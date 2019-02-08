На пике. Плей-офф КХЛ-2019: какие расклады?

Первые матчи в четвертьфиналах конференций стартуют 25 февраля. И если большинство участников уже забронировали свои места в Кубке Гагарина, то нескольким клубам придется выступать на максимуме вплоть до решающих встреч «гладкой» части сезона.

«ЗАПАД»

Кто гарантировал место в плей-офф

ЦСКА (94 очка*), СКА (91), «Локомотив» (80), «Йокерит» (76), «Динамо» М (65), «Спартак» (64).

Кто борется за участие в плей-офф

«Йокерит» отстает от идущего третьим «Локомотива» на 4 очка и имеет матч в запасе. Отрыв финнов от пятого места – 11 баллов, но и они имеют математические шансы на спуск со своей позиции. В оставшихся 6 матчах «регулярки» «джокеры» будут играть против СКА, «Спартака», «Динамо» из Риги и Москвы, — команд, которым необходимы очки для борьбы за распределение мест в своей восьмерке сильнейших.

В промежуточной таблице именно столичные динамовцы считаются соперниками «Йокерита» по первому раунду плей-офф. В активе команды Крикунова – 65 очков в 56 матчах, а их отрыв от «Спартака» составляет 1 балл. Но сместить бело-голубых с пятой строчки могут три клуба: все тот же «Спартак» (62 балла), «Витязь» (60) и даже «Сочи» (56). Подмосковный и южный клубы еще не квалифицировались в решающую стадию сезона. Вместе с ними на одну из двух вакантных путевок в КГ-2019 претендует рижское «Динамо» с девятого места (54).

На выход. «Спартак» назначает генменеджера главным тренером

«ВОСТОК»

Кто гарантировал место в плей-офф

«Автомобилист» (87), «Барыс» (79), «Ак Барс» (77), «Авангард» (77), «Металлург» (76), «Салават Юлаев» (69).

Кто борется за участие в плей-офф

На «Востоке» также осталось определить двух участников плей-офф. Главные претенденты на попадание в топ-8 – «Торпедо» (58) и «Трактор» (55). В роли догоняющих выступят «Сибирь» (53), «Нефтехимик» (48) и «Куньлунь» (47), причем некоторые из этих клубов сыграют против оторвавшейся двойки. А 11 февраля состоится еще и очная встреча между нижегородцами и челябинцами.

«Жара» в конце «регулярки» обеспечена и клубам, прошедшим в 1/8 финала Кубка Гагарина. Отрыв второго «Барыса» от пятого «Металлурга» составляет всего 3 балла, поэтому команды будут бороться за игры в первом раунде против более слабого соперника с 7-й позиции.

Сила в надежности. «Ак Барс» не изменился, но взял третий Кубок Гагарина

Осталось по 2 свободных места. pic.twitter.com/NqAHM73PWb — КХЛ (@khl) February 7, 2019

Пары 1/8 финала Кубка Гагарина на данный момент*

Запад Восток

1. ЦСКА – 8. Сочи 1. «Автомобилист» — 8. «Трактор»

2. СКА – 7. «Витязь» 2. «Барыс» — 7. «Торпедо»

3. «Локомотив» — 6. «Спартак» 3. «Ак Барс» — 6. «Салават Юлаев»

4. «Йокерит» — 5. «Динамо» М 4. «Авангард» — 5. «Металлург»

*Данные на 6 февраля 2019 года.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт КХЛ