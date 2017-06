Диего Демме не едет со сборной Германии на Кубок Конфедераций

В сборной Германии снова потеря. Полузащитник Диего Демме не приедет на Кубок Конфедераций в России.

Центральный полузащитник сборной Германии и «РБ Лейпциг» не приедет в Россию на Кубок Конфедераций. Причиной стала травма спины, диагностированная у футболиста.

Демме останется со сборной до четверга.

BREAKING: Diego #Demme ruled out of #ConfedCup with injury. He will remain with the team until Thursday to receive treatment. #DieMannschaft pic.twitter.com/0QKu89luu3

— Germany (@DFB_Team_EN) June 13, 2017