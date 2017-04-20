Надиратель задниц. Кто будет спасать «Гранаду» от вылета

Испанская «Гранада» в Примере — все равно что безответственный студент, пытающийся в кратчайшие сроки закрыть все свои долги по учебе. За последние пять сезонов «насриды» неизменно решали вопрос о сохранении места в элите лишь в последних турах. Тенденция продолжится и на этот раз, но успешно ли? Для разбирательства с этим вопросом боссы клуба нашли нового эффектного главнокомандующего, готового надрать задницы не только соперникам, но и собственным игрокам.

Брутальный, трудолюбивый и неуступчивый Осел – так можно было описать футболиста Тони Адамса. И «осел» здесь отнюдь не оскорбление, а одно из прозвищ экс-игрока сборной Англии, на которое он абсолютно не обижался. «Это животное не вызывает у меня никаких неприятных ассоциаций. Наоборот, оно трудолюбивое, упорное и доброе. Как я», — заявил Тони. Невольным виновником появления этого прозвища стал Марко ван Бастен, оформивший на Евро-1988 хет-трик против сборной Англии. Опекал его в том матче именно Адамс, познавший после игры всю любовь английских болельщиков, которые и нарекли его Ослом.

В 90-х Тони страдал от алкозависимости. Пристрастие к выпивке довело его до тюрьмы, когда он был остановлен полицией за вождение в нетрезвом виде. Четыре месяца за решеткой не смогли решить его проблем, а одноклубники-собутыльники лишь усугубляли ситуацию. В 1996 году алкоголизм едва не поставил крест на его карьере. Англичанин публично заявил о своих проблемах и на некоторое время оставил футбол, но помощь психологов и Арсена Венгера помогли ему побороть зависимость. Более 20 лет Тони Адамс трудился на благо «Арсенала». Стал четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка страны и заслужил другое, более благозвучное прозвище – Мистер Арсенал.

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По окончании игровой карьеры Тони решил попробовать свои силы в роли тренера. В ноябре 2003-го он возглавил «Уиком Уондерерз», но не сумел уберечь клуб от вылета в четвертый английский дивизион и через год подал в отставку. Летом 2006 года он стал ассистентом Харри Реднаппа в «Портсмуте», а пару лет спустя сменил его на посту главного тренера. Продержаться на новой должности ему удалось менее полугода, а об увольнении ему сообщили во время празднования дня рождения его 5-летнего сына.

Затем Тони в течение полутора лет руководил азербайджанской «Габалой», а также работал спортивным директором клуба. Англичанин действительно был в восторге от Азербайджана, называя его миксом из Дубая, Москвы и Стамбула. К слову, он также намеревался поработать тренером в России, но такого шанса пока так и не представилось. Летом 2016-го Адамс должен был возглавить юношескую команду «Арсенала» до 18 лет, но вместо этого принял предложение китайского «Чунцин Лифань» занять пост директора молодежного департамента.

Весной 2017 года Тони Адамса пригласили в «Гранаду» на роль спортивного директора клуба, но всего спустя пару недель он был представлен в качестве нового главного тренера «насридов». А пламенный спич англичанина на первой пресс-конференции не оставил равнодушным никого из журналистов. «Я с командой буду бороться до конца, чтобы достичь наших целей. С моим 40-летним опытом я пришел сюда, чтобы надрать задницы игрокам и выиграть следующие семь матчей. Сейчас мы думаем только о них», — заявил новоявленный тренер «Гранады». Первый из семи матчей завершился неудачно, но шансы на исправление ситуации еще есть.

Уже через пару дней после своего назначения Тони Адамс пригласил на просмотр двух безработных соотечественников — Кирана Ричардсона и Найджела Рео-Кокера. Казалось, еще совсем недавно оба футболиста подавали большие надежды, но сейчас они больше похожи на старые запылившиеся книги, которые давно забросили на верхнюю полку шкафа. И если Ричардсон не покидал пределов Великобритании и тусовался в Чемпионшипе, то Рео-Кокера судьба забросила за океан — в МЛС. Не самые очевидные варианты для усиления, но нынешней «Гранаде» в борьбе за выживание не помешают любые кадры.

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По силам ли будет Тони Адамсу совершить чудо и помочь «Гранаде» выбраться из болота? Маловероятно. Но беспокоиться о том, что футболисты команды в оставшихся матчах выложатся на 100% и даже больше, болельщикам явно не придется.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»