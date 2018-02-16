Не на того напали. Почему критика в адрес Ильи Кутепова после матча с «Атлетик Бильбао» несправедлива

Первая официальная игра «Спартака» в 2018 году обернулась смачной оплеухой в виде домашнего поражения со счетом 1:3. Вся команда показала себя не до конца готовой, но больше всего упреков и оскорблений после финального свистка вылилось на Артема Реброва и Илью Кутепова. Голкипер красно-белых и впрямь провел ужасную встречу, а вот Кутепов при более подробном рассмотрении выглядит как жертва поверхностных суждений.

Для начала стоит сделать сноску: «Спартак» в целом сыграл не очень убедительно и не показал своей реальной силы, поэтому в определенной мере критики достойны все, начиная с фигуры главного тренера. Ведь это ему пришла в голову идея задействовать в воротах Артема Реброва, а не Александра Селихова. «Я поставил в состав Реброва исходя из того, что видел на тренировках», — оправдывался после игры Массимо Каррера. Исходя из того, что все увидели на матче, Артему лучше передохнуть, подлечить нервишки и дать дорогу молодому перспективному вратарю.

Что до обороны, особого выбора у итальянца не было: тандем Кутепов-Таски в свете травмы Джикии казался оптимальным.

Теперь подавляющее большинство фанатов требует убрать подальше от основы российского защитника.

Если смотреть на пропущенные голы без должного внимания, то его вина кажется очевидной везде: упустил Адуриса в первом, сфолил на Рико перед вторым, махнул мимо мяча в третьем – приговор вроде бы стопроцентный. А теперь давайте разберем все три эпизода более детально.

Первый гол, 22-я минута

Все начинается с продольной фланговой передачи Ерая Альвареса Лопеса со своей половины поля на Рауля Гарсию. По идее его должен был опекать Дмитрий Комбаров, но, когда Гарсия получает мяч, Дмитрий находится от него в нескольких метрах и не торопится сближаться. Отмечаем хороший по силе и точности пас защитника «Атлетика», как и открывание Гарсии, но Комбаров определенно запоздал и в итоге застыл в полупозиции. После чего попятился назад, так как другой игрок басков, которого, к слову, проспал Промес, обозначил забегание во фланг. Худо-бедное оправдание столь пассивного поведения по отношению к Гарсии у левого защитника красно-белых в данном случае имеется. Как бы то ни было, у 22-го номера «Атлетика» не было ни малейших препятствий для того, чтобы сделать выверенный пас на ход Адурису.

Играй, епископ! Грехи «Спартака» и его болельщиков в матче с «Атлетиком»

Да, с одной стороны, Кутепов проиграл нападающему позиционную дуэль, упустив того за спину. Но с другой – прямо позади пары Адурис-Кутепов находится опытный Сердар Таски, и он, в отличие от Ильи, располагается лицом как к мячу, так и к сопернику. Таски обязан был видеть, что Адурис еще до передачи обгоняет Кутепова и оказывается ближе к воротам. Но вместо того, чтобы сделать шаг в сторону и поймать форварда в положение «вне игры», Сердар продолжает движение к своим воротам и запарывает офсайдную ловушку. Довершает коллапс Ребров, попросту самоустранившийся с пути Адуриса, завалившись на правый бок. Таким образом, первый гол можно с чистой совестью назвать коллективной ошибкой.

Вина в нем Кутепова не ключевая, учитывая, что он находился спиной к форварду и не мог одновременно контролировать взглядом мяч и оппонента. А вот Таски – мог. Как и Комбаров мог агрессивнее сыграть против Гарсии, но мы же давно знаем, какой из Дмитрия защитник, и скоро мы в этом еще раз убедимся.

Второй гол, 39 минута

Первопричина – потеря Глушаковым мяча на чужой половине поля. Внезапно у спартаковцев образовывается бездонная дыра в центре поля, баски на скорости выбегают три в три.

Кутепов оказывается последним и пропускать форварда с мячом мимо себя просто не имеет права. Илья встречает его в нескольких метрах от штрафной – все абсолютно логично, не стал тянуть до самой границы, чтобы не напороться на еще более опасный стандарт – идет в отбор и фолит.

В данной эпизоде Кутепов сделал максимум того, что может защитник, оказавшись в таком положении.

Сыграть чисто можно было бы лишь в том случае, если бы у нападающего было плохо с техникой и он не смог бы нормально убрать мяч в сторону. Но у Рауля Гарсии с ней все в порядке. Далее происходит крайне неудачный рикошет после штрафного, а мизерные шансы успеть сыграть на выходе Ребров убивает прыжком в позе креветки, хотя мог бы попробовать вытянуться.

