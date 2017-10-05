«Наш клуб сделал такой вклад в развитие итальянского футбола, а вы смываете его в унитаз». Как «Парма» возвращается в Серию А

Это был захватывающий взлет на вершину, и стремительное пике на самое дно. 1994-й год – «Парма» завоевала Суперкубок УЕФА. Через пять лет «желтые» выиграли Кубок Италии. Спустя еще три – повторили успех. В одно время за команду выступали Верон, Буффон, Фабио Каннаваро, Хидетоси Наката, Альберто Джилардино Энрико Кьеза, Стефано Фьоре, Ален Богоссян и Лилиан Тюрам. Но славная история очень быстро утонула в скандалах и банкротстве. Теперь некогда одна из самых привлекательных команд в чемпионате Италии выбирается из финансовой пропасти. Путь к Серии А непрост: сейчас «Парма» играет во втором итальянском дивизионе. Но многие болельщики со всего мира надеются увидеть «крестоносцев» в высшей лиге в следующем году.

22 июня 2015 года на официальном сайте «Пармы» появилось печальное объявление: «Дорогие друзья! Мы с горечью сообщаем вам, что наш дорогой и любимый клуб «Парма» на данный момент стал банкротом. Сейчас руководство привлекает все возможные связи и ищет новых владельцев команды. Следите за новостями, чтобы получить более подробную информацию». Фактически это было не совсем правдой. «Парма» числилась банкротом еще с марта того года, однако это мало кого беспокоило. А волнения начались только к концу первого месяца лета: 23 июня несколько тысяч болельщиков пармезанцев собрались возле стадиона «Эннио Тардини» и скандировали кричалки, чтобы поддержать команду. Но никто им не ответил. На входе на фанатскую трибуну висела табличка «Закрыта для изъятия». Через пару часов после начала митинга кричалки сменились слезами бессилия, и все неспешно начали расходиться.

Что произошло?

Последние выступления «Пармы» в Серии А выпали на сезон-2014/15. В конце того футбольного года пармезанцы знатно испортили жизнь «Наполи», сыграв с ними в матче 35-го тура вничью (2:2) и отобрав все надежды на попадание в Лигу чемпионов. «Эй, ты! Чего вы творите?! За что вы боретесь?! Вы уже в Серии В – не мешайтесь под ногами!» — орал Гонсало Игуаин в лицо бывшему вратарю «Пармы» Антонио Миранте. Голкипера и нападающего кое-как успели растащить за мгновение до драки. Игуаину тогда повезло, он отделался устным предупреждением. Но его диагноз болезни «Пармы» оказался не таким жестким, каким был на самом деле.

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Несколькими месяцами ранее итальянская пресса уже начала публиковать байки об ужасных реалиях «Пармы». Журналисты писали в газеты, что «крестоносцы» приезжают на базу, на которой нет ни света, ни горячей воды, тренируются на отвратительном газоне, потому что агрономы были уволены из-за отсутствия денег на их зарплаты. Все это следствия. Условие печальной задачи началось в конце 2014 года, когда бывший владелец «Пармы» Дамиано Томмази потерял около 70% всех своих сбережений в нефутбольном бизнесе и понял, что содержать клуб он больше не сможет. В течение пары месяцев Томмази искал потенциальных покупателей «крестоносцев». Среди них были и арабский нефтяной консорциум, и американцы, и китайцы. По некоторым слухам, покупкой «Пармы» интересовался мировой IT-гигант, но Томмази почему-то остановился на албанском бизнесмене Резарте Тачи.

Тачи с самого начала вел себя совсем некорректно по отношении к Дамиано. Во-первых, он несколько раз переносил встречи, на которых стороны могли бы обсудить сделку по продаже команды. Во-вторых, Тачи один раз вовсе не приехал на встречу, найдя причину в большой занятности по основным делам. В-третьих, албанец добился существенного снижения цены на «Парму»: с десяти миллионов евро чуть ли не до пяти. «Вы еще мне скажете спасибо, что я продал клуб Тачи», — оправдывал свои действия Томмази перед болельщиками.

Тачи быстро надоела игрушка, и он сплавил «Парму» спустя два месяца после приобретения, оставив после себя огромные долги. По некоторым данным, они составляли 20-22 миллиона евро. Томмази, продавший команду, недоумевал: «Как же так! У Тачи были амбициозные планы! Мне больно смотреть, что творится с командой!» Дамиано тогда подкосила еще одна неприятная история: Итальянская федерация футбола отстранила бывшего президента «Пармы» Джампьетро Маненти от футбольной деятельности на пять лет. Причина: Маненти пытался незаконным путем получить в свое распоряжение крупную сумму денег. Функционер, приняв руководство клубом по ходу сезона-2013/14, не выполнил своих обещаний по выплате долгов, а впоследствии был арестован.

После Тачи руководители «Пармы» пытались найти инвесторов несколько раз, но все попытки так и не увенчались успехом. В конце концов пармезанцы установили дедлайн по поискам новых владельцев – 16:00, 22 июня. Но и это решение ни к чему не привело. Возможными причинами считались огромные долги (4,5 млн евро) и не самая маленькая цена на команду (по разным данным, от 22,5 до 26 млн евро). Именно покупатели могли спасти «Парму» от выстрела в голову. Но чуда не произошло: пармезанцы улетели в любительскую лигу, а кризисные обстоятельства только усугубляли их положение. Сначала «крестоносцы» потеряли традиционное название, чуть позже — все трофеи (три копии кубка Италии, две копии кубка УЕФА, копии суперкубка Европы, суперкубка Италии и кубка обладателей кубков). Дело доходило до того, что руководство продавало мебель из раздевалок и кабинетов офиса, тренажеры с тренировочной базы, для того чтобы погасить перед футболистами задолженности по зарплатам.

