Не на жизнь, а на спор. Съеденная крыса, заросший Хаддлстоун, бегемот и другие безумные обещания

Самые интересные футбольные истории не всегда происходят на поле. Игроки, болельщики, тренеры и даже мэры городов, вдохновляясь видом спорта №1, совершают странные и даже дикие поступки. «90 минут» предлагает рейтинг самых причудливых футбольных пари.

Кто спорил: Шарль Дайо

На что: съест крысу, если «ПСЖ» не выйдет в 1/4 финала ЛЧ

Мэр французской коммуны Мон-де-Марсан поплатился за чрезмерную веру в любимую команду гастрономической пыткой. После первого матча «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) градоначальник, на радостях потерявший голову от безответных голов в ворота каталонцев, опубликовал в Facebook пост: «Если «Барса» пройдет дальше, я съем крысу и проголосую за Меланшона (лидер левого движения «Непокорившаяся Франция»)!». Казалось, мэр ничем не рискует: пять мячей в ответной встрече – задача почти невыполнимая. Но Месси и Ко справились (6:1), а наутро поклонник парижан получил сотню напоминаний об эпатажном обещании. «Знакомые повара сразу прислали несколько хороших рецептов приготовления мяса, а главы агломераций пообещали найти для меня полевую крысу, которые, по их уверениям, точно лучше городских!» – вспоминает Дайо.

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Чем занимался неудачливый мэр следующие четыре месяца – собирался с силами или подыскивал подходящую крысиную кандидатуру, – история умалчивает, но в июле Дайо за свои слова ответил. Расстелив на столе форму «Барселоны» и заправив футболку «ПСЖ» за ворот как салфетку, глава Мон-де-Марсана лихо расправился с необычным блюдом в местном кафе и даже сравнил его с мясом кролика. Правда, потом признался, что повара приготовили для него нутрию. На этом жульничества не закончились, ведь условия спора хитрец исполнил только наполовину. Однако при упоминании Меланшона мэр взмолился: «Должны же вы быть снисходительными!» Поступиться политическими убеждениями – это вам не крыс есть!

Кто спорил: Марио Балотелли

На что: получит в подарок Bentley за дубль в дебютном матче

Новый этап карьеры Марио Балотелли в «Ницце» начался с любопытной истории: Марио спросил у Мино Райолы, может ли он прокатиться на его Bentley. Не менее эксцентричный, чем сам Балотелли, спортивный агент предложил итальянскому форварду пари: итальянец забивает в своем дебютном матче два гола «Марселю» – и получает ключи от дорогого авто. С задачей форвард справился на «отлично»: первый гол «олимпийцам» Балотелли забил с пенальти, одурачив голкипера секундной задержкой у мяча, а второй — затылком, с меткой подачи партнера. Марио не стал долго ждать и сразу набрал номер Райолы: «Мино! Ключи!» История несчастливо завершилась только для самого Bentley, врезавшегося в столб во время рандеву до ночного клуба.

Агент самого одиозного нападающего резюмировал ситуацию с юмором: «Марио — это феномен, но он всегда будет Балотелли». Шутка ли, но сезон-2016/17 в итоге стал одним из лучших в карьере 26-летнего игрока: Бало забил 15 мячей в Лиге 1, побив личный рекорд, случившийся четырьмя годами ранее в «Милане». Стал ли забавный и незатейливый спор толчком к тому, что Марио наконец взялся за голову как игрок? Вряд ли, но закономерность вышла удачной.

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Кто спорил: Том Хадделстоун

На что: не будет стричься, пока не забьет

Нынешний полузащитник «Дерби Каунти» Том Хаддлстоун в свое время запомнился всем поклонникам АПЛ не только своей игрой за «Тоттенхэм» и «Халл», но и удивительным пари, который прославил его на всю Англию. Будучи игроком «шпор», Том испытал на себе серьезный игровой спад. В августе 2012 года главный тренер «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш чуть было не отдал игрока в «Сток Сити», но сделка сорвалась. Это подстегнуло футболиста: тот начал часто выходить в старте и заручился поддержкой португальского специалиста. Но главная проблема оставалась – голы. Игрок угодил в настоящую «засуху»: к ноябрю его серия без забитых мячей достигла 19 месяцев. И англичанин дал себе слово, что не будет стричься ровно до тех пор, пока наконец-то не прервет эту ужасную безголевую серию. «Все началось с невинных шуток внутри команды, но я уже больше года отращиваю волосы и не буду их стричь, пока не забью. Если я буду играть регулярно и смогу избежать травм, уверен, до конца сезона забью хотя бы раз — и тогда парикмахеру потребуются большие ножницы», — заявлял тогда Хадделстоун.

