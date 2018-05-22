На краю чемпионата мира. Андрей Вдовин – о сборной России

Сборная России отправилась в Австрию готовиться к домашнему чемпионату мира. В тирольские горы, в деревню Нойштифт, — туда, куда даже шоссе от Инсбрука добирается с трудом и умирает, теряясь между белоснежных шале. Здесь тишину нарушает только звон колокольчиков коров — тех самых, что снимаются в рекламе про альпийскую свежесть трав. Здесь появление нового человека в булочной вызывает вежливое внимание, а проезжающая после 23:00 машина — удивление и иногда переполох. Порой кажется, что именно так должен выглядеть край земли, а если заглянуть чуть дальше, за белоснежные горы, внизу можно будет увидеть размахивающих хоботами четырех слонов и черепаху. И именно здесь спряталась сборная России. Спряталась от нас с вами и того недоверия, что царит вокруг нее.

В сборную России не верят. И это даже хорошо: все свои громкие победы национальная команда одерживала, когда на нее никто не ставил. Так сборная Романцева с Пановым в составе обыгрывала Францию. Так команда Ярцева пробивалась на Евро-2004. Так дружина Хиддинка выигрывала у Англии и побеждала Голландию… В эти команды тоже мало кто верил, а они сражались и побеждали. Но сейчас происходит что-то совсем странное: перед домашним чемпионатом мира страна относится к собственной сборной с каким-то даже злорадством, смешанным с презрением.

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Главного ее тренера превратили в основную мишень. Черчесова легко не любить — он резок в словах, не терпит возражений, у него полно ошибок в коммуникациях. Но при этом с чисто футбольной точки зрения ему сложно что-то предъявить. Сборная играет в пять защитников? Но так же играет половина команд российской Премьер-лиги. Мы потерпели поражение в контрольных матчах Франции и Бразилии? А когда мы у них выигрывали в последний раз? От чемпионата мира отказались Березуцкие? Так к ним тренеры с уговорами ездили каждые три месяца.

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И остается только одно: неприглашение в сборную Игоря Денисова. 34-летнего опорного полузащитника, больше похожего на бомбу времен Второй мировой: рванет? не рванет? в кого полетят осколки? кто из саперов рискнет туда протягивать руки? Но Денисов стал знаменем тех, кто сейчас против Черчесова, — так себе символ, если честно.

Но дело даже не в Черчесове. Ко всей сборной Россия относится очень странно. Из всех ее игроков страна уверенно знает в лицо только Акинфеева и Игнашевича, путает Ташаева с Зобниным и впервые слышит фамилию Чалов. Шутки про российских футболистов вырвались из интернета на ТВ, и каждая вторая из них содержит прилагательное «деревянный». Все так или иначе топчутся на сборной. А все потому, что страшно. Страна не хочет еще раз поверить в сборную России — она боится еще одного разочарования.

Ваши ожидания — это ваши проблемы». Вы помните эту фразу? Как же она бесила в 2012-м. Но мы все равно сделали ее своим принципом.

Она едко впиталась в наши трибуны, и нужно что-то особенное, чтобы вытравить эти слова. А сейчас никому не нужны новые проблемы, все готовы вышвырнуть свои ожидания даже перед таким крутым праздником, как чемпионат мира. Но это ведь страшно: полные «Лужники», 80 тысяч тех, кто не верит в свою команду на матче открытия ЧМ-2018. Трибуны, готовые отвернуться от своей команды при первой же неудаче.

Поэтому сборная Россия и сбегает на край земли, чтобы хоть две недели побыть в тишине. И, может быть, сделать наши ожидания своими проблемами.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм сборной России

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»