Но виновен в этом голе явно не он, а полузащита, без боя сдавшая центр поля. Когда Глушаков под давлением двух соперников совершил потерю, это было еще не смертельно. Но Зобнин с Фернандо оба неверно оценили обстановку и провалились позиционно: первый бросил свою зону и опрометчиво помчался выгрызать мяч у обидчика Глушакова; второй стянулся туда же, видимо, желая в излюбленной манере подкараулить мяч после борьбы.

Позади бразильца остается огромная бесконтрольная территория, где Рауль Гарсия и получает мяч, чтобы заработать спустя несколько мгновений злосчастный штрафной.

Третий гол, 45 минута

О, это просто показательное выступление в исполнении некоторых игроков «Спартака». Прелюдия – необязательный фол Комбарова. Непонятно, зачем перед самым перерывом Дмитрий решил пообниматься с оппонентом, но стандарт назначен довольно далеко от ворот, так что это не столь критично. Баски исполняют заготовку, используя перекрестное открывание двух игроков, с которыми играют Глушаков и Комбаров. Следует продольная передача в штрафную, Глушаков вроде бы следует за соперником, но тут Артема Реброва настигает приступ паранойи: он убегает из ворот и подкатывается под собственного партнера по команде, а мяч остается у басков. Мягкий навес во вратарскую уже мог закончиться взятием ворот, но Кутепов головой выбивает его с ленточки. Однако на добивании первым оказывается Микель Рико: нескладный удар по воротам, мяч скачет, возможно, задевает по пути кого-то из басков и проскакивает под ногой несчастного Кутепова. Невезение или технический брак? Положим, примерно 50 на 50: отскок после таких корявых ударов, тем более при рикошетах и помехах, просчитать непросто. Но шанс попасть по мячу нормально и спасти команду во второй раз за пять секунд у Кутепова, конечно же, был.

А теперь – самый смак: смотрим розыгрыш штрафного с самого начала и обращаем внимание на то, кто из защитников «Спартака» играет с Рико, который через несколько секунд в полном одиночестве будет добивать мяч в ворота. Вуаля! Дмитрий Комбаров, судя по его действиям, впервые в жизни столкнулся с перекрестным открыванием. Увидев бегущего навстречу баска, левый защитник красно-белых моментально стирает из своей памяти ближайшего к нему игрока, которого он держал еще секунду назад. Он разворачивается вслед за новой целью на 180 градусов , но, увидев, что по ней, вообще-то, уже работает Глушаков, мчится к ближней штанге, то ли пытаясь его подстраховать, то ли чтобы поцеловать ее вместо потерявшего рассудок Реброва. В любом случае перехватить подачу Комбарову так и не удается. А самое смешное и грустное, что все это время брошенный им Рико фактически стоит (!) на одном месте – том самом, откуда Дмитрий героически помчался помогать Глушакову с Ребровым. И с того же самого места Рико забивает этот корявый и унизительный гол. Как нетрудно заметить по изложенным эпизодам, значительная часть ошибок и проколов Кутепова возникает вследствие бездарных действий партнеров, особенно Дмитрия Комбарова. Поэтому, прежде чем огульно обвинять в пропущенных мячах тех, кто оказывается не у дел в момент непосредственно перед голом, стоит обратить внимание на причину созданной ситуации – тогда истинных виновных установить гораздо проще. Хотя, разумеется, в поражениях в командной игре всегда виновата команда.

И напоследок – немного статистики, чтобы окончательно развеять мнение о том, что Кутепов – бездарный защитник и провалил игру с «Атлетиком». Илья получил от Whoscored оценку 6,4, что выше, чем у Таски (6,2) и Комбарова (6,1), но чуть хуже Ещенко (6,5). Это при том, что на счет Кутепова записали автогол и ключевую ошибку, что должно отражаться на конечной оценке. Далее: 29-й номер красно-белых стал лучшим в матче по количеству выигранных единоборств (20 из 28), сделал больше всех перехватов (4),выносов (5) и блокировок ударов (2) среди спартаковцев. Для сравнения: Сердар Таски по 3 перехвата и выноса, ни одного блока, зато 2 отбора против 1 у Кутепова. Зато Илья выиграл 6 верховых дуэлей против 1 у немца, в целом совершил существенно больше касаний мяча (89, у Сердара – 67) и показал гораздо более качественный процент точности паса (87,3 против 75 у Таски). Так что вопрос о том, кого в этой паре надо отправлять в запас, не так уж и однозачен. А на десерт – оборонительные показатели Дмитрия Комбарова: 0 отборов, 0 перехватов, 0 заблокированных ударов, 1 вынос. Прекрасный левый защитник. Левее некуда.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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