Не мальчик, а золото! Пауло Дибала очень скоро станет лучшим игроком планеты

Через пару лет эра Лионеля Месси и Криштиану Роналду закончится, но мир снова разойдется по нескольким лагерям. Одни будут голосовать за какого-нибудь Антуана Гризманна, другие – за Килиана Мбаппе, третьи – за Неймара. Четвертые будут считать лучшим Пауло Дибалу – и окажутся чертовски правы: аргентинцу уже сейчас можно давать «Золотой мяч» по нескольким причинам.

Универсализм

В начале января, когда Пауло Дибала вылетел из обоймы Турина из-за травмы бедра, персональные болельщики аргентинского вундеркинда забеспокоились: на месте чистого нападающего в «Юве» играет переживший спад в начале сезона Гонсало Игуаин, справа бушует Дуглас Коста, на левый фланг полузащиты в поисках игровой практики отчалил Марио Манджукич. Но выход из трудной ситуации, связанной с перебором клевых игроков на каждую позицию, нашел алленаторе Аллегри.

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Переводом Манджукича из нападения в полузащиту Макс дал понять: в своей команде он ценит универсалов. Это качество оказалось присущим Пауло Дибале. Аллегри, с того момента как аргентинец восстановился, использовал его на нескольких позициях. Иногда – справа. Иногда – в паре с Гонсало Игуаином (как это было в матче с «Удинезе» или в ответной игре 1/8 финала ЛЧ против «Тоттенхэма»). Но чаще всего – на позиции «десятки». У Дибалы отлично поставлен пас, великолепен удар со средних дистанций. Комфортное расположение позади Игуаина и перед парой Пьянич–Хедира позволяет ему чаще откликаться на передачи центральных полузащитников, организовывать моменты для партнеров и, самое главное, наносить больше ударов по воротам соперников. Бомбардирские успехи Дибалы подтверждают факт: после травмы бедра в пяти матчах чемпионата Италии аргентинец забил 3 гола, огорчил «Тоттенхэм» на «Уэмбли» и благодаря точному выстрелу в лондонской встрече вывел «Юве» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Слишком серьезен

Недавно звезда «Ювентуса» дал интервью журналу Vanity Fair, в котором поразил откровенностью всех футбольных болельщиков. Одна из центральных тем – жизнь Дибалы после смерти отца. Пауло рассказывал: папа умер от рака, когда будущему форварду было всего 15 лет. Это событие очень сильно ударило по Дибале, а тренерский штаб юношеской команды «Ньюэллс Олд Бойз» отпустил мальчишку домой на полгода, чтобы поддержать в трудную минуту. «Шести месяцев мне не хватило, я даже чуть не бросил футбол. И я до сих пор думаю о нем и посвящаю ему все голы . Пока папа был рядом, я никогда не испытывал давления из-за футбола. Старался наслаждаться каждым моментом. Мы ведь были последним поколением, которое с утра до ночи играло в футбол, для которого два свитера, валяющиеся на земле, были воротами. Первый компьютер у меня появился, когда мне было 13. И я не мечтал о нем. Остаться дома – это наказание», — говорил нападающий «Юве».

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Пауло Дибала привык грамотно оценивать свои силы. Недавно журналисты Sky Sports Italia позвали аргентинца в эфир и спросили о том, станет ли он для всего мира новым Лионелем Месси. Реакция 24-летнего нападающего удивила многих. Дибала попросил не сравнивать его с Лео и сказал, что вряд ли достигнет высот своего именитого соотечественника. «Лионель Месси есть Лионель Месси. Но я хочу быть Пауло Дибалой», — добавила к пафосному спичу клишейную цитатку «десятка» Турина.

💆🏽‍♂️ A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Mar 23, 2018 at 11:59am PDT

Знает меру деньгам

Есть два момента. С одной стороны, здесь присутствует самоуважение, поэтому юноша требует многого не только от себя, но и от «Юве». Если сравнивать зарплаты Дибалы, то за время игры в «Ювентусе» его оклад возрос в несколько раз. Здесь есть заслуга агента Пьерпаоло Триульци. Правда, с Триульци нападающий расстался еще в начале осени: причина проста – Пьерпаоло просто перестал приносить нападающему контракты с нужными цифрами.

