Начинаем карнавал. Обзор соцсетей сборной Чили, день шестой

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили

Накануне команда Хуана Антонио Пицци стартовала на российском Кубке конфедераций. Лишь в последние десять минут встречи чилийцы сумели отправить мячи в камерунские ворота

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Orgulloso de vestir esta camiseta!!!🙏🏼🙏🏼 y de ser parte de este grupo de jugadores extraordinarios!!!👏🏼👏🏼👏🏼🇨🇱🏆🇨🇱 vamos por más chile!!!💪🏽💪🏽💪🏽 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jun 19, 2017 at 9:58am PDT

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A post shared by Eduardo Vargas (@eduardovargasrj1) on Jun 19, 2017 at 6:20am PDT

Отекшая нога Алексиса Санчеса — первый «подарок» форварду на турнире. From Russia from love!

Заокеанской красоты вам в ленту

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Чемпионат.com

Видео: официальный YouTube-канал ФИФА

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.