Моральный кодекс. Илья Казаков – о мотивации Павла Погребняка 

Вспоминаю, как недавно Питер чествовал «Зенит», десять лет назад впервые ставший чемпионом России, – и, странное дело, понимаю, как много было в нем игроков со своим «я». Слишком, как казалось, острых, конфликтных – настолько, что поодиночке они выглядят еще большими бузотерами, чем в футболках одного цвета. Радимов. Риксен. Анюков. Денисов. Ионов. Аршавин. Погребняк.

Вспомнишь – и захочется рассмеяться над точкой зрения, утверждающей, что Дик Адвокат, верховодящий всей этой чудесной компанией, жесткий тренер-диктатор. Конечно, и у него были конфликты с подопечными в том «Зените», которые помогали разрешать Сергей Фурсенко с Константином Сарсания. Но если человек умел найти подход к таким футболистам, выдавшим именно под его началом свой лучший футбол… Да о чем тут тогда вообще говорить? Удивительно, как часто Адвоката противопоставляли Хиддинку – не только в России, но и в других точках земного шара. Удивительно, насколько крепко в нашем сознании засел стереотип, что, мол, Дик — это прежде всего тренер-тактик, а Гус – наставник-психолог.

Великая была команда, что говорить. И ведь люди из нее еще играют – Аршавин, Денисов, Ионов. Анюков уходит из «Зенита», чтобы еще побыть футболистом, отсрочить конец карьеры. И только Погребняк застрял осколком эпохи в «Динамо». Вне игры, вне клуба, вне понимания того, что происходит с ним

В «Зените» когда-то была схожая история. Защитник Валерий Цветков, до этого основной правый край, перестал попадать в состав после Петржелы. Не играл, но был на контракте – длительном. Числился, получал зарплату, тренировался (за давностью лет не помню точно, но вроде бы отдельно от команды). Все сначала удивлялись, потом посмеивались, затем привыкли. Но Погребняк все-таки не Цветков. Другой контракт, иное имя. И та же история в финале карьеры. Вроде бы все понятно – Павлу уже 34. В этом возрасте скорость, особенно у габаритных игроков, как правило, начинает исчезать. Мотивация в большинстве случаев – тоже.

Изображая жертву. Илья Казаков – о том, чем сейчас живет экс-капитан сборной России Андрей Аршавин

Помню разговор с одним из игроков сборной Хиддинка, состоявшийся несколько лет назад, точнее, его фразу: «Для меня футбол уже только работа». В ней не было трагизма или циничности. Наоборот, честный (в первую очередь перед самим собой) взгляд на происходящее. Когда так говорит человек, который что-то выигрывал и кому есть что вспомнить, эти слова воспринимаются с уважением. Мир изменился, мы изменились тоже. Когда-то человек, приходя на работу, мог предположить, что здесь пройдет большая часть его жизни. Одна редакция, одна команда, одно учреждение. Сейчас же нас научили мыслить иными критериями – годовой контракт стал заурядным явлением.

У Погребняка было «золото» чемпионата России-2007 и Кубок УЕФА-2008. А перед чемпионатом Европы он оказался меж двух огней

Травма колена, полученная в матче с Литвой за несколько дней до первенства континента, оказалась сложной – в плане принятия решения. Хиддинк настаивал, что форвард может играть, врачи «Зенита» уверяли в необходимости срочной операции. В той ситуации Погребняк выбрал клуб, как, вероятно, поступило бы большинство футболистов. И, скорее всего, оказался прав – поскольку через год он уехал в Германию, в «Штутгарт».

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Это было удивительно: не сыграв на Евро, после операции на колене… Здорово сработали агенты, да и репутация после голов в Кубке УЕФА была свежей и устойчивой: Погребняк забил тогда десять мячей, став с итальянцем Тони лучшим снайпером турнира. Когда он приезжал в сборную, то казался совершенно счастливым: контракт около 4 млн евро, элитный чемпионат. Клуб, правда, находился ближе ко дну таблицы – поначалу это вряд ли могло быть столь важным. Но вскоре «Штутгарт» решил избавиться от дорогого легионера. Агенты опять сработали идеально: нашлась аренда в английской Премьер-лиге, а из нее Погребняк ушел в «русский» «Реддинг» Зингаревича. И это начало походить на работу. Абсолютно нормальное дело, когда клуб не может претендовать хоть на что-то.

В «Динамо», как понимаю, произошло то же самое. Роман Орещук, работая спортивным директором москвичей, говорил:

— Как его с таким контрактом можно отдать в другой клуб? Нереально! А по профессионализму к Павлу вопросов нет, на тренировках пашет едва ли не лучше всех.

Потом, когда Орещук ушел, примерно те же слова говорили о Погребняке другие. Претензии, упреки в деградации – все это могло только озлобить. Зарплаты футболистов в стране резко упали, особенно в провинции. Уезжать из Москвы Павел предсказуемо не хотел. И еще более предсказуемо – терять в зарплате.

Павел Погребняк может разорвать контракт с «Динамо» из-за фото в Instagram

Но вдруг Погребняк оказался на матче «Ювентуса» в день, когда у «Динамо» была игра. История, похожая на ту, что случилась с Павлюченко в «Арарате». Когда другой бывший форвард сборной улетел в отпуск в разгар сезона. Это как-то не вязалось с представлениями о патриотизме. Сомневаюсь, что он мог подставиться так по-глупому. Вероятно, чего-то мы пока еще не знаем. Однако реакция на случившееся говорит о том, что популярности сидение в запасе «Динамо» Погребняку не добавило. А еще – то, что в контрактных вопросах болельщики все равно будут руководствоваться принципами морали, а не чего-то иного.

Текст: Илья Казаков

Фото: ФК «Зенит», Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»