Второй момент можно назвать отрицательным. Замена Триульци вряд ли устроила боссов «Ювентуса». Новыми представителями Пуоло Дибалы стали его братья — Густаво и Мариано, и те сразу же начали искать для своего «клиента» новый, более прибыльный вариант. Для начала в прессе прошли слухи о переходе Пауло в «ПСЖ». Потом они были разбавлены байками о переговорах форварда с Флорентино Пересом из «Реала». Совсем недавно всплыла информация об интересе со стороны «Барселоны». И буквально на днях британский журналист Дин Джонс пульнул в интернет интересный инсайд: через пару сезонов, когда Серхио Агуэро достигнет пенсионного возраста, Пеп Гвардиола сменит Куна именно на Пауло Дибалу. Насколько информация Джонса правдива, никто не может сказать, но Мариано Дибала уже отказался ее комментировать, тем самым добавив в историю щепотку интриги.

A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Mar 7, 2018 at 2:21pm PST

Лучший сезон в карьере

В этом году Пауло Дибала регулярно получает по шапке от Павла Недведа (чех в одном из интервью намекнул на непрофессионализм нынешней «десятки» «Юве») и Алессандро Дель Пьеро. Итальянец же рассказал о том, что настоящий лидер не должен ставить свои интересы выше интересов клуба, заметив, что это прежде всего касается финансового вопроса (здесь отсылка к предыдущему пункту). Кроме того, о форме аргентинца с общим посылом «Что случилось с вундеркиндом?» писали два самых знаменитых автора из тех, кто следит за итальянским футболом, – Паоло Бандини и Джеймс Хорнкасл.

На деле с Дибалой не случилось ровным счетом ничего. Да, парень просто хочет получать чуть больше. Но при этом он не подает это с лицом зазнавшегося выскочки, а доказывает великолепной игрой. В сезоне-2015/16 аргентинец забил в Серии А 19 голов. В прошлом – 11. В этом, несмотря на травму и 9 туров до конца, у него уже 17 мячей и куча времени для того, чтобы догнать Мауро Икарди и Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров. Кроме того, Пауло заметно прибавил в реализации (на данный момент 83% его ударов летят в створ) и точности передач. Последний факт в начале января подтвердил Макс Аллегри, заявив, что Дибала специально отрабатывает передачи вразрез и длинные переводы на тренировках. «Я настроен только на победу, на то, чтобы поразить ворота соперника. Это важная часть моей жизни. Я питаюсь положительными эмоциями, которые получаю от забитых голов» — кажется, Пауло Дибала привык пичкать итальянских журналистов пафосными фразами из дешевых американских сериальчиков.

Дороговизна

В начале года исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов лиг топовых европейских лиг. На первых четырех местах расположились Неймар (213 млн евро), Лионель Месси (202,2 млн), Харри Кейн (194,7 млн) и Килиан Мбаппе (192,5). Пауло Дибала занял почетную пятую строчку (174,6 млн), опередив в рейтинге Криштиану Роналду, Поля Погба и Антуана Гризманна. Есть подозрение, что Дибала еще успеет повысить свою стоимость по ходу этого сезона. Во-первых, за счет выступлений в Серии А: у «Юве» есть небольшой отрыв от «Наполи», но вряд ли кто-нибудь верит в неаполитанское чудо. Во-вторых, Лига чемпионов: «старая синьора» встретится в четвертьфинале еврокубка с мадридским «Реалом», но, учитывая не самую лучшую форму испанцев, Пауло еще сможет попылить в главном клубном турнире Европы. В-третьих, чемпионат мира.

И тут возникает проблема: аргентинские СМИ сообщают, что Дибала и Мауро Икарди могут пропустить ЧМ-2018. Икарди – из-за скандала с Макси Лопесом и Вандой Нарой. Форвард «Юве» — из-за непонимания стиля игры сборной. Об этом уже сказал главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли: «Либо мы не понимали, как вместить Дибалу в эту команду, либо сам Пауло не понимает свою роль на поле». И на родине нападающего «Юве» пока что не догадываются, как интегрировать Дибалу в схему национальной команды, чтобы извлечь максимум выгоды.

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У Пауло Дибалы есть все шансы, чтобы стать лучшим игроком мира в самом ближайшем будущем. Ему всего 24, но игра одного из сильнейших клубов мира сильно зависит от него. Главное для аргентинца сейчас – абстрагироваться от ненужных новостей и работать в поте лица. Чем он вроде бы и занимается.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Пауло Дибалы