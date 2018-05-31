Наградной список. Итоги чемпионата Англии-2017/18

Доминирование «Манчестер Сити» лишило битву лучших английских команд главной интриги, однако накал сражений от этого меньше не стал. Особо отличившиеся участники заслуживают щедрого поощрения, и мы обращаемся к высшему британскому обществу с просьбой вознаградить главных действующих лиц по достоинству.

ГЕРОЙ: Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Заслужил посвящения в рыцари и титула «сэр». Даже выдающийся рекорд Алана Ширера (31 гол в сезоне), повторенный после этого лишь Криштиану Роналду и Луисом Суаресом, пал под натиском египетской силы: Салах забил на один мяч больше. С самого начала турнира Мо установил такую планку скорострельности, на которую мог замахнуться разве что Гарри Кейн. В итоге даже украденного у Эриксена гола не хватило англичанину, чтобы подобраться к ливерпульскому Фараону.

Пирамида Салаха. Выходец из египетских трущоб покоряет европейские вершины

Салах выдал просто феноменальный, фантастический сезон. Он трижды становился игроком месяца в Англии, чего никому никогда ранее не удавалось. Во всех турнирах, где египтянин принимал участие, он забил 44 мяча – на один меньше, чем у Месси (50), и вровень с Роналду. Единственное, чего не удалось сделать Салаху для полного экстаза, – побить рекорд Иана Раша по голам за «Ливерпуль» в одном сезоне (47). Как бы то ни было, Мохамед был неудержим и затмил в этом розыгрыше АПЛ абсолютно всех. Будет верхом несправедливости, если травма, полученная в Лиге чемпионов, помешает Салаху выступить на чемпионате мира: в этом году он заслужил это право как никто другой.

ОТКРЫТИЕ: «Бернли»

Наиграли на комплект медалей «За оборону «Терф Мур». Команда Шона Дайча, годом ранее с трудом спасшая прописку в АПЛ, продала ведущего защитника (Майкл Кин ушел в «Эвертон») и лишилась основного вратаря (Том Хитон получил травму на старте), но предстала крайне организованной крепостью, взять которую удалось далеко не всем. Как результат – невероятное 7-е место и попадание в Лигу Европы, притом что бюджет «Бернли» один из самых скудных в АПЛ. За весь розыгрыш «кларетовые» пропустили 39 мячей – на один больше, чем «Ливерпуль» и «Челси», и на 12 меньше «Арсенала». Шон Дайч создал простую и надежную оборонительную систему, одной из главных фишек которой стала взаимозаменяемость. Футболисты, прошлый сезон отсидевшие в запасе, вдруг стали не просто железными игроками основы, но и вызвали неподдельный интерес у тренеров сборной Англии.

Бордовый фон. Как «Бернли» избавляется от статуса аутсайдера

Сломался Хитон – вместо него «рамку» занял Ник Поуп, да так, что выдал 11 «сухих» матчей и показал процент отражения ударов почти как у Давида Де Хеа (80% против 82 у испанца). Сменивший Майкла Кина в центре обороны Джеймс Тарковски смотрелся по ходу всего турнира настолько убедительно, что заслужил право сыграть за сборную в матче с Италией. По итогам сезона Джеймс оказался в числе претендентов на звание игрока года (то есть в компании Кейна, Салаха, Сане, Давида Сильвы, Же Брюйне и Де Хеа). Неискушенные болельщики пожимали плечами, но те, кто смотрел матчи «Бернли» глазами, а не затылком, прекрасно видели вклад Тарковски в успехи «кларетовых». Получил вызов в национальную команду и Джек Корк – некогда капитан английской «молодежки». Воспитанник «Челси» с 2011 года скитался по середнякам АПЛ, но лишь сейчас впервые попал во взрослую сборную.

РАЗОЧАРОВАНИЕ: «Эвертон»

Главная антинаграда в этом сезоне достается «Эвертону». Клубные менеджеры с треском провалили задачу по взятию новых высот, потратив 200 млн евро без малейшего выхлопа. Летом «ириски» закупались с такой помпой, будто действительно собрались превратить топ-6 в топ-7. Тут тебе и Гилфи Сигурдссон, и Дэви Классен, и Майкл Кин в защиту, и Джордан Пикфорд на ворота, и, наконец, сам Уэйн Руни в качестве дядьки-наставника. Под руководством одного из проводников «тотального футбола» «Барселоны» 90-х Рональда Кумана такая бригада должна была заиграть легко, изящно и эффективно, но получилось совсем наоборот. Потеря Ромелу Лукаку лишила команду главного – человека, умеющего открываться и забивать. А без него вся толпа диспетчеров, креативщиков и выдумщиков оказалась бесполезной.

Элларджайзер. Как Большому Сэму выпал большой шанс

Справедливости ради – у «Эвертона» был дичайший календарь на старте сезона: в первых пяти турах друг за другом шли «Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «МЮ». Но игровые проблемы не исчезли и в дальнейшем. Кумана уволили в конце октября, дав шанс Сэму Эллардайсу. С ним дела пошли чуть лучше, однако даже зимнее усиление в виде Тео Уолкотта и Дженка Тосуна не превратило «Эвертон» в команду, которую стоит опасаться. «Ириски» остановились на 8-м месте – это даже хуже, чем в прошлом году.

