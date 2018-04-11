На разных полюсах, полет шмеля и римские страсти. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Предстоящий уикенд примечателен сразу несколькими принципиальными дерби. В РФПЛ сражающееся за выживание «Динамо» примет лидера чемпионата — «Локомотив». В Германии в рурском дерби столкнутся «Шальке» и дортмундская «Боруссия», а центральным матчем Серии А станет противостояние команд из Рима. Также определятся участники полуфиналов Лиги чемпионов.
11 апреля
«Бавария» – «Севилья»
Место: Мюнхен, Германия
Стадион: «Альянц Арена»
Время: 21:45 (мск)
В нынешнем сезоне «Бавария» лишь дважды не смогла нанести поражение сопернику на «Альянц Арене», сыграв вничью с «Вольфсбургом» и «Гертой». Немцы и вовсе не уступают дома уже около года. Однако свою путевку в 1/4 финала «Севилья» добыла именно после гостевой победы над «МЮ» в Англии. Юпп Хайнкес стал первым тренером в истории, выигравшим в ЛЧ 12 матчей кряду. Велика вероятность продолжения этой серии, потому стоит поставить на победу хозяев.
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П1 Х П2
«Бавария» – «Севилья» 1,26 6,76 10,42
11 апреля
«Реал» – «Ювентус»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Сантьяго Бернабеу»
Время: 21:45 (мск)
Разгромное поражение со счетом 0:3 на своем поле в первом матче практически не оставляет «Ювентусу» шансов на итоговый успех. Последний раз «старая синьора» побеждала в Мадриде в 2008 году. Но даже сейчас того триумфа со счетом 2:0 не хватило бы для выхода в полуфинал. В нынешнем розыгрыше ЛЧ Криштиану Роналду забивал в каждом из матчей, отличившись в сумме 14 раз. Наверняка и в этот раз он не покинет поле без забитого мяча.
П1 Х П2
«Реал» – «Ювентус» 1,67 4,24 4,84
14 апреля
«Динамо» — «Локомотив»
Место: Химки, Россия
Стадион: «Арена Химки»
Время: 14:00 (мск)
На разных полюсах
В этом сезоне команды решают абсолютно противоположные задачи, но объединяет их то, что обеим необходима победа. С приходом календарной весны «железнодорожники» выиграли всего один раз. А бело-голубые не имеют поражений дома с октября 2017-го. За последние семь матчей «Локомотиву» удалось лишь раз обыграть «Динамо» на выезде. Риск потерять очки существует и сейчас, потому делаем ставку на минимальную ничью.
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П1 Х П2
«Динамо» — «Локомотив» 3,70 3,09 2,24
15 апреля
«Шальке» – «Боруссия» Д
Место: Гельзенкирхен, Германия
Стадион: «Фелтинс-Арена»
Время: 16:30 (мск)
Полет шмеля
Впервые с сезона-2014/15 «Шальке» имеет шанс финишировать выше «Дортмунда» в турнирной таблице и выйти в ЛЧ. «Боруссии» необходимо реабилитироваться за встречу первого круга, когда они упустили преимущество в 4 гола, и за выездной разгром от «Баварии» — 0:6. Хозяева одержали в Бундеслиге шесть побед кряду, пропустив лишь один мяч. Четыре последние встречи команд завершились ничьей, такой исход вероятен и сейчас.
П1 Х П2
«Шальке» – «Боруссия» Д 2,66 3,39 2,63
15 апреля
«Лацио» – «Рома»
Место: Рим, Италия
Стадион: «Стадио Олимпико»
Время: 21:45 (мск)
Римские страсти
Римские клубы ведут борьбу с миланским «Интером» за две путевки в Лигу чемпионов. Оба столичных клуба довольно непредсказуемы и способны потерять очки на ровном месте, а в игре с прямым конкурентом это будет убийственным. В этом сезоне «Рома» лишь однажды потерпела поражение в гостевых матчах Серии А. Последний раз команды играли вничью в начале 2015 года, и именно сейчас наиболее вероятно повторение такого результата.
П1 Х П2
«Лацио» – «Рома» 2,73 3,47 2,53
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев