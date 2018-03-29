Молодые львы. Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018

Сборная Англии продолжает готовиться к российскому чемпионату мира и уже удивляет своих болельщиков. В составе национальной команды на мартовские товарищеские матчи против Голландии и Италии оказались несколько игроков, которые раньше имели только теоретические шансы на вызов Гарета Саутгейта. «90 минут» рассказывает, за какие заслуги эти футболисты примеряют форму сборной.

Ник Поуп, вратарь, «Бернли»

«Бернли» сейчас курсирует в верхней части турнирной таблицы АПЛ, и в этом определенно есть заслуга 25-летнего голкипера Ника Поупа. В среднем парни Шона Дайча допускают больше всех ударов по своим воротам в АПЛ – 16,31 за матч. Но печальная статистика разбавляется мощным фактом: соперникам «Бернли» требуется 17,74 удара, чтобы расстроить Поупа голом. Даже количество отраженных ударов голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона ниже почти в два раза – ему надо пробить около 10 раз, чтобы получился гол.

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Половина статистических порталов мира называет Ника одним из лучших в Европе. На конец 2017 года он входил в десятку киперов Старого Света с оценкой 7,2. Кажется, если вратарь будет дальше играть в том же духе, цифра вырастет еще как минимум на балл. «Ник – отличный парень. Он очень работоспособный. Но главная его черта – умение командовать защитниками. Не знаю в Премьер-лиге ни одного вратаря, который раздает советы так же часто, как Поуп. Возможно, это его главная фишка», — хвалит своего игрока Шон Дайч. Вообще трудолюбие – важное качество в жизни Ника Поупа. Он окончил академию «Ипсвича», но растворился в пучинах английской конференции, зарабатывал на жизнь продажей импортной техники, трудился на молочной фабрике, но не забывал о тренировках: за четыре года, числясь игроком «Чарльтона», у него была куча бизнес-встреч и восемь аренд в различные команды, до того как его подписал «Бернли».

Джеймс Тарковски, защитник, «Бернли»

Тарковски – один из немногих оставшихся представителей сурового английского андерграундного футбола. В 14 лет он отказался от академии «Блэкберна», потому что его отцу, электрику по специальности, было слишком тяжело ездить на другой конец города и забирать сына после тренировок. В 16 Джеймс получил первую профессиональную травму и лег на операцию, которую врачи отнесли к категории достаточно опасных из-за того, что у мальчика были слишком толстые ноги. В 19, когда Тарковски уехал в «Олдхэм», он жил на 200 фунтов в неделю (чуть больше 16 тысяч), но тем не менее в свободное от тренировок и матчей время подрабатывал на стройке: месил цемент и заколачивал сваи.

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Тарковски – англичанин с польскими корнями. Дед Джеймса был депортирован в Россию, как только началась Вторая мировая война, а чуть позже вступил в ряды Польской освободительной армии. Так что у защитника были все основания выступать за сборную Польши. Но Джеймс выбрал Англию. Причина проста: ему очень нравится, когда играет гимн «трех львов». «Знаете, у меня бегают мурашки по телу, когда играет наша национальная песня. Все отдам, чтобы однажды сыграть в футболке сборной», — говорил Тарковски. С учетом того, что у английской команды не так много классных защитников, у него есть все шансы поехать со сборной и на ЧМ-2018.

Алфи Моусон, защитник, «Суонси»

Вообще, футбольная Англия могла остаться без Алфи Моусона. В 19 лет он порвал мениск, готовился к завершению карьеры, подписывался на сайты, которые помогают найти работу, и совершенно не задумывался о карьере футболиста. Сейчас он получает награды как лучший игрок месяца в «Суонси» и угорает от того, как его мерседес смотрится на фоне драндулетов в родной деревне Своллоуфилд.

