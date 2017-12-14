Мировое обозрение. Что нужно знать о сборной Египта

Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова во втором туре встретится с национальной сборной Египта. Еженедельник «Футбол» провел исследование и рассказывает самое важное об африканской команде, с которой сразятся наши следующим летом.

Главная особенность: вратарь — почти что мумия

Тем, кто остался разочарованным поражением сборной Италии и неприездом неповторимого Джанлуиджи Буффона, стоит обратить внимание на Эссама Эль-Хадари. Египетскому голкиперу в январе исполнится 45 лет, и он должен стать самым возрастным игроком финальных первенств чемпионатов мира.

Уже более 20 лет Эссам занимает место в воротах «фараонов» и все еще хорош. По его словам, своей футбольной долговечности он обязан упорной работе и хорошим генам. На его счету – 153 игры за сборную Египта. Больше него международных матчей среди вратарей провели лишь Джиджи Буффон, Икер Касильяс и Мохамед Аль-Деайя из Саудовской Аравии. «За свою карьеру я выиграл почти все, что мог. У меня 37 разных трофеев. Были и выдающиеся матчи – например, победа над Италией на Кубке конфедераций-2009. И только на чемпионате мира мне пока так и не довелось сыграть», — говорит Эль-Хадари.

Когда Эль-Хадари впервые стал победителем Кубка африканских наций в 1998 году, самому молодому футболисту нынешнего ростера египетской сборной Рамадану Собхи исполнился лишь год. Но сам голкипер настаивает, что возраст не имеет значения. «Я отношусь ко всем своим товарищам по команде как к братьям, и к Собхи я отношусь так же – как к товарищу по команде. Я обнимаю их всех, и я всегда рядом с ними, давая советы, потому что это часть моей работы — быть капитаном команды и их другом», — говорит Эль-Хадари.

В полуфинале Кубка африканских наций в 2008 году сборная Египта разгромила команду Кот-д’Ивуара со счетом 4:1. После матча главная звезда «слонов» Дидье Дрогба, впечатленный выступлением Эль-Хадари, спросил у него, согласится ли он принять предложение поиграть в Европе. «Я буду готов к переезду, если мой клуб примет предложение», — ответил 35-летний голкипер. Следующий сезон он провел в швейцарском «Сьоне», после чего вернулся на родину. Спустя четыре года в интервью для лондонского «Челси» Дрогба назовет Эль-Хадари лучшим оппонентом, против которого ему приходилось играть.

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Большую часть карьеры голкипер провел на родине. В сезонах 2011/12 и 2012/13 чемпионат Египта так и не был доигран. В первом случае – из-за трагедии в Порт-Саиде, где во время футбольного матча погибло более 70 человек. Через год помешал военный переворот в стране. Возрастной Эль-Хадари оставался без игровой практики, но продолжал усердно тренироваться и жить главной мечтой – поездкой на ЧМ.

В январе он стал самым возрастным игроком на Кубке африканских наций. Ему принадлежит и другой впечатляющий рекорд: он не пропускал голов в матчах турнира на протяжении 10 часов и 53 минут. Феноменальную серию прервал гол нападающего сборной Буркина-Фасо Аристида Бансе в полуфинале турнира. У Эль-Хадари не было времени горевать по этому поводу, ведь его ждала серия пенальти. Он потащил два удара и вывел сборную в финал, но в пятый раз стать обладателем главного африканского трофея ему не удалось.

Тот факт, что Эль-Хадари до сих пор остается в составе сборной не в качестве талисмана из уважения за былые заслуги, а в роли боевой единицы, делает его по-настоящему особенным. Он не ставит перед собой цели выйти на поле в матче ЧМ на какие-то жалкие 30 секунд, чтобы установить новый рекорд. Это не для него. Он настроен быть игроком основы и ради этого продолжит усердно работать, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его мастерстве и готовности.

Следующим летом главная мечта Эссама наконец-то исполнится. Но ненасытный голкипер уже строит планы на будущее. «Попадание на ЧМ-2018 не значит, что это было целью всей моей карьеры, – я планирую поехать и на ЧМ-2022! Сейчас мы празднуем и будем праздновать вплоть до приезда в Россию. Вскоре начнем подготовку к турниру, чтобы показать на ЧМ-2018 отличное выступление», – заявил Эль-Хадари. Сомневаться не приходится: пропустить выступление легенды египетского футбола будет настоящим преступлением.

