на «Альянц Арене» (лишь 2 ничьи в 13 играх). В этом сезоне баварцы трижды обыграли «Боруссию»: в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны. Дортмундцы не терпят поражений в Бундеслиге на протяжении 12 встреч. С момента перехода из «Челси» в конце января Миши Батшуайи забил за «шмелей» 8 голов.

                                                            П1        Х        П2
«Бавария» — «Боруссия» Д    1,39     5,25    7,23

Милан

31 марта
«Ювентус» – «Милан»
Место: Турин, Италия
Стадион: «Ювентус Стэдиум»
Время: 21:45 (мск)

Миланский характер

Допустив осечку в предыдущем туре, туринцы снова позволили «Наполи» сократить отставание от первого места. Зато с начала календарного года они не потерпели ни одного поражения. Беспроигрышная серия «Милана» в Серии А достигла десяти матчей, а в последних пяти играх они добились побед. «Ювентус» не пропускает голов в 10 встречах чемпионата подряд. «Дьяволы» лишь раз одолели «Ювентус» в последних 10 матчах в Серии А.

                                                  П1        Х        П2
«Ювентус» – «Милан»    1,64     3,73    5,78

1 апреля
«Челси» – «Тоттенхэм»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Стэмфорд Бридж»
Время: 18:00 (мск)

Битва на мосту

Оба клуба продолжают борьбу за попадание в первую четверку. В случае поражения шансы «Челси» на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне устремятся к нулю. К тому же «синие» с начала года выиграли лишь семь матчей из 18 во всех турнирах. «Шпоры» всего однажды обошли «Челси» в предыдущих пяти играх в АПЛ. А на «Стэмфорд Бридж» они не побеждали с прошлого века. В первом круге победа осталась за «пенсионерами».

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                                                    П1        Х        П2
«Челси» – «Тоттенхэм»    2,36     3,31    3,09

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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