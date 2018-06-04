Футбольная выставка от РОСНАНО, вручение премии ARTFOOTBALL 2018, назначение Семака, скандал с Сарри, побег из «Спортинга». Главные истории недели

«Зенит» определился с новым главным тренером, Маурицио Сарри оказался в центре скандала, лидеры «Спортинга» бегут из команды, Аркадий Дворкович разыскивает болельщиков, потерявшихся на Кубке конфедераций, а в Москве вручили премию ARTFOOTBALL 2018. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Сергей Семак стал главным тренером «Зенита»

Это назначение ждали многие

Изначально было пять кандидатов на пост главного тренера «Зенита», в том числе Миодраг Божович и Маурицио Сарри. Но, кажется, клуб выбрал самого идеального: молодого, умного, рассудительного, постепенно втягивающегося в тактические аспекты. И самое главное – «своего». В российской Премьер-лиге Сергей Семак выступал за ЦСКА, «Москву», «Рубин» и питерскую команду и везде сумел наладить дружеские отношения с руководством и болельщиками.

«Я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным. Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение – это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет. Впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — сказал Семак в своем первом интервью после возвращения.

На данный момент есть несколько слухов, имеющих отношение к «Зениту». Первый – Семак планирует вернуть Александра Анюкова в основу и сделать его капитаном. Второй – Сергей Богданович думает о возвращении Игоря Денисова в клуб с берегов Невы. Как признается Семак, никакой конкретики по данному вопросу нет, но, по некоторой информации, руководство сине-бело-голубых этот трансфер уже одобрило.

Маурицио Сарри не получил работу в «Челси»

Во всем виноват Роберто Манчини

История со сменой главного тренера «синих» — одна из интереснейших саг этого лета. Вначале британские СМИ трубили об уходе Антонио Конте, но после победы в Кубке Англии итальянец заявил, что доволен своим положением и не хочет никуда уходить. Кажется, боссов «Челси» эта новость не особенно смутила и они все равно занялись поисками нового коуча.

Главным и самым очевидным вариантом был Маурицио Сарри. Главный тактический гик Италии недавно расстался с «Наполи», неоднократно отсылал представителей в Лондон, но так и не договорился с «аристократами» о соглашении. Пару дней назад издание The Sun опубликовала абсолютно убийственную версию срыва переговоров. По словам таблоида, «Челси» побоялись подписывать контракт с Сарри из-за его конфликта с Роберто Манчини. В 2016 году Маурицио во время матча «Наполи» — «Интер» обозвал Манчини грубым словом, которое в приличной форме переводится как «гомосексуалист». Кажется, директора лондонцев просто побоялись дерзкого тренера. А вскоре и вовсе появилась информация, что во время переговоров Сарри оскорбил исполнительного директора лондонцев Марину Грановскую, запретившую ему курить у кромки поля.

Маурицио Сарри оскорбил Марину Грановскую на переговорах с «Челси»

На этом проблемы в «Челси» не заканчиваются. Не так давно английские издания начали исследовать финансы команды и обнаружили, что с ними стало все плохо после отказа Роману Абрамовичу в продлении британской визы. Кроме того, клуб заморозил проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж» по причине «не очень хорошей ситуации инвесторов». Веселье в синей части Лондона только начинается.

Руй Патрисиу покинул «Спортинг»

Капитан не выдержал издевательств фанатов и президента

Кардинально подорвалась атмосфера внутри лиссабонского клуба после поражения от «Атлетико» в рамках 1/4 ЛЕ (0:2). Президент клуба Бруну де Карвалью публично раскритиковал свою команду в фейсбуке. В ответ футболисты подписались под открытым письмом, в котором пожаловались на недостаточную поддержку президента. Де Карвалью временно отстранил полсостава, но вскоре извинился за резкое решение.

Конфликт только набирал обороты. По словам многолетнего капитана и вратаря Руя Патрисиу, президент встречался с фанатской группировкой Juve Leo и «заказал» им нападение на футболистов. Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста. Разгоряченные плохими результатами ультрас атаковали членов команды, используя ремни, файеры и металлические предметы. Бас Дост даже получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.

Фанаты «Спортинга» напали на команду и нанесли игрокам травмы

В клубе наступил хаос: за шесть дней до финального матча Кубка Португалии уволили тренерский штаб. В итоге «Спортинг» проиграл в финале Кубка «Авешу» (1:2), а в чемпионате финишировал третьим с 10-очковым отставанием от «Порту». Как минимум три футболиста решили уйти из столичного клуба: Руй Патрисиу и аргентинцы Маркос Акунья и Родриго Батталья. Трансфер капитана в «Вулверхэмптон» был уже почти оформлен, но президент блокировал факсы, наложил вето и потребовал от англичан еще 2 млн евро. Вскоре Патрисиу, Карвалью и Поденсе расторгли контракты.

РОСНАНО увлеклось футболом

А Дворкович рассказал, что в России не могут найти нескольких фанатов КК-2017

Необычное мероприятие организовал Frida Project Foundation совместно с АО «РОСНАНО». В здании корпорации прошли необычная выставка и «круглый стол», где Анатолий Чубайс, глава оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович и приглашенные гости обсудили приближающийся чемпионат мира и ряд самых разнообразных вопросов – от истории живописи и футбольных гимнов до экономики современных клубов.

Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет подготовку к ЧМ-2018, рассказал, что к нему то и дело обращаются с просьбой помочь с билетами на футбол. «Часто спрашивают почему-то про матч открытия, — рассказал глава оргкомитета. – Не знаю почему. На мой взгляд, это должен быть такой обычный матч, который мы должны выиграть и забыть о нем. А я надеюсь, что чемпионат пройдет отлично, но для нас он закончится только тогда, когда последний иностранный болельщик покинет Россию. А то мы до сих пор не можем найти нескольких болельщиков, которые приезжали год назад на Кубок конфедераций. В основном из африканских стран».

На этой необычной встрече кинорежиссер Алексей Учитель рассказал, что скоро будет снят фильм про Эдуарда Стрельцова. А чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который возглавлял комитет по реабилитации выдающегося футболиста «Торпедо» и сборной СССР, пообещал помочь в этом. Попутно выяснилось, что у Карпова одна из самых обширных коллекций футбольных марок и значков. Знаменитый искусствовед Кирилл Алексеев рассказал, что на месте зала Врубеля в Третьяковке раньше находилось футбольное поле, и провел экскурс в историю живописи о футболе.

В Москве вручили премию ARTFOOTBALL 2018

Авторов еженедельника «Футбол. Хоккей» отметили за книгу «Москва футбольная»

Награды первой культурной премии ARTFOOTBALL 2018 были вручены лауреатам, отобранным по мнению деятелей культуры. Номинаций было много, в том числе «За лучшие культурно-досуговые мероприятия для болельщиков», «За популяризацию футбола», «За активное участие в культурной жизни города и поддержку социальных проектов».

В торжественном открытии ARTFOOTBALL 2018 и одноименной выставки, в экспозицию которой вошли картины, фотографии, скульптуры и арт-объекты российских создателей на футбольную тематику, приняли участие телеведущая и амбассадор FIFA World Cup 2018 Яна Чурикова, главный редактор еженедельника «Футбол. Хоккей» Денис Вдовин, президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

Среди номинантов ARTFOOTBALL 2018 были представлены все топовые футбольные клубы России, социально-активные футболисты, известные болельщики — рэперы ST и Lone, певец T-killah, а также актер и с недавнего времени режиссер Данила Козловский, который представил в России нашумевший фильм «Тренер», ставший одним из самых кассовых уже в первые дни проката.

Премия проходила в АРТ-особняке на Курской (ДК «Гайдаровец»), который является объектом культурного наследия XVIII века и уже вошел в официальное туристическое приложение Welcome 2018.

Текст: Юрий Алеманов, Андрей Вдовин, Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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