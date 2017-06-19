Начинаем карнавал. Обзор соцсетей сборной Чили, день шестой

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили
Накануне команда Хуана Антонио Пицци стартовала на российском Кубке конфедераций. Лишь в последние десять минут встречи чилийцы сумели отправить мячи в камерунские ворота
Пропустили эту игру? Минус к вашей карме. Обзор все-таки стоит посмотреть
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¡Triunfazo de #LaRoja! El Bicampeón de América debuta con una victoria en la #ConfedCup https://t.co/3bBZ7dlro7#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/oSSC91pwPZ
— Selección Chilena (@LaRoja) June 18, 2017
Пик карьеры Артуро Видаля. А у вас есть фото с Дмитрием Булыкиным?
Felicitaciones @kingarturo23 por ser el "Man of the Match" frente a Camerún.#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/c1P8CpRxeU
— Selección Chilena (@LaRoja) June 18, 2017
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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, Чемпионат.com
Видео: официальный YouTube-канал ФИФА