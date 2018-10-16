Неделя скандалов. Чем живет российский футбол этой осенью

Чемпионат мира прошел относительно давно, но футбол в России не перестает быть увлекательным. Вернее не сам футбол, а происходящее непосредственно с игроками. Еженедельник «Футбол» собрал главные скандалы с участием российских футболистов за последние дни.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Начать стоит, пожалуй, с самой звездной парочки России – Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8 октября появилась новость о том, что футболисты, отмечая 10-летие своей дружбы, избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кокорин на всю страну прославился своим новым коронным ударом – стулом из кафе. Позже появилось сообщение, что чуть ранее пострадал еще один человек: был избит водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Также Кокориным и Мамаевым.

У ребят с того момента появилось немало проблем. РФС угрожало пожизненной дисквалификацией обоих футболистов, «Краснодар» и «Зенит» уже наготове разорвать контракты с игроками, а ХК «Челны» запретил нарушителям посещать свои домашние игры и буфет на арене. После допроса и суда Кокорин и Мамаев были помещены на два месяца в СИЗО. Они уже успели принести свои извинения, но этого оказалось мало.

Избитый чиновник Денис Пак, заявил о готовности помириться с хулиганами, но для этого ему должны заплатить 100 миллионов рублей. На защиту игроков уже успели встать их напарники и коллеги. Например, Александр Самедов заявил следующее:

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!»

Хотя главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, как и большая часть России, не стал поддерживать игроков и осудил их поступок:

«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию»

Пока что наши герои заключены под стражу до 8 декабря, но их адвокаты уже обжаловали арест своих клиентов. А нам остается лишь следить за развитием этого увлекательного сериала.

Денис Глушаков

Скандал с бывшим капитаном московского «Спартака» начался еще с того самого лайка в инстраграме. Денис оценил стихотворение с критикой главного тренера клуба Массимо Карреры известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. Итальянский специалист это не одобрил, отправив Дениса тренироваться и играть с молодежкой «Спартака». Но самое интересное началось потом.

Вскоре жена футболиста Дарья Глушакова подала на развод, прокомментировав это следующим образом: «Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (25 августа). Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно. Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде. У нас была счастливая семья, и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала».

13 октября Никулинский суд Москвы арестовал имущество Глушакова в рамках бракоразводного процесса. Но, как рассказал позже адвокат Дарьи Сергей Жорин, футболист успел вывести со своих счетов около 100 миллионов рублей. А еще через некоторое время Жорин рассказал, что на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков уже вывел порядка 200 миллионов рублей. «Снял либо наличными, либо перевел на другие счета. Таким образом, он вывел круглую сумму из средств, которые являются совместно нажитым имуществом», – добавил адвокат.

Теперь Дениса могут привлечь к уголовной ответственности. За подобное преступление предусматривается наказание, связанное с лишением свободы. Отправится ли Глушаков к Кокорину и Мамаеву пока точно неизвестно, но в любом случае, ему есть, из-за чего переживать.

Евгений Башкиров

14 октября хавбек «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде. Медицинское обследование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза. Руководитель «Ночного патруля Самары» Виталий Смардаков рассказал:

«На мужчину мы обратили внимание на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине (каршеринг – услуга по аренде автомобиля для периодического использования автотранспортом – прим.) к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали. На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы. Свою ошибку он признал, такое бывает нечасто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно»

Клуб осудил действия своего футболиста и заявил, что будут приняты строгие меры. И все же вождение в нетрезвом виде оказалось куда менее скандальным поступком, чем следующий.

Георгий Тигиев

В начале сентября «Крылья Советов» арендовали у московского «Спартака» 23-летнего защитника Георгия Тигиева. А спустя полтора месяца он был задержан сотрудниками ДПС. Его заподозрили в употреблении амфетамина.

Началось все с того, что игрок отдыхал в ресторане с хавбеком «Крыльев» Башкировым, которого, как мы уже сказали, задержали за вождение в нетрезвом виде. Днем Тигиев возвращался домой, его остановили. Содержание алкоголя в крови футболиста соответствовало допустимым минимальным значениям (0,09 промилле), но его заподозрили в употреблении наркотиков и отправили на анализ. Тигиев употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями. Первичный анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина. Виталий Смардаков, руководитель все того же «Ночного патруля», заявил следующее:

«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился. В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии. Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина»

Позже появилось видео задержания футболиста:

Как уже сообщалось, Тигиеву может грозить два года дисквалификации. Но представители РУСАДА сделали следующее любопытное заявление:

«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба»

Позже футболист прошел обследование в наркологической клинике. По предварительному заключению, в анализах Тигиева не обнаружено следов наркотических веществ. Окончательные результаты анализов будут готовы в течение 10 дней. Игрок уже готов обратиться в суд для защиты чести, а самарский клуб собирается поддержать его.

Дмитрий Тарасов

Самый свежий скандал разразился с началом новой рабочей недели. За неуплату алиментов игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову грозит лишение родительских прав, а также его могут привлечь к уголовной ответственности. Оказалось, что хавбек не выплачивает супруге Оксане алименты уже шесть лет. Футболист должен выплатить около 15 млн евро. Именно об этом рассказал адвокат Оксаны Сергей Жорин:

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей»

Через некоторое время стало известно, что Преображенский суд Москвы вернул иск Тарасова к бывшей жене с просьбой снизить размер алиментов. Адвокат Оксаны Сергей Жорин пояснил, что игрок обратился в суд с иском об уменьшении размера выплат по алиментам с 200 тысяч рублей в четыре раза, а также просил задним числом пересчитать текущую задолженность и неустойку в 15 миллионов рублей. Кроме того, по словам Жорина, «Локомотив» получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, но отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности. А уже вечером было опубликовано официальное заявление «Локомотива»:

«Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно. У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов»

В общем, Дмитрию придется самому выпутываться из этой ситуации, а мы продолжим следить за увлекательными похождениями российских футболистов. И похоже, можно констатировать, что перерывы на матчи сборных им идут явно не на пользу.

Фото: Global Look Press

Видео: телеграм-канал Mash

Текст: Тимофей Поршнев