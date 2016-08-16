Не думай о секундах. Илья Казаков — о Курбане Бердыеве в «Спартаке»

История прихода Бердыева в «Спартак» чем дальше, тем сильнее напоминает легендарный фильм Георгия Данелии «Осенний марафон». Туркменский тренер может вернуться в «Ростов», может начать осваиваться в «Спартаке», может оказаться в «Локомотиве»… Или остаться сам и оставить всех своих потенциальных работодателей в прежнем подвешенном состоянии. В российском футболе за секунды ситуация меняется до неузнаваемости.







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Утром в понедельник 15 августа РФС заканчивал принимать заявки от кандидатов в президенты союза. В воскресенье вечером официально выдвинувшимся претендентом был только Валерий Газзаев, чей поход за право занять большой кабинет на шестом этаже Дома футбола на Таганке оказался настоящим сюрпризом для других и основных участников большой игры. Все последние дни футбольный мир гадал, выдвинется ли согласно своим обещаниям действующий президент Виталий Мутко, начнется ли операция «Дублер», когда в качестве замены министру «под Газзаева» могут направить на выборы президента РФПЛ Сергея Прядкина или красноречивого главу столичной федерации футбола Сергея Анохина и сбудется ли слух о готовности бывшего президента РФС Николая Толстых вернуться к борьбе за будущее нашего футбола (или против людей, противящихся этому).

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Слухов было много, политических раскладов — не меньше, а вот понимание того, как будут складываться в понедельник события, отсутствовало. Но эта история все равно выглядела более ясной для болельщицких и журналистских умов, что главная после назначения Черчесова интрига отечественного тренерского мира – где в итоге окажется Бердыев.



Его уход из «Ростова» казался делом решенным. Были сожжены мосты в отношениях с ярким Иваном Саввиди, по сути, в одиночку взвалившим на себя обязательства по финансированию клуба, если не брать во внимание меценатов, персонально поддерживающих отдельных игроков. Удивляться тому, что так происходит, не стоит. Еще в небогатом «Торпедо», которое содержал Владимир Алешин, зарплату главной звезде лужниковцев Игорю Семшову платили вне основной финансовой ведомости – эти расходы легли на плечи неизвестного широким массам доброхота. Подобная модель потом с разным успехом реализовывалась в ряде отечественных команд — в том же «Спартаке», кстати, при Джеване Челоянце, с понятной симпатией относящемся к футболистам армянского происхождения.





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«Ростов» же пошел дальше других клубов, поставив такие принципы финансовых взаимоотношений на поток. Но деньги Саввиди все равно оставались главным источником жизнедеятельности дончан. И, судя по его раздраженным интервью, магнат не понимал до конца, как именно они расходуются, и, естественно, старался это понять, что в итоге привело к непримиримому конфликту с Бердыевым, воспринимавшему эти претензии как попытку зайти на его тренерскую территорию.

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Саввиди наговорил разного. В том числе пообещал, что вообще может оставить «Ростов» без финансирования, и отказался поддерживать клуб при любом другом тренере кроме Дмитрия Кириченко, на чьи плечи сейчас официально легло управление командой. Это выглядело как конец истории «Бердыев в «Ростове» и по сути и было концом. Бердыев успел встретиться с Виталием Мутко (несколько раз) и Леонидом Федуном (тоже несколько раз, но больше, чем с министром). Но при этом, дав уже с десяток дней назад слово боссу «Спартака» и признавшись на прощальном ужине для команды в Ростове-на-Дону в своей мечте возглавить сборную, тренер парадоксальнейшим образом остался в «Ростове». Или был вынужден остаться в нем – пусть неясно, не напрямую – по каким-то загадочным обстоятельствам.





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Бердыев летал в Ниццу к отдыхающему там Леониду Федуну, чтобы проговаривать с ним дальнейшие шаги по заходу тренера в «Спартак», и путешествовал вместе с «Ростовом», но отдельно от команды, по пути ее следования. Он консультировал Кириченко, он оставил рядом с ним весь свой штаб, велев помощникам ждать его официального появления в «Спартаке». Больее того, Бердыева «Ростов» заявил как помощника главного тренера на матчи с «Аяксом». И он при этом оставался тренером без действующего контракта. По крайней мере, так считала общественность.

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Объяснить такую паузу в переходе в «Спартак» можно было только одним: Бердыев, имея в «Рубине» опыт удачного взаимодействия с первым лицом республики, а затем в силу изменившихся обстоятельств попавший под более жесткую и иную систему контроля, пытается забрать себе в красно-белом клубе практически неограниченные полномочия – включающие не только тренерскую автономность, но и контроль над спартаковской академией. Что, естественно, встречает возражения со стороны старожилов клуба. Тех, о ком Федун сказал: «Я решил передать управление клубом профессионалам». И кто сейчас, по сути, борется за свои полномочия в «Спартаке».

Ситуация удивительная, конечно. С одной стороны, владелец клуба отчаянно нуждается в Бердыеве, но заход тренера на его условиях будет означать переход к нему той самой неограниченной власти, что была у него в Казани в лучшие по спортивным показателям годы команды. С другой — приход Бердыева обозначит для «Спартака» начало периода, когда все в клубе будет выстроено в систему ради результата, – то, что от Федуна давно требуют болельщики.

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Как он поступит, что выберет? Загадка. Которая с каждым новым днем не приближает нас к ответу, но которая может решиться в любую минуту. Требования Бердыева известны, сомнения Федуна понятны. Ход за президентом. Тренер, выдвигая все новые условия, по сути, вынуждает его согласиться на регентство, когда участие хозяина фактически сводится к финансированию. К тому, против чего так встал на дыбы в Ростове Саввиди.

В итоге все понятно и ничего не понятно. Одно слово — «да» или «нет» — никак не прозвучит.

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Время в нашем футболе, вероятно, такое. Когда все чего-то ждут и ведь дожидаются, но период ожиданий всегда затяжной и тяжелый.

Текст: Илья Казаков



Фото: Сергей Дроняев

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