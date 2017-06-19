Начало в стиле Роха. Три главных дебюта в истории сборной Чили

Автор: Красная Страсть 0

Вчера южноамериканская сборная провела первый матч Кубка конфедераций в своей истории. La Roja одержала победу над Камеруном — 2:0. Еженедельник «Футбол» вспомнил, как чилийцы начинали свой путь на трех основных футбольных турнирах в мировом футболе

1) Кубок Америки-1916

Это сейчас чилийцы — южноамериканская гордость с «золотыми» традициями. 101 год назад эта национальная команда считалась «последним колесом» в континентальной повозке. Как «Локомотив», только хуже.

Стартовый розыгрыш Копа Америка состоялся между четырьмя соперниками — Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Чили. Тогда футболисты «красных» вошли в историю: в первой встрече турнира они противостояли Уругваю. Разгромное поражение от «чарруа» (0:4) сразу же отправило La Roja в главные аутсайдеры.

Команда с «достоинством» отстояла звание «лузеров» — 1:6 от Аргентины и 1:1 с Бразилией сместили чилийцев на последнее место в турнирной таблице. А тренерский штаб команды запомнился тем, что внес в заявку на Кубок всего 12 (!) футболистов. Список 23-х? Слишком просто, чтобы устроить себе приключения.

Главное достижение сборной Чили на КА: 1-е место (2015, 2016)

2) Олимпийские игры-1928

В первой четверти ХХ века футбольная общественность еще не воплотила в жизнь идею создания чемпионата мира. Именно поэтому Игры стали Спартой от мира спорта: слабый сбрасывался со счетов, сильнейший становился покорителем Олимпа.

На соревнованиях в Париже в турнире впервые приняла участие южноамериканская команда — Уругвай. Тогда небесно-голубые сходу взяли «золото». А уже через четыре года в Нидерландах к своим соседям присоединились Аргентина и Чили. Последние были отправлены в нокдаун уже после первого матча.

День CHI. Обзор соцсетей сборной Чили, день пятый

На предварительном этапе Португалия одолела «красных» (4:2) и отправила их в утешительный раунд. «С кем не бывает» — подумали чилийцы и начали сражение заново. Уверенная победа над мексиканцами — и вот игроки с южного континента выходят в утешительный финал на хозяев Олимпиады из Нидерландов. Но в битве за звание короля «неудачников» футболистам сборной Чили вновь не повезло: команда сыграли 2:2, и голландцы победили по результатам жребия. Многие были уверены в помощи хозяевам ОИ и высказывались в лучших традициях блоггера Сергея Дружко: «Кажется, это какой-то заговор».

Главное достижение сборной Чили на ОИ: 3-е место (2000)

3) Чемпионат мира-1930

Первый официально признанный мундиаль состоялся в уругвайском Монтевидео. Поэтому приезд небогатой чилийской команды в соседнюю страну вполне объясним.

Дебютная встреча «красных» на турнире — повод для гордости у поклонников экзотической сборной любых возрастов: игроки Чили разгромили Мексику — 3:0.

В матче второго тура команда продолжила удивлять любителей спорта больше, чем организаторы гей-парадов в арабских странах: с минимальным счетом были повержены французы. Но последующее поражение от Аргентины (1:3) лишило La Roja шансов на первое место в группе и выход в полуфинал. Сказочно начавшийся чемпионат завершился несправедливой досадой.

Главное достижение сборной Чили на ЧМ: 3-е место (1962)

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

 

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Красная Страсть

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