Мирча Луческу: «Уверен, скоро я опять приеду в Петербург»

Известный тренер Мирча Луческу, недавно покинувший «Зенит», в интервью еженедельнику «Футбол» вспомнил боссов питерского клуба Алексея Миллера и Александра Дюкова, рассказал о воспитании молодых игроков, а также заявил, что еще вернется в город на Неве.

— В ведущие лиги Европы тяжело попасть тренеру с вашей известностью и опытом?

— Да. В западные страны редко приглашают специалистов из Восточной Европы. Если там и появляются такие тренеры, то работу они обычно начинают в низших дивизионах. Кстати, знаешь, почему раньше по всей Европе успешно работали многие тренеры из бывшей Югославии?

— С удовольствием узнаю.

— Они отлично ориентировались по обе стороны Балкан. Хорошо знали и Восточную Европу и Западную, им везде было комфортно. Они были интегрированы в жизнь западных стран, могли там быстро адаптироваться, поэтому котировались во многих ведущих лигах. Например, Томислав Ивич, Мирослав Блажевич, Вуядин Бошков. Они успешно работали и в Турции с Грецией и в Голландии с Испанией и Португалией Представить сегодня такого специалиста из Восточной Европы в ведущих лигах невозможно. В них отсюда зовут редко. С другой стороны, и для западных тренеров Россия – незнакомый мир. Иная культура, отличается быт, жизнь и футбол устроены для них непривычно. Потому они редко адаптируются в этих реалиях и добиваются с российскими командами хороших результатов.

— Пример Массимо Карреры ваши слова опровергает.

— Каррера сделал отличную работу в «Спартаке». Посмотрим как продолжит, что у него получится в этом сезоне. А вообще у того же «Спартака» с тренерами из дальнего зарубежья больше примеров противоположных – Лаудруп, Эмери, Якин. Они на своем уровне в российском футболе сработать не смогли.

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— Вы не раз говорили, что тренер, уходя из команды, должен оставить после себя не только результат, но и перспективу из готовых к решению высоких задач и прогрессирующих игроков. У вас получилось?

— Да! И у меня везде росли молодые. Везде! Пирло начинал у меня в «Брешии» в 16 лет. Хаджи в 18 выходил капитаном сборной Румынии. Помнишь чемпионат мира 1990 года? Румыния обыграла Советико (так Луческу назвал сборную Советского Союза) 2:0. В основе той сборной было 6-7 человек из моего бухарестского «Динамо». Кстати, я отправился работать в Италию сразу после мундиаля в этой стране. Сегодня пять моих воспитанников в сборной Бразилии и почти половина команды в сборной Украины. Это и есть наследие, которое за собой тренер должен оставлять. Это я и имею в виду, когда защищаю свою работу и свою тренерскую философию.

-Результат сборной России на Кубке Конфедераций снова поднял волну разговоров о нехватке у наших футболистов опыта больших матчей, многие специалисты настоятельно рекомендуют игрокам поскорее уезжать в Европу. Кто из россиян «Зенита» способен заиграть в топ-лигах?

— Вы требуете от меня конкретные фамилии, а я не буду никого выделять. В этом нет смысла. Почему? Потому что все ребята, с кем я работал в Петербурге, способны успешно играть против любого соперника. У всех есть качества, чтобы стать большими мастерами по меркам Европы. Я был готов им в этом помочь. У России отличный футбольный потенциал – население почти 150 миллионов, везде любят футбол. Или ты думаешь в шестимиллионном Питере талантов мало? Много! На 3-4 команды высокого уровня хватит. Но таланты эти надо тщательно искать, а потом растить, растить и растить.

— Вы говорите о молодежи, а вот в России работать с ней и доводить до высшего уровня умеют считанные тренеры. Возможно, они заждались вашего совета – какое качество в работе с молодежью для тренера основное?

