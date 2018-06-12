Наш чемпионат! Денис Вдовин — о празднике игры

В России начинается чемпионат мира по футболу. И даже сейчас это кажется сказкой. Праздник игры, увидеть который своими глазами многие никогда и не мечтали. Целый месяц 11 наших городов будут в центре главного мирового турнира. И это потрясающее ощущение, когда ты понимаешь, что там, где ты сейчас находишься, происходит событие планетарного масштаба, за которым следят три миллиарда жителей Земли. А ведь именно столько составляет потенциальная аудитория ЧМ-2018!

У каждого человека в жизни есть события, сопровождающие его на протяжении десятилетий. И если этот человек любит футбол, то они связаны в том числе и с этой замечательной игрой: с каким-нибудь турниром, матчем, важным голом или просто потрясающим финтом или фантастической передачей. Для меня таким особенным событием стал чемпионат мира-1990.

Принято считать, что это был один из самых скучных ЧМ – из-за катастрофической средней результативности матчей (2,2 гола за игру). До этого так мало не забивали ни на одном турнире – ни до, ни после: самым голевым был ЧМ-1954 (5,4 гола), а у предыдущего бразильского ЧМ-2014 – отметка в 2,67 гола за матч.

Это любопытная информация, но в памяти от того итальянского чемпионата у меня остались прежде всего люди и то, что они делали на поле: показывали свой максимум в самых трудных ситуациях, когда легче было сдаться, чем продолжать борьбу и выходить из нее победителями.

Именно тогда, в 1990-м, фурор произвел Камерун, который тренировал наш Валерий Непомнящий. «Неукротимые львы» в матче открытия остановили действующих чемпионов – аргентинцев.

А главным героем африканцев стал нападающий-ветеран Роже Милла. Он выходил на замену во вторых таймах и с фантастической легкостью поражал ворота соперников: Румынии и Колумбии — и тем и тем – Милла забил дважды. И каждый раз бежал к угловому флажку – исполнять замысловатый танец.

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В финале ЧМ-1990 встретились Аргентина и ФРГ. «Альбиселесту» в решающий матч вывел тандем Марадона – Каниджа. Первый вдохновенно конструировал игру команды, как паук, связывая передачами партнеров, а второй терзал соперника скоростными рывками, врывался в свободные зоны и наносил неберущиеся удары.

Именно благодаря взаимодействию двух аргентинских звезд в 1/8 финала была повержена Бразилия (1:0), а потом в полуфинале – Италия (1:1, по пенальти — 4:3). Однако длинноволосый Каниджа из-за перебора желтых карточек в финале выйти против немцев не смог. А без скоростного партнера по атаке великому Диего и его команде ответить на гол ФРГ с пенальти оказалось нечем.

Во всем финале у «альбиселесты», а точнее у Марадоны, был один-единственный момент – штрафной удар. Для любого другого футболиста мира – почти ничто, но для Волшебника, каким на тот момент был Диего, это была реальность. Только он промахнулся…

Убежден, чемпионат мира в России тоже обязательно подарит нам всем самые яркие эмоции и новых героев. И для кого-то он станет тем самым, события которого будут сопровождать всю жизнь.

И неважно, самым результативным в истории или наоборот. Ведь ЧМ-2018 – это не только они – футболисты и тренеры, но и мы с вами.

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Текст: Денис Вдовин

Фото: Global Look Press