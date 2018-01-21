«Мой внук недолюбливает тебя. Сделай доброе дело, убирайся». Как сбежать от войны на Украине, взорвать YouTube и стать легендой «Аталанты»

Папу Гомес – это ваш друг, которого рады видеть абсолютно все участники тусовки. К его советам прислушивается молодежь «Аталанты», а «деды» бергамасков уважают за авторитет. Аргентинскому полузащитнику Алехандро Гомесу уже 29 лет, он никогда не играл в топ-клубах, но доказал, что Серию А можно разрывать, даже выступая за команду из середины турнирной таблицы. Еженедельник «Футбол» рассказывает о герое из Бергамо, пережившем убийственную ненависть родных фанатов и ужасы гражданской войны на Украине.

В сезоне-2016/17 Джан Пьеро Гасперини с помощью «Аталанты» воплотил все свои замыслы в реальность. Бергамаски финишировали на четвертой строчке, пробились в Лигу Европы и своей игрой, порой превосходящей даже напор «Ювентуса», покорили сердца болельщиков. Одним из героев «Аталанты» стал Алехандро Гомес, забивший 16 голов и ставший лучшим бомбардиром команды в том розыгрыше.

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«Эй, урод! Мы не хотим видеть тебя в своей команде! Ты дерьмо! Таких, как ты, потрошат и используют в качестве коврика в гостиной! — болельщики «Сан-Лоренсо» остановили Алехандро Гомеса после тренировки команды и угрожали ему прямо на глазах у других футболистов и всего тренерского штаба. — Ты никто, ты не имеешь права представлять цвета нашего клуба! Ты враг, выращенный под боком, поэтому тебе лучше убраться».

Алехандро, или просто Папу, Гомес за детское фанатение от «Индепендьенте» расплачивался нервными клетками. Однажды фанатский сектор «Сан-Лоренсо» аплодировал арбитру, удалившему Гомеса. В другой раз кучка отморозков повыбивала стекла старенькой машины Папу. В третий раз на улице к нему подошла бабушка и сказала: «Мой внук недолюбливает тебя, постоянно ругается, когда обсуждает тебя вместе с друзьями. Сделай доброе дело, убирайся». От всего этого ужаса Гомеса спасала его жена Линда, которую он знал с ранних лет. Как говорил бывший спортивный директор «Сан-Лоренсо», именно она стала одним из инициаторов перехода полузащитника в итальянскую «Катанию».

Сам Гомес рассказывает, что причин для переезда на Сицилию было несколько. Во-первых, тогда «Катанию» тренировал Диего Симеоне, который с ног до головы обложился футболистами из Латинской Америки. Во-вторых, климат итальянского острова сравним с аргентинским, поэтому адаптация не заняла у Гомеса много времени. В-третьих, «слоны» помогли Линде решить некоторые проблем с учебой и выполнили самое необходимое условие Алехандро для проживания. Руководство прекрасно контактировало с футболистами, а Диего Симеоне неоднократно беседовал с Гомесом, подстраивал игру команды под него, разговаривал с ним о тактике коллектива.

«Диего нянчился со мной, как с ребенком. Он мне говорил, что я обязательно найду место в любой команде, потому что способен сыграть практически на любой атакующей позиции», — утверждал полузащитник. Так оно и получалось. Когда было нужно, Гомес выходил на флангах полузащиты, на позиции «ложной девятки», в центре атаки. И от всех трансформаций аргентинца «Катания» получала пользу. «Слоны» в сезоне-2012/13 закончили чемпионат на восьмом месте (повторили свое лучшее достижение в истории из 1965 года), получили прозвище «маленькая «Барселона», а Папу Гомес – предложение от мадридского «Атлетико», где его уже ждал Диего Симеоне. К огромному сожалению аргентинца, этот переход сорвался, и Гомес отправился в Харьков.