Кто и зачем взялся за возрождение «Пармы»

Федерация футбола Италии отобрала у «Пармы» лицензию, опустила ее до уровня полупрофессионалов, вынудила продать права на использование логотипа, но не сломала веру тиффози. Болельщики разжигали в комментариях на форумах: «Зачем нам нужна федерация? Она же ничего не может! Наш клуб сделал такой вклад в развитие итальянского футбола, а вы берете и смываете его в унитаз».

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В это время группа инвесторов из региона Эмилия-Романья устраивала свою революцию. Местные предприниматели, занимающиеся производством хлебобулочных изделий, проектированием деталей различного рода для автомобилей, изготовлением вина и ремонтом дорог, всерьез вцепились в идею возрождения любимого клуба. Во-первых, они зарегистрировали новое название – Parma Calcio 1913. Во-вторых, консорциум договорился с местными властями о финансовой поддержке. В-третьих, запустили очень важный процесс для всего итальянского футбола – закрепление определенного процента акций за болельщиками. Каждый желающий фанат заплатил 500 евро, для того чтобы стать акционером «Пармы». Изначально предполагалось, что таких «инвесторов» будет пара десятков. Но новые руководители команды сильно удивились, когда несколько сотен болельщиков перевели указанную сумму на банковский счет клуба.

На кого нужно равняться игрокам

Четвертый, и один из самых важных шагов нового руководства, – поиск игроков. Быстрее всех на предложение откликнулся защитник Алессандро Лукарелли. Впрочем, он всегда был рядом с «Пармой».

«Я был посредственным футболистом, хоть и выступал в хороших командах: «Ливорно», «Палермо», «Дженоа», «Брешиа». Но «Парма» — отдельная глава в моей жизни. Именно в этой команде я стал настоящим футболистом и обрел счастье», — сказал Лукарелли. С виду ничего особенного: не самый высокий защитник, довольно медлительный, не обладает ни перспективами перейти в топ-клуб и стать его лидером. Но Алессандро – тот, кого болельщики любят, несмотря на уровень игры и иногда пробивающуюся привычку «привезти» гол.

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Лукарелли с самого начала запомнился тем, что отклонил три предложения из Серии А ради выступлений за «крестоносцев». Лукарелли был тем, кто подходил к болельщикам после каждого матча и аплодировал им, просто общался и позволял себе выпить с одним из них по бокалу вина в ресторанчиках возле стадиона. Лукарелли – тот самый футболист, который мотивировал партнеров после неприятной ссылки в Серию D. «Вы можете переломать мне обе ноги, но я все равно приду на трибуны и буду смотреть на игру «Пармы», — говорил Алессандро Лукарелли.

В прошлом сезоне, в одном из матчей Серии С, защитник получил неприятное повреждение. Однако следующую домашнюю игру он смотрел с фанатского сектора стадиона «Эннио Тардини», периодически отбирал у заводящего мегафон и заводил толпу бодрыми кричалками. Любовь Алессандро к своей команде по-настоящему безгранична и проявляется она иногда диким образом. Так, например, в прошлом сезоне перед дерби с «Реджаной» Лукарелли отказался меняться майками с капитаном соперников, несмотря на то что этот момент должен был пройти в рамках фейр-плей. Свою позицию футболист отстоял словами: «Я не выйду на поле и не выведу «Парму» в майке другой команды. Делайте со мной что хотите, но я слишком уважаю цвета моего клуба».

Что сейчас происходит с «Пармой»

«Мы считаем, что на этом уровне у клуба должен быть мажоритарный акционер, который может принимать мгновенные решения. Мы провели серию положительных встреч с китайским инвестором Цзян Личжаном, который очень хорошо известен в своей стране, является президентом компании Desport, занимающейся телевизионными правами в сфере спорта, и уже имеет связи в футболе и НБА. Он серьезная и надежная фигура, которая хочет инвестировать в «Парму», поскольку клуб имеет определенную привлекательность на азиатском рынке с 1990-х годов», — сказал вице-президент «Пармы» Марко Феррари.

Личжан – довольно авторитетный предприниматель, у которого есть связи чуть ли не по всей Италии. Бизнесмен скупает спортивные сооружения, комплексы, реконструирует их и перепродает по более выгодной цене. «Парма», по его словам, абсолютно новый вызов для китайца. На переговоры с Феррари Личжан пригласил Эрнана Креспо и пообещал, что аргентинец займет роль исполнительного директора. Сделка прошла успешно: китайским инвесторам перешло 60% команды, у итальянских предпринимателей остается 30%, у болельщиков – 10%.

Личжан не собирается избавляться от «Пармы» слишком быстро. По словам Цзяна, он планирует вернуть клуб на прежний уровень и всячески мотивирует игроков: увеличивает размеры премиальных в случае затяжных победных серий или выигрышей в матчах с сильными соперниками. Тренерский штаб также получит огромную финансовую поддержку следующим летом, если «крестоносцы» выйдут в Серию А. К слову, после семи туров «Парма» идет на одиннадцатом месте, но, по словам главного тренера Роберто Д’Аверса, планирует подняться в турнирной таблице намного выше.

***

«Парма» стала футбольной антиутопией. «Крестоносцы» были на вершине, потом оттуда с грохотом слетели. Сейчас клуб из региона Эмилия-Романья ассоциируется с движением вперед, и за ним следят по всему миру. И не важно, кто ты — болельщик ломающего позвоночники всем итальянским клубам «Ювентуса» или сочувствующий «Беневенто». Многие итальянцы ждут возвращения клуба, однажды подарившего миру Джанлуиджи Буффона.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press