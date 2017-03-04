На убой. «Краснодар» попытается притормозить «Спартак»

После зимней спячки в российском футболе наступает горячее время — возобновился чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру. На очереди — «Краснодар» и «Спартак».

«Краснодар» — «Спартак»: 05 марта 2017 года, 16;30, ФК «Краснодар»



«Краснодар»

Год основания: 2008

Стадион: «Краснодар»

Место в сезоне-2015/16: 4

Текущее место: 5

Трансферы

Краснодарцы первым делом укрепили фланги защиты за счет Романа Шишкина, проигравшего конкуренцию в «Локомотиве», и молодого эквадорца Кристиана Рамиреса. Логичное пополнение, учитывая уход Енджейчика и заурядные способности Калешина с Петровым. «Краснодар» нехило нажился на переходе Куасси в «Селтик» и особенно на трансфере Ахмедова в Китай. Их потерю должен частично компенсировать шведский хав Виктор Классон, хотя полузащитников у «Краснодара» хватает с лихвой. Были проблемы с продлением контракта Ари — теперь бразилец в аренде в «Локомотиве». Впрочем, и без него команда выглядит достаточно мощной, чтобы вновь бороться за еврокубки.

Звезда: Андреас Гранквист

С тех пор, как шведский защитник пришел в «Краснодар», команда занимает места не ниже пятого. Став настоящим боссом обороны «быков», Гранквист окончательно закрепился в сборной Швеции, а после Евро-2016 получил капитанскую повязку из рук самого Златана Ибрагимовича. Андреас всегда играет с отличным настроем и ниже своего уровня не опускается.

Тренер: Игорь Шалимов

Шалимов попал в штаб «Краснодара» в 2015 году, так что после ухода Кононова в сентябре 2016-го он был очевидным кандидатом на его место. Пока самый большой тренерский опыт в карьере Шалимова – три года с женской сборной России.

«Спартак»

Год основания: 1922

Стадион: «Открытие Арена»

Место в сезоне-2015/16: 5

Текущее место: 1

Трансферы

Новые исполнители появились практически в каждой линии. Еще осенью было объявлено о покупке 22-летнего голкипера Александра Селихова из «Амкара». Другим новичком из Перми стал перспективный защитник Георгий Джикия. Самым громким переходом стало приобретение Александра Самедова. Воспитанник «красно-белых» покинул клуб более 11 лет назад и возвращается в него одним из ключевых футболистов сборной России. Наконец, главной проблемой называли отсутствие конкуренции в нападении. Теперь Зе Луишу не даст заскучать бразилец Луис Адриано. Лучший бомбардир в истории «Шахтера» провалился в Италии, и «Милан» без особых сожалений отдал его «Спартаку».

Звезда: Лукас Фернандо

Безусловно, самым ярким игроком красно-белых является Квинси Промес. Но именно с приходом Фернандо команда обрела надежную опору в центре поля. Он здорово читает игру, умно перемещается и раздает великолепные передачи любой дальности. С ним команда стала на порядок быстрее переходить из обороны в атаку. Бразилец быстро стал мозговым центром «Спартака».

Тренер: Массимо Каррера

52-летний специалист – главная удача «Спартака» в ушедшем году. Экс-помощник Антонио Конте по работе с «Ювентусом» и сборной Италии оказался отличным тактиком и блестящим мотиватором, который сумел пробудить в игроках страсть к игре.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press