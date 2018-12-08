Не сотвори себе «МанСити». Почему «горожане» сейчас не выглядят фаворитами Лиги чемпионов

На групповой стадии ЛЧ от команды Хосепа Гвардиолы ожидали безоговорочного доминирования. В Премьер-лиге каждый матч «Сити», если он не с «Ливерпулем», – это методичное закатывание соперника в газон. «Лион», «Хоффенхайм» и «Шахтер» выглядели не самыми грозными противниками. Но «горожане» оказались не слишком убедительными, потеряв в пяти еврокубковых матчах больше очков, чем в 15 встречах АПЛ.

ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Сразу оговоримся: считать выступление «МанСити» в группе не самым удачным можно только относительно сверхуверенной игры команды в АПЛ и котировок букмекеров, называющих англичан главными фаворитами ЛЧ. «Горожане» досрочно вышли в плей-офф, и назвать это посредственным результатом могут, пожалуй, либо персональные хейтеры Гвардиолы (мол, ну и где гениальность вашего супертренера?); либо ненавистники «денежных мешков» с аргументами в стиле: «Вы тратите по 200 млн фунтов за трансферное окно и не можете обыграть какой-то «Лион»?»; либо те, кто считает, что лидерство в Премьер-лиге означает способность выносить любого соперника в Европе с двузначным счетом.

Гвардиола приучил всех к тому, что любая потеря очков его клубом воспринимается почти как сенсация. Вот только футбол – это не симулятор FIFA: к осечкам фаворитов стоит относиться проще. И все же вопросы, которыми задаются в отношении «Сити» люди, не удовлетворенные качеством игры команды в еврокубках, имеют право на жизнь. Уязвимости в системе есть, иначе не было бы как минимум отрицательного баланса с «Лионом».

НЕЖЕЛАНИЕ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД СОПЕРНИКА

Спорить с тем, что Гвардиола идет в авангарде футбольной эволюции, глупо. «Сити» играет в красивый прогрессивный атакующий футбол. Однако в упрямой приверженности Гвардиолы догмам Круиффа кроется опасность: Пеп не хочет принимать то, что если всегда играть в одной манере, рано или поздно к ней приспособятся.

Помните, как в первом сезоне в Англии он жаловался на лонгболлы, разрушающие всю систему его игры низом? Это был лишь один пример. Следом случился «Ливерпуль» Юргена Клоппа: немец понял, что если обороняться против «тотального» футбола Пепа слишком трудно, то можно его банально перепрессинговать. Подобное может не получаться на протяжении всего матча, но если сдюжить в определенных временных отрезках и воплотить это в голы, то шанс на победу будет.

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Только когда «Ливерпуль» в течение полугода трижды обыграл «МанСити», Гвардиола слегка поступился принципами: в их последнем очном матче «горожане» сыграли осторожно и даже уступили по владению мячом (48% против 52%, притом что до этого соотношение всегда было в пользу «Сити»: примерно 60% на 40%). Но в большинстве случаев отказываться от идеи доминирования Пеп не может и не хочет. Из-за этого случаются такие казусы, как с «Лионом» – скоростной командой, по почерку схожей с «Ливерпулем». Банду Клоппа Гвардиола уже воспринимает как исключение, а подстраиваться под других не готов, за что и расплачивается.

ВЫСОКАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

«Сити» предпочитает отбирать мяч слишком высоко, и защитники вынуждены подниматься к центральному кругу. Если противник выбирается из-под прессинга первых двух линий, его контратака сразу приобретает острый угрожающий характер. Другое дело, что выбраться по силам далеко не всем. Расчет на длинные передачи уже не прокатывает: в воздухе Лапорта и Стоунза устанешь переигрывать. Но если у соперника есть крутой опорник, который в состоянии просочиться сквозь прессинг на дриблинге либо разрезать его хитрым продольным пасом, этот прессинг превращается в первопричину провала в обороне.

У «Лиона» в центре поля оказались очень толковые молодые игроки. Танги Ндомбеле и Уссем Ауар по совокупности двух встреч с «горожанами» выдали просто зверскую статистику точности передач, отборов и обводок. Неспроста Ндомбеле интересуется «Барселона», а к Ауару после игры с комплиментами подбежал сам Гвардиола. Старшему из них не исполнилось и 22! Чем больше будет таких талантов, тем чаще прессинг будет ломаться об их созидание.

ФЕРНАНДИНЬО В ОПОРНОЙ ЗОНЕ

Кто-то из молодняка «Лиона» и сейчас пригодился бы Гвардиоле, так как позиция опорника у него остается проблемной. Фернандиньо уже 33: теряется скорость, теряется объем работы – и вот уже бразилец где-то не успевает выйти из-под прессинга, где-то недобегает на перехват, где-то не перекрывает направление опасного паса.

Учитывая, что в схеме 4+3+3 (4+1+4+1) Фернандиньо отвечает за опорную зону фактически в одиночку, его важность нельзя переоценить. Равноценной замены бразильцу в обойме Пепа нет. Разве что попробовать в этой роли Кевина де Брюйне, когда тот вылечится, но, учитывая атакующий потенциал бельгийца, прямо сейчас эта мысль граничит с безумием. Скорее «Сити» раскошелится еще на сотню миллионов и возьмет кого-то по профилю.

ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

То, что многие считают АПЛ сильнейшим внутренним чемпионатом, не означает, что ее средний уровень сопоставим с Лигой чемпионов. Если кому-то кажется, что «Лион» или тот же «Хоффенхайм» заведомо слабее «Челси» или «Тоттенхэма», – напрасно. В Англии Жоржиньо встречали чуть ли не как идеального разыгрывающего опорника – если сравнить его с упомянутыми парнями из «Лиона», не факт, что он окажется в плюсе. Или посмотрите, как дружно оборонялся с «Сити» «Хоффенхайм» в родных стенах: у девяти игроков набрался хотя бы один отбор за матч, а у опорника Юстина Хогмы их вообще восемь из девяти попыток – столько не набирает даже Н’Голо Канте в лучших матчах.

Не пойман – не VAR. За кем и за чем надо следить в этой Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов играют лучшие из лучших, даже если названия некоторых клубов не мелькают в сводках Football Leaks, они не совершают супертрансферов, а их тренеров не считают наследниками Йохана Круиффа (хотя разве кто¬то не слышал о том же Юлиане Нагельсманне?). Ни в одной группе нет клуба, набравшего 100% очков. Гвардиола – не бог, его команда собрана из таких же людей и не идеальна, хотя очень сильна. Задача-минимум на сегодня для «Сити» выполнена, а об остальном есть смысл говорить лишь весной.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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