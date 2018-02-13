Мумифицирование Фараона. Как загибается карьера Стефана Эль-Шаарави

Автор: Илья Егоров 0

Агент Стефана Эль-Шаарави предложил услуги клиента французскому «Лиону». Кажется, это новая высота стремительного падения полузащитника, которого еще совсем недавно считали одним из самых перспективных футболистов мира.

Stephan El Shaarawy

«Мы знаем, что «Ювентус» — прекрасная команда, которая в очередной раз поборется за скудетто, но я считаю, что настало время «Ромы» пожинать плоды. За последние годы мы много работали. Трофей обязательно порадует и нас, и наших болельщиков», — сказал недавно Стефан Эль-Шаарави.

Однако эти мечты никак не сочетаются с летней трансферной компанией «римлян». В июле «волки» потеряли Антонио Рюдигера (да, в Риме он был важным игроком), ослабили полузащиту продажей Мохамеда Салаха и расклеились, так и не учуяв смысла философии Эусебио Ди Франческо.

Вместе с результатами «Ромы» погасла и игра Эль-Шаарави, который все дальше отходит от своей лучшей формы в первых сезонах за «Милан».

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Если верить данным WhoScored, то средний рейтинг Фараона в этом сезоне Серии А незначительно отличается от показателей двух предыдущих (6,99 против 6,89 и 7,32), но по количеству созданных опасных моментов у ворот соперников Стеф явно сдал.

Он начал меньше обводить соперников в матчах и реже помогает своим партнерам в игре в защите. Итальянские статисты говорят, что профессиональная деградация итальянского полузащитника связана с отсутствием постоянного места на поле. При Спаллетти Эль-Шаарави выступал слева и изредка отдавал свою позицию на фланге полузащиты Лоренцо Пеллегрини.

Ди Франческо

В этом сезоне Ди Франческо, в принципе, оставил Стефана на своем месте, но иногда отправлял его направо и заставлял смещаться поближе к центру при контратаках соперника. Инсайдеры из клуба поговаривали, что Эусебио в какой-то момент хотел попробовать схему с двумя нападающими — с Эдином Джеко и Патриком Шиком. В таком случае перспектива Эль-Шаарави заиграть в стартовом составе «Ромы» оказалась бы ниже фундамента стадиона «Стадио Олимпико».

Stephan El Shaarawy

Вообще немного странно слышать сочетание слов «Эль-Шаарави» и «регресс». В 19 лет он был лучшим в составе «Милана», забивал в ЛЧ. В 20 он отказывался от предложений мадридского «Реала» (по слухам) и смотрел в стороны мясорубки английской Премьер-лиги (опять же тоже по слухам). Стефан всего за пару лет мог раскрутиться до уровня звезды международного масштаба, но выбрал совсем другой путь.

Сначала были ночные клубы и вождение в пьяном виде. Потом – бурная личная жизнь.

Все это вылилось в откровенно неудачную аренду «Монако» и последующую перепродажу «Роме», где Фараон пытается перезапустить карьеру на данный момент.

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«Стефан Эль-Шаарави хорош в некоторых играх. Но его основная проблема заключается в нестабильности. Парень знатно проседает, когда «Рома» выступает против грандов. На фоне этого любой положительный результат в матчах с середняками меркнет», — говорит бывший футболист «волков» Збигнев Бонек, который как нельзя точно отобразил проблему полузащитника. Наверное, именно забивного вингера и не хватает Ди Франческо.

В условиях, когда Наингголан и Стротман устали тащить на себе команду, Джеко перестал забивать, а Патрик Шик все еще не освоился в Риме, резкий и результативный фланговый полузащитник как раз и нужен Эусебио. Но Эль-Шаарави нужного результата не дает.

Этой зимой за Стефаном гонялся «Наполи». Наверняка если бы эта сделка состоялась, то футболиста ждала бы участь Джаккерини: он плотно уселся бы на лавку, проиграв конкуренцию Лоренцо Инсинье.

Еще пресса говорила об интересе со стороны «Торино» и московского «Спартака», но, по сообщениям тех же журналистов, Стеф отказался. И правильно сделал: связав свою жизнь с середняками или отправившись по пути наименьшего сопротивления (в Россию – за деньгами) величие Фараона так бы навсегда и осталось в темных лабиринтах «Сан Сиро».

Текст: Илья Егоров
Фото: Global Look Press

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Илья Егоров

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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