Тренер: тест Купера

В Википедии на странице каждого футболиста и тренера есть раздел «достижения», где перечислены завоеванные главным героем трофеи. У Эктора Купера в этом разделе чаще встречается слово «финалист». За свою тренерскую карьеру аргентинец с десяток раз становился вторым и завоевал лишь три значимых трофея. Многие помнят Купера по работе с «Валенсией» на стыке двух веков. Два раза кряду тренер выводил «летучих мышей» в финал Лиги чемпионов, но оба раза проиграл. Затем упустил скудетто вместе с «Интером», а перед этим стал вторым в чемпионате Аргентины. Были поражения в финалах испанского и греческого кубков. С 2015 года Купер возглавляет сборную Египта, с которой также успел проиграть в финале, на сей раз Кубка африканских наций, состоявшегося прошлой зимой. Проиграть в финале чемпионата мира Куперу не удастся. Хотя бы по той причине, что добраться туда со сборной Египта практически невозможно. Но у него и его команды будет свой финал, а главным призом станет путевка в плей-офф турнира.

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Звезда: бегущий человек

Сборная Египта в нашей группе чем-то напоминает валлийцев на Евро-2016. Нетоповая сборная, впервые за долгое время квалифицировавшаяся на крупный турнир, с ярковыраженным лидером – Мохамедом Салахом. Вингер «Ливерпуля» забивал во всех четырех победных матчах «фараонов» в решающем отборочном турнире. Он стал автором победного дубля в домашней игре против Конго, сведя с ума 90 тысяч болельщиков на трибунах стадиона в Александрии, а вместе с ними и всю страну. В последних 18 матчах за национальную команду Салах забил 15 голов. Прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата Англии, продолжающий бить рекорды результативности в «Ливерпуле». В этом сезоне он трижды признавался лучшим игроком месяца и стал первым футболистом с момента ухода Луиса Суареса, забившим больше 14 голов за «Ливерпуль» по ходу кампании. А ведь сейчас только декабрь. «Удовольствие» играть против Салаха на себе ощутил Георгий Джикия. «Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима Комбаров его закрывает. С меня хватит», — сказал Джикия после матча ЛЧ против «Ливерпуля» в Москве.

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Путь на ЧМ-2018

В 1934 году сборная Египта стала первой африканской командой, принявшей участие в финальной стадии чемпионата мира. Повторного участия на ЧМ африканцам пришлось ждать 56 лет, а затем наступил новый перерыв, продлившийся 28 лет. Чтобы добыть путевку на чемпионат мира, египтянам пришлось одолеть Уганду, Гану и Конго. «Черные звезды» из Ганы участвовали в трех последних ЧМ и считались фаворитами группы, но по ходу отборочного турнира одержали лишь одну победу. А за единственную путевку египтяне в итоге боролись с Угандой. После четырех матчей «фараоны» одержали три победы, и в случае успеха в пятом туре они бы квалифицировались на ЧМ. Домашний матч против Конго не обошелся без драмы со счастливым концом. Египтяне повели в счете во втором тайме, но пропустили на 88-й минуте. В компенсированное время хозяева заработали пенальти, хладнокровно реализованный Салахом. Фотографии празднующего ночного Каира заполонили интернет, но больше всего прославился один из болельщиков «фараонов». Эмоциональный одноногий фанат своими зажигательными празднованиями впечатлил пользователей соцсетей. Один из них, из Саудовской Аравии, пообещал купить мужчине протез и оплатить поездку в Россию на ЧМ. Он заявил, что купит египтянину билеты, компенсирует проживание и питание, если тот захочет посетить турнир.

Слабые стороны: осторожность и скорость

Как ни парадоксально, но одной из слабых сторон египтян можно назвать их самую сильную сторону. Речь о Мохамеде Салахе. Зависимость команды от одного футболиста делает ее заложником определенного игрового стиля, что в итоге может негативно отразиться на результате. Ведь если у главной звезды не заладится игра, то это может психологически надломить всю сборную. Возможно, для предстоящего ЧМ у Купера будет тот самый резервный план «Б», способный перевернуть ход событий. Но на данный момент в составе египтян даже нет забивного форварда. Купер делает акцент на физическую выносливость и пропагандирует оборонительный стиль игры. Чтобы прорваться к воротам африканцев, придется преодолеть препятствия в виде опорника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни и мощного защитника из «Вест Бромвича» Ахмеда Хегази. Египтяне предпочитают использовать прессинг и проводить молниеносные контратаки, в чем особенно полезен и эффективен Салах.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press