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Забил Том только 28 декабря 2013 года, поразив ворота «Фулхэма». К слову, к этому моменту полузащитник выступал уже за «Халл Сити». Как ни странно, сразу после взятия ворот Тома подстригли прямо на поле. Это сделали сотрудники клуба. Так Хадделстоун вошел в историю футбола как первый игрок, «сходивший к парикмахеру» во время игры. Чуть позже его волосы ушли на eBay за 6300 фунтов. Игрок передал деньги благотворительному фонду.

Кто спорил: болельщик ЦСКА

На что: если Слуцкий не станет чемпионом, то фанат купит бегемота

Интересующиеся российским футболом люди по сей день помнят обещания Валерия Газзаева сбрить свои знаменитые усы в случае победы в Кубке УЕФА. Престижный трофей был выигран, а усы так и остались на месте. Спустя четыре года после завоевания европейского трофея главным тренером армейцев стал Леонид Слуцкий, и тут возникла совершенно обратная ситуация: инициатором пари на этот раз стал болельщик. Изначально он развернул вокруг специалиста целую пиар-акцию, цель у которой была всего одна – уход тренера из московского клуба. Ввиду своей состоятельности радикальный фанат мог позволить себе помогать любимому клубу: он спонсировал съемки фильма к столетию ЦСКА, дарил игрокам машины за продление контрактов. Первые три года под руководством Слуцкого обернулись для армейцев рядом неудач. Результатом недовольства фаната стало необычное обещание: если Слуцкий сумеет привести ЦСКА к чемпионству, то состоятельный болельщик подарит Московскому зоопарку бегемота и будет содержать его на свои средства.

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Череда провалов ЦСКА закончилась в том же сезоне: красно-синие триумфально заняли верхнюю ступень пьедестала. Московскому зоопарку гиппопотам оказался не нужен, и фанат «материализовал» бегемота в благое дело: порядка 3 млн рублей было перечислено на счет детской футбольной школы армейского клуба. Однако обоюдная критика продолжилась, а несколько лет спустя, по окончании последнего матча Слуцкого в качестве наставника красно-синих, специалист и вовсе выбежал на трибуну, намереваясь «по-мужски разобраться» с неугодным фанатом. Работники стадиона своевременно вмешались и предотвратили потасовку, но осадок остался. Впоследствии специалист рассказывал, что внутри клуба к этому болельщику отношение крайне негативное: его ненавидят все футболисты и руководители.

Кто: Давиде Никола

На что: оставить «Кротоне» в Серии А и проехать на велосипеде 1300 км

Главый тренер итальянского «Кротоне» Давиде Никола нашел необычный способ мотивации своих футболистов. Он пообещал проехать на велосипеде от Кротоне до Турина, если его команда сможет остаться в Серии А. На тот момент она имела всего 14 очков и находилась на грани вылета с отставанием в 8 очков от спасительного места. В случае успеха алленаторе предстояло преодолеть около 1300 км, то есть пересечь практически всю страну. Далее произошло невероятное. В последних девяти турах «Кротоне» одержал шесть побед, набрал 20 баллов и благополучно гарантировал себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. Вскоре 44-летний Никола действительно сел на велосипед и отправился в путешествие по «сапогу», попутно посещая значимые для себя города и выкладывая видео о каждом дне поездки.

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Что же заставило футболистов собрать все силы в кулак и показать, наверное, лучший в жизни футбол? Нет, они не хотели поиздеваться над наставником. Эта история имеет гораздо более трагичную предтечу. Три года назад в городке под Турином сына Николы Алессандро сбил автобус, когда тот катался на велосипеде. Свой марафон Давиде планировал посвятить памяти погибшего ребенка и привлечь внимание общественности к безопасности на дорогах. Игроки не имели морального права подвести своего тренера. Это тот случай, когда человечность и товарищество важнее любых денег.

Автор: Алена Груздева, Юлия Древова, Никита Воробьев, Евгений Морозов, Вадим Павлов

Фото: Global Look Press