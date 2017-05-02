«Надо сразу перетянуть на свою сторону руководителя клуба». Валерий Непомнящий — о секрете успеха Карреры и других иностранных тренеров

Московский «Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры находится в шаге от золотых медалей чемпионата России. Подобного успеха красно-белые не добивались шестнадцать лет. О специфике работы иностранного тренера в России рассуждает известный специалист Валерий Непомнящий, трудившийся в сборной Камеруна, а также клубах Турции, Кореи, Китая и Японии. Публикуем отрывки из книги Алексея Сафонова и Максима Михалко «Театр футбола: от фаната и агента до президента», недавно вышедшей в издательстве «Эксмо».

Валерий Непомнящий:

Я понимаю сложности, которые встречают иностранные коллеги в России, ведь сам работал в пяти странах из дальнего зарубежья. Этот опыт позволил мне вывести 5 правил успеха в другой стране.

Первое – сразу перетянуть на свою сторону руководителя клуба. Например, Японии ими назначаются корпорациями-спонсорами и в футболе эти руководители почти не разбираются. Поэтому очень важно с первых дней установить прямой контакт с человеком, принимающим в клубе ключевые решения. Объяснить ему, какие нужны условия для выполнения задач, если команда в чем-то нуждается, убедить его в этом. Руководитель должен всегда знать, что я делаю и почему. Тогда тренер с президентом плывут в одной лодке.

Импульс чемпиона. Илья Казаков — о долгожданном золоте «Спартака»

Второе – местные помощники. Сейчас принято приходить в клуб многочисленным штабом, у некоторых он едва ли не из 10 человек состоит. Я же за все время работы в дальнем зарубежье лишь дважды приходил со своими людьми – один раз с доктором, второй – с тренером. Для меня было принципиальным условием получить в помощники тренеров, которые работали в команде до меня. Во-первых, уже одно это настраивает их к тебе положительно – ты выразил желание с ними работать. Кроме только так можно быстро добиться обратной связи от команды. Как она реагирует на новые нагрузки? Все ли понятно? Что футболистов беспокоит? Войти в курс дела и получить возможность полностью управлять ситуацией можно лишь, если постоянно знаешь о реакции футболистов. А без тренеров, которые с ними уже работали, это в короткие сроки невозможно. Поэтому я сильно возмущался, когда в сборной России при Фабио Капелло поначалу не было российских помощников, кроме тренера вратарей Сергея Овчинникова.

Третье – построить хорошие отношения с журналистами. И в Японии, и в Китае на момент моего прихода в команду руководители успевали настроить против себя все СМИ. Я же сразу подчеркнул важность лояльности журналистов – на таком фоне работать гораздо легче. Как этого добился? Если есть возможность – интервью давал по первой же просьбе. И говорил не банальности, а подробно рассказывал и о себе, и о команде, и о футболе. Призвал руководителей клуба чаще устраивать открытые тренировки, пускать репортеров в команду, брать на выездные матчи. Когда начинал «Шеньян Хейши», к нам на открытие тренировки приходило по 5 журналистов, а через несколько месяцев стало ходить по 100! За это время про меня даже две книги написали. О влиянии журналистов показательно говорит моя история в японской «Санфречче Хиросима».

Работать мне там было очень приятно – я просто купался в комфорте. Но жене там не очень нравилось, не было круга общения, из-за местного климата ухудшилось здоровье. Но когда завел разговор об уходе с президентом клуба – он категорически не захотел меня отпускать. И даже 13-место и угроза вылета его не смущали. Сказал мне: «Вылетим и ладно – на следующий год вернемся». Нам не только результат на табло важен. При вас клуб стал намного популярнее, о нем стали писать в разы больше, болельщиков на трибунах прибавилось. Про меня и там книгу написать успели: «Проникновение Валеризма в Японию».

Четвертое правило – максимальная близость с болельщиками. Я придерживаюсь убеждения, что футбол существует не для игроков, тренеров или руководителей. А именно для болельщиков. Именно они – показатель популярности, а значит и престижа клуба. От их отношения зависит степень поддержки, особенно, когда команда попадет в трудную ситуацию. Как повернуть болельщиков лицом к команде? В первую очередь через журналистов, о чем уже сказал выше – через фигуру главного тренера надо популяризировать футбол и свою команду. Рассказывать о ней, подробно высказываться на темы, которые традиционно среди болельщиков актуальны.

Мы с вами подошли к последнему правилу, пятому. И здесь я для вас, уважаемый читатель, приготовил сюрприз. Во-первых, замечу, что уровень знания языка страны, где работает тренер, не столь важно. Уж точно это не определяющий фактор. Можно даже навскидку найти десятки примеров, когда одни успешно работали даже без минимального владения местной речью, а другие проваливались , будучи полиглотами.

Итак, пятое условие успешности в другой стране связано с личностью тренера. Но раскрывать суть пока не буду. Оставлю разговор об этом до нашей следующей встречи.

Рабочая виза. 5 российских тренеров, работавших с иностранными клубами

А пока выскажу свой взгляд на то, чем ценна и полезна работа в незнакомых странах. С одной стороны, работать на результат в новой для себя среди очень тяжело. Я переезжал из Камеруна в Турцию, из Китая в Японию, из Японии в Корею и каждый раз приходилось перестраиваться. Осваивать, хотя бы в минимальном обьеме новый язык, находить контакт с переводчиком, вникать в особенности национального менталитета. А это заметно переносится на футбольное поле. Например, японцы с корейцами очень исполнительны, просто невозможно представить, чтоб их пришлось подгонять. А в Китае футболисты ведут себя по другому, в Турции еще вольготней.

И каждый раз надо перестраиваться и в чем-то подстраиваться под местные реалии. Сложно ли это? В первое время сложно. Зато тебя новые реалии максимально мобилизиуют и развивают. Познание новых культур ,овладение особенностями футбола в разных странах очень обогащает личность и добавляет знаний в тренерский багаж. В том числе, кстати, именно поэтому я считаю, что для тренера вредна слишком длительная работа в одной команде. Для движения вперед нужны новые вызовы.

Текст: Алексей Сафонов, Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт «Томи», «Эксмо»

Читай Футбол Еженедельник «Футбол» представляет отрывки из самых интересных книг о спорте №1