ПОСТУПОК: Отставка Арсена Венгера из «Арсенала»

Отпечатки рук Арсена Венгера следует увековечить на Аллее Звезд в Лондоне. Вне всяких сомнений, этот розыгрыш останется в истории английского футбола как последний для Арсена в «Арсенале». Болельщики «канониров» не первый год ждали, когда же Венгер все-таки «аут»: интеллигентный француз уж слишком приелся, тем более что с титулами и перспективами у «Арсенала» в последние сезоны дела так себе. Тем не менее прощальный трофей – Суперкубок – Венгер все-таки взял.

«Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года

Про карьеру Арсена в «Арсенале» можно написать несколько томов, так что просто подведем итоги его пребывания в Лондоне рядом цифр и фактов. Итак: 22 года в клубе, рекорд по продолжительности работы в АПЛ; 17 трофеев, включая три чемпионства; сезон без единого поражения в чемпионате-2003/04; 7 побед в Кубке Англии, общее лидерство «Арсенала» по их количеству (13); и бесчисленное количество молодых талантов, под чутким руководством Венгера превратившихся в звезд мирового уровня. Спасибо за все, Босс! Теперь «Арсенал» продолжит свой нелегкий путь с Унаи Эмери (забавно, что и «тренеришке», и «игрочишке» достался свой «Арсенал»: одному – лондонский, другому – тульский), ну а Арсен вовсе не намерен завершать тренерскую карьеру. Одна из главных интриг лета – где окажется Венгер в новом сезоне.

ТРЕНЕР: Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола – триумфатор и лучший тренер ушедшего сезона – заслужил аудиенцию Королевы. Заодно за чашечкой чая рассказал бы ей, как научить футболистов выигрывать: у англичан в последнее время с этим проблемы. Досрочная победа в чемпионате с огромным отрывом, 100 набранных очков из 114 возможных, 32 победы и всего два поражения, явное превосходство перед конкурентами по забитым голам (106 против 84 у ближайших преследователей – «Ливерпуля»), наименьшее количество пропущенных мячей (27 – на один меньше, чем у «МЮ») – исчерпывающие доказательства того, что «Манчестер Сити» был на голову сильнее всех.

Исповедь денежного мешка. Куда уходят миллионы «Манчестер Сити»

Лишь «Ливерпуль» во второй половине сезона смог подобраться к уровню «Сити» и смачно насолить Гвардиоле, за полгода нанеся его команде три поражения. Но, проиграв пару битв, Пеп все равно выиграл войну. В составе «горожан» по итогам сезона оказалось целых пять игроков, набравших по системе «гол+пас» 20 и больше. В хваленом «Ливерпуле» таковых всего двое, в недохваленном «Тоттенхэме» – трое, и это максимум, на что сподобились конкуренты. Гвардиола – новый король английского футбола, а его грозное войско готовится штурмовать европейские вершины.

Символическая сборная АПЛ

Давид Де Хеа – провел 18 встреч на ноль, а в матче с «Арсеналом» установил рекорд по количеству сейвов в одной игре (14).

Маркос Алонсо – левый латераль «Челси» обновил личное бомбардирское достижение, забив в сезоне 7 голов.

Ян Вертонген – отыграл сезон на высочайшем уровне, вошел в топ-3 лиги по выигранным единоборствам (67,9%).

Николас Отаменди – абсолютный чемпион розыгрыша по количеству совершенных передач (2825).

Кайл Уокер – обновил личный рекорд по числу результативных пасов за сезон (6).

Давид Сильва – большую часть сезона боролся за спасение жизни новорожденного сына Матео. Спустя пять месяцев мальчика выписали из больницы.

Кевин де Брюйне – с 16 голевыми передачами во второй раз подряд стал лучшим ассистентом чемпионата Англии.

Кристиан Эриксен – стал одним из пяти игроков лиги, кто набрал за сезон 10 голов и 10 ассистов.

Серхио Агуэро – сыграл всего 25 матчей в розыгрыше, но все равно занял третье место в бомбардирской гонке (21 гол).

Гарри Кейн – попросил переписать на себя гол одноклубника Эриксена, так как слегка коснулся мяча. Это не помогло ему обогнать Мо Салаха (30 голов против 32 у египтянина).

Мохамед Салах – обладатель всех возможных наград по итогам сезона. Получил травму в финале Лиги чемпионов и поставил под угрозу свое участие в ЧМ-2018.

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АНГЛИИ: «ЧЕЛСИ»

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЛИГИ: «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Попали в Лигу чемпионов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (все – групповой этап)

В Лигу Европы: «Челси», «Арсенал» (все – групповой этап), «Бернли» (второй квалификационный раунд)

Вылетели в Чемпионшип: «Суонси», «Сток Сити», «Вест Бромвич»

Попали в АПЛ: «Вулверхэмптон», «Кардифф» (вышли напрямую), «Фулхэм» (по итогам плей-офф)

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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