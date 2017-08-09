Многосерийная лига. В чем схожесть российских сериалов и ток-шоу с клубами ФНЛ

Порой в футболе происходят вещи, благодаря которым хочется сказать: «Это отличный сценарий к фильму!» Первый дивизион в России — мощная площадка для задумок сериалов и ток-шоу. Сейчас между командами первого дивизиона и некоторыми продуктами отечественного телевидения прослеживаются общие черты.

«Воронины»

Режиссеры сняли сериал по мотивам американского «Все любят Рэймонда», списав оттуда основных героев и сюжеты первых серий. Ничего не напоминает? Похожим образом решили действовать в РФС, дав свободу фарм-клубам местных топов (выступление в низшем дивизионе) по мотивам коллег из Европы. Как итог – в первую лигу вышли «Спартак-2» и «Зенит-2». Однако никакие успехи не помогут им подняться выше. Регламент не позволяет «клонам» играть в одном первенстве со своими «хозяевами». Такой же запрет действует и в топ-5 чемпионатах континента.

Изюминки комедии добавляет образ Николая Петровича: его фразы часто расходятся на мемы. В двух клубах тоже изредка появляется своя «египетская сила». «Мы приехали, чтобы играть на сене?» — слова экс-тренера сине-бело-голубых Радимова о Владивостоке разлетелись по СМИ. А в «Спартаке» роль главного спикера переходная: то Нимели расскажет о своих забегах с арахисом во рту, то Сакала вспомнит детские занятия спортом босиком.

За 9 лет в съемках «Ворониных» участвовали Фетисов, Валуев, Ананко: продюсеры привлекают зрителей знаменитостями. «Спартак» и «Зенит» же пока не могут похвастаться звездами подобного масштаба, однако за петербуржцев выступает местная легенда Зырянов, туда же сослан и француз Молло. А на поле в Сокольниках можно увидеть игроков, которые выпадают из основы клуба, – Селихова, Давыдова и К . Появление этих футболистов – залог заполнения трибун.

«Физрук»

Сюжет одного из сезонов проще, чем структура Present Simple: авторитету из лихих 90-х Фоме поручает задание экс-начальник Мамай – следить за своей любимой дочкой, с которой сам шеф не может совладать.

В роли Мамая выступает руководство «Ротора»: не справляясь со своим «чадом» (командой), высшие чины назначают на роль воспитателя верного товарища из 90-х – Валерия Есипова. Двенадцать лет выступлений за волжан, два вице-чемпионства в роли игрока — отличный повод вспомнить былые заслуги.

Есипов добивался с «Тамбовом» выхода в ФНЛ, поэтому его назначение на пост главного тренера в «Роторе» не выглядит авантюрой. Пока легенда «Ротора» не наладил контакт с клубом – 18-е место после 6 туров. Но сериалам свойственны хорошие концовки.

«Реальные пацаны»

Успех петербургского «Динамо» — аналог пути Николая Наумова: гопник начинает путь к исправлению, прекращая свои грязные делишки. Бело-голубые также завязали с вечными

изменениями в своей структуре: в 2015-м клуб с берегов Невы отделился от «Петротреста». Став свободными, динамовцы стали прибавлять в игровом плане.

Результаты налицо: пэтэушник из ПФЛ возвращается в первую лигу. Некогда отставший в развитии коллектив не узнать: новички ФНЛ идут на третьем месте в таблице, а руководитель проекта по перевоспитанию (Борис Ротенберг) помогает финансово окрепнуть.

«Реальные пацаны» из состава не стоят на месте, желая прогрессировать на уровне лидеров первого дивизиона.

«Пусть говорят»

Одно из самых рейтинговых шоу на российском ТВ – мекка «историй, о которых невозможно молчать». Количество трэша тут зашкаливает: герои программ погрязают в обвинениях и лжи.

Дела в «Кубани» достойны отдельного сюжета на Первом канале. «Рассчитаться за долги – это святое», — заявлял гендиректор желто-зеленых Крапивка. Однако экс-главный тренер команды Петреску так и не получил свою зарплату, перед футболистом Гогниевым не погашена задолженность, а бывшие легионеры клуба остались без положенных денег — от 70 до 150 тысяч евро.

Вранье – официальный спонсор глав «Кубани» уже не первый год. Ведущим данной передачи является не Андрей Малахов, а РФС: организация пытается разнять врагов в «студии» с поочередным успехом.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт ФК «Кубань», официальный сайт ФК «Зенит», официальный сайт ФК «Динамо» Санкт-Петербург, официальный сайт ФК «Ротор»