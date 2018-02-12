На Пафосе. Кому нужен Кубок ФНЛ

Низшие российские лиги и Пафос — вам не больно от подобного сравнения? Но в 2018 году эти слова стали синонимами, ведь в этот раз организаторы Кубка ФНЛ вновь решили провести ежегодный турнир в кипрском городке Пафос — игры стартовали уже 10 февраля. Розыгрыш трофея может заинтересовать хотя бы ради ответов на два вопроса: «Сможет ли здесь «Луч-Энергия» заработать необходимые деньги для своего спасения?» и «Чего ждать от соревнований с таким притоком команд из разных лиг?».

Историческая справка

С 2012 года этот февральский турнир тормошит болельщиков, выводя их из межсезонной игровой спячки. «К сожалению, погодные условия не позволят организовать турнир в России. Поэтому местом проведения выбран Кипр. Конечно, жаль, что большинство российских болельщиков не смогут посетить эти матчи» — еще в 2011 году директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков объяснил, почему «родиной» первенства стал южный остров. В дальнейшем несколько розыгрышей Кубка проходили и в Турции.

Как проходит Кубок ФНЛ?

Изначально руководство первого дивизиона задумало поощрительный формат: до участия допускались только первые восемь команд в турнирной таблице ФНЛ, которые начинали свой путь в группах и выходили в плей-офф. Но постепенная смена регламента стала священной обязанностью каждого нового розыгрыша. Вначале место восьми первых клубов стали занимать середняки (причина — отсутствие у некоторых представителей топ-8 необходимых средств для вылета за рубеж), а в 2014-м число участников было умножено на два. А потом пополнять состав четырех групп стали и клубы из ПФЛ. Прогресс дошел до того, что команда второго дивизиона уже чуть не выиграла турнир, предназначенный для первой лиги: прошлой зимой «Чертаново» оступилось только в финале.

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Текущий же год — время для революций. На кипрских полях не выступят и нынешние лидеры чемпионата из «Енисея», и их ближайший преследователь — «Оренбург». Финансовые проблемы не позволили «Волгарю» вылететь на Кипр, а некоторые команды предпочли турниру сборы и товарищеские игры. Поэтому Кубок ФНЛ-2018 сильно разбавлен клубами из ПФЛ — «Араратом», «Казанкой», «Чайкой», «Мордовией», «Чертаново», «Краснодаром-2».

Зато теперь о турнире знают и в Прибалтике: латвийская «Рига» не только стала первой «иностранкой» за все семь лет существования Кубка, но и в первом туре минимально обыграла главного претендента на победу — «Крылья Советов».

Кому нужен турнир?

Александр Григорян подписал контракт с «Лучом-Энергией», а Кубок ФНЛ станет для него первым серьезным этапом в знакомстве с возможностями своих игроков. В этом и есть смысл каждого розыгрыша турнира. Во время зимней паузы новые тренеры команд проверяют своих футболистов на фоне даже этого соревнования, где есть мотивация пободаться против сезонных конкурентов в нейтральном статусе. Но обычно результат и место здесь не важны.

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Для все тех же специалистов, клубного персонала и работников лиги дни во время турнира попутно превращаются в студенческие будни — их ждут лекции (заседание общего собрания ФНЛ) и практики (семинары для повышения квалификации). На счастье, завалить экзамен в виде провала в Кубке не грозит отчислением.

Минутка статистики: победители февральских битв только два раза выходили в Премьер-лигу этой же весной (кстати, после титула 2013 года «Урал» часто участвует в турнире в качестве представителя РФПЛ). Это подтверждает мысль о приезде на Кипр и в Турцию не ради необычного фарфорового трофея — основная ставка делается на наигрывание будущих рабочих схем, а также проводится анализ выступления соперников в режиме Live. Да и для молодых игроков наступает час икс, где можно проявить себя и приблизиться к основному составу.

Но в ФНЛ есть и темная сторона — клубы с финансовыми проблемами. Хедлайнерам безденежья из «Луча» срочно нужны деньги, чтобы вылезти из долговой ямы. Призовой фонд победителя составит около 10 млн рублей, поэтому Александру Григоряну предстоит сложная работа: возможность победы на турнире в Пафосе позволит ему и авторитет на новом месте заслужить, и рассчитывать на стабильную выплату зарплаты.

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Шесть финалов Кубка ФНЛ 2012 год; Парлимни (Кипр); «Урал» — «Шинник» — 1:0 (1:0) 2013 год; Пафос (Кипр); «Урал» — «Томь» — 3:1 (0:1) 2014 год; Белек (Турция); «Луч-Энергия» — «Торпедо» — 1:0 (0:0) 2015 год; Белек (Турция); «Волгарь» — «Томь» — 2:2, по пен. — 8:7 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) 2016 год; Ларнака (Кипр); «Газовик» («Оренбург») — «Шинник» — 1:0 (0:0) 2017 год; Лимассол (Кипр); «Факел» — «Чертаново» — 1:0 (0:0)

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФНЛ, пресс-служба «Оренбурга»