На разных полюсах, полет шмеля и римские страсти. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Предстоящий уикенд примечателен сразу несколькими принципиальными дерби. В РФПЛ сражающееся за выживание «Динамо» примет лидера чемпионата — «Локомотив». В Германии в рурском дерби столкнутся «Шальке» и дортмундская «Боруссия», а центральным матчем Серии А станет противостояние команд из Рима. Также определятся участники полуфиналов Лиги чемпионов.

11 апреля

«Бавария» – «Севилья»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 21:45 (мск)

В нынешнем сезоне «Бавария» лишь дважды не смогла нанести поражение сопернику на «Альянц Арене», сыграв вничью с «Вольфсбургом» и «Гертой». Немцы и вовсе не уступают дома уже около года. Однако свою путевку в 1/4 финала «Севилья» добыла именно после гостевой победы над «МЮ» в Англии. Юпп Хайнкес стал первым тренером в истории, выигравшим в ЛЧ 12 матчей кряду. Велика вероятность продолжения этой серии, потому стоит поставить на победу хозяев.

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П1 Х П2

«Бавария» – «Севилья» 1,26 6,76 10,42

11 апреля

«Реал» – «Ювентус»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 21:45 (мск)

Разгромное поражение со счетом 0:3 на своем поле в первом матче практически не оставляет «Ювентусу» шансов на итоговый успех. Последний раз «старая синьора» побеждала в Мадриде в 2008 году. Но даже сейчас того триумфа со счетом 2:0 не хватило бы для выхода в полуфинал. В нынешнем розыгрыше ЛЧ Криштиану Роналду забивал в каждом из матчей, отличившись в сумме 14 раз. Наверняка и в этот раз он не покинет поле без забитого мяча.

П1 Х П2

«Реал» – «Ювентус» 1,67 4,24 4,84

14 апреля

«Динамо» — «Локомотив»

Место: Химки, Россия

Стадион: «Арена Химки»

Время: 14:00 (мск)

На разных полюсах

В этом сезоне команды решают абсолютно противоположные задачи, но объединяет их то, что обеим необходима победа. С приходом календарной весны «железнодорожники» выиграли всего один раз. А бело-голубые не имеют поражений дома с октября 2017-го. За последние семь матчей «Локомотиву» удалось лишь раз обыграть «Динамо» на выезде. Риск потерять очки существует и сейчас, потому делаем ставку на минимальную ничью.

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П1 Х П2

«Динамо» — «Локомотив» 3,70 3,09 2,24

15 апреля

«Шальке» – «Боруссия» Д

Место: Гельзенкирхен, Германия

Стадион: «Фелтинс-Арена»

Время: 16:30 (мск)

Полет шмеля

Впервые с сезона-2014/15 «Шальке» имеет шанс финишировать выше «Дортмунда» в турнирной таблице и выйти в ЛЧ. «Боруссии» необходимо реабилитироваться за встречу первого круга, когда они упустили преимущество в 4 гола, и за выездной разгром от «Баварии» — 0:6. Хозяева одержали в Бундеслиге шесть побед кряду, пропустив лишь один мяч. Четыре последние встречи команд завершились ничьей, такой исход вероятен и сейчас.

П1 Х П2

«Шальке» – «Боруссия» Д 2,66 3,39 2,63

15 апреля

«Лацио» – «Рома»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 21:45 (мск)

Римские страсти

Римские клубы ведут борьбу с миланским «Интером» за две путевки в Лигу чемпионов. Оба столичных клуба довольно непредсказуемы и способны потерять очки на ровном месте, а в игре с прямым конкурентом это будет убийственным. В этом сезоне «Рома» лишь однажды потерпела поражение в гостевых матчах Серии А. Последний раз команды играли вничью в начале 2015 года, и именно сейчас наиболее вероятно повторение такого результата.

П1 Х П2

«Лацио» – «Рома» 2,73 3,47 2,53

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев