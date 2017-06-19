Начинаем карнавал. Обзор соцсетей сборной Чили, день шестой

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили

Накануне команда Хуана Антонио Пицци стартовала на российском Кубке конфедераций. Лишь в последние десять минут встречи чилийцы сумели отправить мячи в камерунские ворота

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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, Чемпионат.com
Видео: официальный YouTube-канал ФИФА

 

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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