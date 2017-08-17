«Нам нужно реабилитироваться перед болельщиками». В каком настроении «Спартак» подходит к матчу с «Локомотивом»

Действующий чемпион страны новую кампанию начал плохо, а болельщики уже начинают бить сигналы SOS. Не успели красно-белые отойти от чувствительного поражения от ЦСКА, как их ждет еще одно столичное дерби. На сей раз против «Локомотива». Еженедельник «Футбол» отправился на базу «Спартака» в Тарасовку, чтобы узнать, в каком настроении команда подходит к этой встрече.

Еще пару месяцев назад необъятная армия спартаковских фанатов была большой дружной семьей, праздновавшей победы своего клуба, словно день рождения любимого домашнего питомца. А сегодня этого питомца насмерть задавил грузовик, и теперь все пребывают в состоянии беспросветного уныния. Поражения от принципиальных соперников, неуверенный старт сезона и отсутствие необходимого усиления состава породили множество сплетен и теорий о том, что в «Спартаке» начался глубокий кризис. Особо впечатлительные болельщики уже успели отметиться ни одним громким призывом по изгнанию вчерашнего кумира и спасителя спартаковских традиций Массимо Карреры за пределы Садового кольца. Возле въезда на территорию базы в Тарасовке то и дело мелькает черный кот, невозмутимо перебегающий дорогу прибывающим автомобилям. Складывается впечатление, что даже приметы против «Спартака».

Но стоит попасть на тренировку красно-белых, как взору предстает совершенно иная картина. Игроки приветливо встречают собравшуюся толпу журналистов, но особенно преуспевают легионеры «Спартака». «Добро утро!», — приветствует гостей лучезарной улыбкой Луис Адриано. «Привет-привет!», — вторит ему Фернандо, будто бы встретивший старых знакомых. Разминку игроки начинают также бодро, как и появились на поле. Однако невольно бросается в глаза отсутствие той небольшой, которая царила весной прошлого сезона, когда москвичи триумфально завершали чемпионат. Массимо Каррера, по традиции, в одиночестве прогуливается в районе центрального круга, полностью погруженный в размышления. Изредка итальянец бросает взгляд в сторону футболистов, шефство над которыми держат помощники тренера. «Бистрей, бистрей, миняйся!» — командует полевыми игроками один из помощников Карреры Джанлука Риомми. На другом участке поля Аттила Малфатти помогает Артему Реброву и Александру Селихову отрабатывать выходы из ворот.

Доминируй, унижай! Шесть вопросов после матча «Зенит» — «Спартак»

После окончания тренировочной сессии в пресс-руме к журналистам вышли сам Каррера и Александр Самедов. Итальянец появился с несколько сдержанным и утомленным лицом, но на вопросы отвечал бодро и с желанием. Особенно резво итальянец отреагировал на вопрос о диетологе команды. Он отметил, что в «Спартаке» работает диетолог-нутриционист, а это совершенно другой человек. Также Каррера рассказал о том, что в команде никто не падает духом, и все продолжают упорно работать. Но самое главное, итальянец поспешил развеять слухи о разногласиях с руководством команды. «Проблем с руководством нет! – уверенно отвечает Массимо — Я не менял штаб, я просто позвал новых людей, чтобы лучше работать. Я никого не увольнял, в том числе водителя. Я узнал об этом в новостях. Я привел двух новых людей в штаб, чтобы они помогали. Я всегда стараюсь сделать лучше для команды и для руководства. Я просто хочу, чтобы у игроков было нечто большее, чтобы они могли хорошо выступать. И мне очень приятна поддержка болельщиков».

После пламенного выступления итальянца, к журналистам вышел Александр Самедов. Полузащитник отметил, что в последних неудачах виноваты сами игроки, а сейчас они настроены реабилитироваться.

— Александр, какова обстановка внутри команды в связи с последними результатами?

— Понятно, что есть переживания из-за неудачного выступления в последнем матче. Но впереди игра с «Локо», пора реабилитироваться и мы приложим максимум усилий для этого.

— Чувствуете ли вы давление после не самого удачного старта сезона?

— Оно ощущается. Но сейчас такая ситуация, что мы в нее попалаи сами и хотим из нее выбраться как можно быстрее. Нужны победы, очки. Болельщики поддерживают нас и мы должны оправдать доверие.

— Собирались ли игроки без главного тренера и обсуждали сложившуюся ситуацию в команде?

— Мы каждый день собираемся на базе, проводим время вместе и обсуждаем последние события.

— У «Спартака» неудачно складываются дела в гостевых матчах, с чем это связано?

— У нас две победы дома, а на выезде победить пока не удалось. Но мы надеемся переломить эту серию в ближайшем гостевом матче в Хабаровске.

— В матче с ЦСКА вы упустили победу в концовке игры, что произошло?

— Такая команда как «Спартак» не имеет права отдавать такие матчи. Пропускать два гола за две минуты. Но винить стоит только себя. После матча у нас был командный разговор. То, что было в раздевалке, должно остаться там же. Нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

— Не так давно вы играли против «Локомотива» в Суперкубке России. По вашему, сильно ли изменилась игра «железнодорожников» за это время?

— Это будет совсем другой матч. Тот матч был за трофей, удалось победить в дополнительное время. Но сейчас будет совершенно другая история. На мой взгляд, «Локо» никак не изменился за это время. Но я не готов обсуждать дела другой команды.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Никита Котов