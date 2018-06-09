Молодежь Новосибирска отметит День города на KFC BATTLE FEST

24 июня KFC вместе с жителями и гостями Новосибирска традиционно отметит День города на долгожданном фестивале спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Самые талантливые и активные молодые ребята соберутся на площади Пименова (ГПНТБ). Поддержать участников приедут звезды шоу-бизнеса, среди которых и Наставник проекта – популярный хип-хоп исполнитель L’One.

На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход на региональный финал Чемпионатов KFC. Участие в отборочном этапе приняли команды более чем из 20 населенных пунктов: Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Абаза, Бийска, Новоалтайска, Краснощеково, посёлков Азово и Муромцево и многих других.

Теперь сильнейшим командам предстоит сразиться за путевку в Москву на Суперфинал проекта, где они поборются за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR! Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100.000 человек из 27 городов России и СНГ.

Который год я выступаю в качестве Наставника KFC BATTLE FEST . C каждым cезоном все больше людей подключается к проекту, а вместе с ними растут и амбиции. Видеть упорство и искренние эмоции ребят – это большое удовольствие для меня. Фестивали KFC BATTLE FEST объединяют энергичных молодых ребят и девушек, которые могут реализовать себя в любом из понравившихся им направлений проекта, будь то спорт или творчество — рассказывает в преддверии события Наставник KFC BATTLE по направлению рэп L’One. Новосибирск, будем ждать вас всех на фестивале!

Программа фестиваля

KFC BATTLE FEST в Новосибирске — это мощный микс трендовых видов спорта и направлений стрит-культуры. В распоряжении участников — футбольное поле, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны. В течение всего дня каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами, прокачать себя, освоить разные виды спорта и творчества, да и просто весело провести время.

Стадион

В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут участие мужские и женские любительские команды из Новосибирска, Омска, Красноярска и Барнаула в возрасте от 14 лет. Тему соревнований продолжает Чемпионат KFC по воркауту, в рамках которого пройдут батлы между спортсменами. Воркаут-зона будет организована при поддержке бренда «Троекурово».

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Из новинок сезона 2018 на фестивале будут презентованы квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия», а также дизайн-студия, выставка лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото и зона знакомств.

Гостей ждет сюрприз от официального партнёра проекта М.Видео. На площадку фестиваля приедет Road Show «М.Видео». В программу которого входят: тестирование современных игровых компьютеров, VR, смартфонов Samsung Galaxy S9, турниры по Injustice 2, Forza Motorsport 7, FIFA 18, выступление участников Stand-Up Club и многое другое.

Блогеры

Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры! Любой желающий может получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете. Главным сюрпризом от организаторов станет визит на KFC BATTLE FEST Наставника по направлению блог Anny May!

Сцена

В яркой шоу-программе на сцене ожидаются выступления черлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое! В качестве специальных гостей фестиваля выступят певец Миша Марвин и финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский, а кульминацией мероприятия станет концерт хедлайнера KFC BATTLE FEST Наставника проекта по направлению рэп L’One!

Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.