Моусон – универсальный защитник. При росте в 188 см он достаточно быстр и ловок. Статистический сайт Opta показал, что Алфи – один из лидеров английской Премьер-лиги по количеству перехватов за матч: в районе 5-6 за игру. Бывший главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин обесценивал возможности Гилфи Сигурдссона и называл Моусона самым важным игроком «черных лебедей». Кажется, при Карлуше Карвальяле он выполняет абсолютно ту же функцию. Моусон классно играет при развитии контратак и комфортно чувствует себя с более сильными соперниками. За ним активно следят «Эвертон» и «Челси», а вызов во взрослую сборную Англии – вполне логичное и объяснимое решение Гарета Саутгейта. «Я играл за молодежную сборную Англии и однажды привез два комплекта формы маме и папе. Так вот они несколько дней носили это, не снимая. Представляете, что будет, если я привезу им одежду из взрослой национальной команды?» — смеется Алфи. Похоже, скоро мы узнаем, что родители защитника носили комплект целый месяц.

Трент Александр-Арнольд, защитник, «Ливерпуль»

Александру-Арнольду в некотором роде повезло: изначально Гарет Саутгейт вызывал на товарищеские матчи Райана Бертрана. Но защитник «Саутгемптона» покинул расположение из-за травмы спины, поэтому инвайт присоединиться к «трем львам» прилетел именно 19-летнему Тренту.

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Александр-Арнольд начинал на позиции флангового полузащитника, но вскоре передвинулся ближе к обороне. Чудесную трансформацию амплуа юноша объясняет обычной шахматной рокировкой. В детстве он ходил в секцию, был самым юным в группе, но регулярно занимал призовые места в региональных соревнованиях. Теперь в «Ливерпуле» Трент оттачивает мастерство на Бене Вудборне и спокойно пользуется шахматными терминами, раздавая интервью английским изданиям.

«Существует менталитет скаузера. Немного агрессии, контролируемый гнев, я бы сказал. Особенный стиль игры. Голод побед. Вас воспитывают с желанием побеждать. А точнее – выиграть все. Думаю, это связано с мерсисайдским дерби. Меня никогда не покинет желание обыграть «Эвертон», а также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Это менталитет скаузера, вы могли его видеть у Джеррарда и Каррагера. Они пробьют кирпичную стену, чтобы получить мяч», — говорит о своем мировоззрении Трент Александр-Арнольд.

Но, кажется, у Юргена Клоппа есть совсем другое объяснение тому, что юный англичанин часто появляется в футболке «Ливерпуля»: все дело не в мифическом менталитете, а в способностях защитника. Для своих лет Трент выглядит уверенно даже на фоне ребят, которые не первый год выступают в английской Премьер-лиге.

Льюис Кук, полузащитник, «Борнмут»

В 2014-м, когда 18-летний Кук выступал за «Лидс», его дедушка поставил на то, что внук выйдет в составе сборной Англии до своего 26-летия. В 2018-м полузащитник вышел в составе «трех львов», и дед забрал из букмекерской конторы честно выигранные 17 тысяч фунтов.

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Вообще, Кук заслужил выхода по чисто игровым причинам. В прошлом сезоне в центре полузащиты «Борнмута» выступал Джек Уилшир. Но с его уходом стало казаться, что «бордовые» теряют хватку в этой зоне и будут проигрывать даже равным по классу соперникам. Однако Льюис Кук развеял эти предположения. Бывший капитан сборной U-20, выигравший молодежный чемпионат мира, грамотно вписался в центр «Борнмута» и теперь является важной фигурой в обойме Эдди Хау.

Коуч характеризует 21-летнего футболиста как настоящего профессионала, способного выстоять в самом тяжелом матче и принести пользу в игре против соперника любого класса. «Он быстр и ловок. За 90 минут игрового времени Льюис делает полезных вещей больше, чем многие топовые игроки АПЛ», — нахваливает Кука Хау. В декабре Daily Mail опрашивал пользователей, куда отправится Хау следующим летом. Самой интересной деталью этого опроса стала уверенность большинства, что именно Кук уедет за своим главным тренером.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press