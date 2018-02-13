Мумифицирование Фараона. Как загибается карьера Стефана Эль-Шаарави

Агент Стефана Эль-Шаарави предложил услуги клиента французскому «Лиону». Кажется, это новая высота стремительного падения полузащитника, которого еще совсем недавно считали одним из самых перспективных футболистов мира.

«Мы знаем, что «Ювентус» — прекрасная команда, которая в очередной раз поборется за скудетто, но я считаю, что настало время «Ромы» пожинать плоды. За последние годы мы много работали. Трофей обязательно порадует и нас, и наших болельщиков», — сказал недавно Стефан Эль-Шаарави.

Однако эти мечты никак не сочетаются с летней трансферной компанией «римлян». В июле «волки» потеряли Антонио Рюдигера (да, в Риме он был важным игроком), ослабили полузащиту продажей Мохамеда Салаха и расклеились, так и не учуяв смысла философии Эусебио Ди Франческо.

Вместе с результатами «Ромы» погасла и игра Эль-Шаарави, который все дальше отходит от своей лучшей формы в первых сезонах за «Милан».

Если верить данным WhoScored, то средний рейтинг Фараона в этом сезоне Серии А незначительно отличается от показателей двух предыдущих (6,99 против 6,89 и 7,32), но по количеству созданных опасных моментов у ворот соперников Стеф явно сдал.

Он начал меньше обводить соперников в матчах и реже помогает своим партнерам в игре в защите. Итальянские статисты говорят, что профессиональная деградация итальянского полузащитника связана с отсутствием постоянного места на поле. При Спаллетти Эль-Шаарави выступал слева и изредка отдавал свою позицию на фланге полузащиты Лоренцо Пеллегрини.

В этом сезоне Ди Франческо, в принципе, оставил Стефана на своем месте, но иногда отправлял его направо и заставлял смещаться поближе к центру при контратаках соперника. Инсайдеры из клуба поговаривали, что Эусебио в какой-то момент хотел попробовать схему с двумя нападающими — с Эдином Джеко и Патриком Шиком. В таком случае перспектива Эль-Шаарави заиграть в стартовом составе «Ромы» оказалась бы ниже фундамента стадиона «Стадио Олимпико».

Вообще немного странно слышать сочетание слов «Эль-Шаарави» и «регресс». В 19 лет он был лучшим в составе «Милана», забивал в ЛЧ. В 20 он отказывался от предложений мадридского «Реала» (по слухам) и смотрел в стороны мясорубки английской Премьер-лиги (опять же тоже по слухам). Стефан всего за пару лет мог раскрутиться до уровня звезды международного масштаба, но выбрал совсем другой путь.

Сначала были ночные клубы и вождение в пьяном виде. Потом – бурная личная жизнь.

Все это вылилось в откровенно неудачную аренду «Монако» и последующую перепродажу «Роме», где Фараон пытается перезапустить карьеру на данный момент.

Шик и блеск. Кто стал самым перспективным футболистом Серии А

«Стефан Эль-Шаарави хорош в некоторых играх. Но его основная проблема заключается в нестабильности. Парень знатно проседает, когда «Рома» выступает против грандов. На фоне этого любой положительный результат в матчах с середняками меркнет», — говорит бывший футболист «волков» Збигнев Бонек, который как нельзя точно отобразил проблему полузащитника. Наверное, именно забивного вингера и не хватает Ди Франческо.

Fine sessione autografi!😉✍🏼✌🏻 Se ne vuoi uno anche tu vai sul mio canale Messenger >> https://t.co/gf1YrXoNWn pic.twitter.com/ReQyDCKzbU — Stephan El Shaarawy (@OfficialEl92) November 24, 2017

В условиях, когда Наингголан и Стротман устали тащить на себе команду, Джеко перестал забивать, а Патрик Шик все еще не освоился в Риме, резкий и результативный фланговый полузащитник как раз и нужен Эусебио. Но Эль-Шаарави нужного результата не дает.

Этой зимой за Стефаном гонялся «Наполи». Наверняка если бы эта сделка состоялась, то футболиста ждала бы участь Джаккерини: он плотно уселся бы на лавку, проиграв конкуренцию Лоренцо Инсинье.

Еще пресса говорила об интересе со стороны «Торино» и московского «Спартака», но, по сообщениям тех же журналистов, Стеф отказался. И правильно сделал: связав свою жизнь с середняками или отправившись по пути наименьшего сопротивления (в Россию – за деньгами) величие Фараона так бы навсегда и осталось в темных лабиринтах «Сан Сиро».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press