Переезд на Украину стал для Папу второй проверкой на прочность. С одной стороны, «Металлист» манил возможностью выступать в еврокубках. С другой — впечатление от нового этапа карьеры портили распространяющийся скандал, связанный с договорным матчем харьковчан против «Карпат» в сезоне-2007/08, длительные невыплаты сицилийцам за трансфер Гомеса и надвигающиеся военные действия. В одном из первых интервью в Харькове Папу жаловался на суровые погодные условия. В другом – на некоторое непонимание местного менталитета. В конечном итоге Гомес начал опасаться политической ситуации, возникшей в стране, и вместе с семьей сбежал в Буэнос-Айрес. Как рассказывал он позже, в день вылета под Донецком был сбит пассажирский самолет, поэтому на свой рейс шел с тяжестью на душе. Семье об этом рассказывать не стал, чтобы не усложнять им полет до столицы Аргентины.

«Аталанта» исправила все. Она заплатила «Металлисту» требуемые 5 млн евро. Президент команды Антон Перкасси лично пообещал Гомесу, что тот будет играть. Папу реально стал лидером «черно-синих», а через два года воссоединился с Джаном Пьеро Гасперини и помог алленаторе создать современную сказку клуба.

Стиль игры

Уникальность Алехандро Гомеса скрывается в его универсализме. Родная позиция аргентинца располагается в зоне атакующего полузащитника. Но и тут есть небольшое разнообразие. Джан Пьеро Гасперини привык к схеме, где атакующих полузащитников целых два. Папу любит играть поближе к левому флангу. Так ему легче контролировать ход игры: он может обострить атаку, отдав передачу на фланг, может напрячь соперника и пробить издалека (благо у Гомеса поставлен хороший дальний удар), а может отдать пас на открывающегося нападающего и увеличить шансы своей команды на забитый мяч.

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Кроме того, если понадобится, Алехандро может уйти играть на левый фланг. В одном из самых удачных сезонов карьеры (2012/13) он играл в «Катании» слева и помог тогда еще команде Диего Симеоне финишировать на восьмом месте. Сам аргентинец стал лучшим распасовщиком «слонов», отдав восемь голевых передач.

В самых крайних ситуациях Гасперини использует его в нападении, однако увидеть Папу на острие атаки, можно с такой же вероятностью, как если бы звезды сошлись в одну линию, а на Марсе появилась жизнь. В основном Гомес терроризирует соперников бесконечным прессингом защитников возле их ворот, дерзкими выпадами, резкими проходами к воротам и хлесткими ударами.

Дружелюбный сосед

Есть подозрение, что Алехандро уживется абсолютно в любой команде. В «Аталанте» его авторитет пробивает космическую отметку. Говорят, Гомес выступает в роли играющего тренера на тренировках Гасперини, помогает партнерам лучше понять установки алленаторе и на месте исправляет их ошибки. Как признаются одноклубники аргентинца, от Папу даже на поле при любом результате нельзя услышать ни одного плохого слова – он привык все объяснять спокойно. Кроме того, он поддерживает хорошие отношения практически со всеми партнерами по команде из Бергамо. Например, прошлой зимой после официального представления Брайана Кристанте как новичка «Аталанты» Папу вывез его в какую-то дешевую закусочную, долго рассказывал ему о прелестях города и отличных условиях в клубе. А когда болельщики «черно-синих» подтянулись к забегаловке, Алехандро повернулся к толпе, приобнял Кристанте и заявил: «Всем привет! Меня зовут Алехандро Гомес, а это мой новый друг Брайан Кристанте! Скоро он будет новым лидером «Аталанты».

Недавно La Gazetta dello Sport посчитала, что в 2017 году Папу Гомес сделал 96 удачных обводок и стал лучшим в Серии А по этому показателю. Как оказалось, аргентинец талантлив не только в футбольном плане. Для болельщиков он лучший друг, который постоянно развлекает фанатов интересными выходками. Например, надевает капитанские повязки с различными рисунками: со свинкой Пеппой, с героями компьютерных игр или поздравлениями к Хэллоуину. Кроме того, Гомес сбацал достаточно смешной танец, заснял все это на видео и набрал на YouTube более 33 миллионов просмотров. Итальянская федерация звукозаписывающей индустрии сильно удивилась танцевальным навыкам полузащитника «Аталанты» и вручила ему «Золотую пластинку» за 10 тысяч проданных копий сингла.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Алехандро Гомеса

Видео: YouTube