— Воспитание. Не только спортивное, о нем я уже сказал. Еще и гражданское, духовное, интеллектуальное воспитание. Ох, ты не представляешь, сколько я для этого делал, сколько вкладывал в молодых игроков и с ними возился! Своим примером показывал, что футболист должен развиваться, как личность – ходить в музеи, познавать историю и культуру разных стран и народов. Все это обогащает человека, делает его взгляд на мир шире и позволяет лучше воспринимать идеи тренера. Такая личность уверенно себя чувствует не только в знакомых обстоятельствах. Всегда говорил ребятам, как важно знать иностранные языки – это помогает лучше ориентироваться в международном футболе, успешно адаптироваться и все понимать в командах с интернациональным составом. Тогда у человека больше шансов успешно влиться в команду другой страны , комфортно себя чувствовать в новых реалиях, лучше понимать и тренера, и партнеров. Все это в итоге тоже влияет на игру и степень успеха карьеры.

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— Давайте, еще раз вернемся в ваше зенитовское прошлое. Что все-таки стало для вас главной неожиданностью на старте прошлого чемпионата?

— Истерия после матча со «Спартаком». Казалось, что все встали на защиту красно-белых, которые якобы пострадали от судей, вся страна хочет, чтоб чемпионом стал именно «Спартак». Не скрывали этого и журналисты-болельщики. А какие высказывания себе позволял этот агент Трабукки, друг Карреры!? Я вынужден был защищать свою работу и нашу команду. Но в этом оказался одинок. У меня не было поддержки. А провокационные статьи продолжались до конца чемпионата.

— Например.

— Я до сих пор не понял рассуждений, что лучше б второе место занял не «Зенит», а ЦСКА. Потому что армейцам нужны средства, которые они могут заработать в Лиге чемпионов! При этом взвешенных оценок, с приведением объективных аргументов, которые нам помешали добиться в прошлом сезоне большего, я почти не видел. Был удивлен, что как только приступил к работе, некоторые журналисты сразу стали на меня кидаться, огульно критиковать. Даже не пытаясь понять, как я работаю, что делаю и собираюсь делать. Один ваш коллега пишет обо мне всегда плохо и стремится создавать вокруг меня негативный фон уже давно, со времен «Шахтера». Он был за что-то на «Шахтер» обижен и постоянно ругал, причем огульно, без взвешенной аргументации. Стоило мне приехать в Санкт-Петербург — этот журналист продолжил. «Зенит» не успел сыграть еще ни одного даже товарищеского матча, а он уже начал меня охаивать и распространять чепуху. Хотя этот человек лично со мной даже не знаком. Я ушел из «Зенит» — опять написал про меня гадости.

— Но было же и хорошее. Кого, например, из пришедших при вас в «Зенит» игроков считаете наилучшим трансфером?

— Лунев и Цаллагов. Последний — полезнейший игрок для комбинационного футбола. Умный, креативный, видит правильные решения, владеет обостряющим пасом. Иванович в полной мере нас усилить не смог, так как появился в «Зените» перед закрытием трансферного окна, не успел достаточно потренироваться и интегрироваться в игру команды. Но после сборов летом все было бы по-другому!

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— До Алексея Миллера свои идеи вы могли донести?

— Миллер — очень большой и занятой начальник. Мы виделись только два раза. При подписании контракта и как-то во время сезона. Алексей Борисович весьма приятный человек, он столько сделал для «Зенита», так за него переживает! И он очень, очень большой начальник.

— Знаю, что вы давний поклонник русской истории и литературы. В Петербурге свои познания расширили?

— Я, кстати, русскую литературу начал читать еще в школьные годы. Читал всех, чьи произведения тогда в Румынии были – Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Хорошо знаю историю Петербурга, о царских временах. Меня впечатляют картины русских художников, причем из разных эпох. А городом на Неве я начал восхищаться давно. По ходу сезона времени на культурный досуг почти не было, а в июне, за две недели четыре раза ходил на балет. Был в Александрийском и Михайловском театрах, дважды посетили Мариинский. Ходил каждые три дня. Уверен, скоро я опять приеду в Петербург. В этом городе я отдыхаю душой. А еще перед отъездом из Питера мне очень помог Александр Дюков.

— Чем же?

— Организовал экскурсию в Царское село. Я знал об этом пригороде Петербурга, но очень уж хотелось увидеть его, прочувствовать изнутри. Мистер Дюков помог с подбором специального индивидуального гида. Спасибо ему.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит», Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»