Мир без чудес. Что можно было увидеть в игре команды Станислава Черчесова против Южной Кореи

Сборная России — удивительная команда. Каждый раз от нее ждут чуда, а когда его не происходит, наступает дикое разочарование. И вот уже когда российская сборная (№64 в рейтинге ФИФА) обыгрывает Южную Корею, победа 4:2 не радует. Потому что опять без чудес.

Без чуда №1. В сборной все еще нет опорника

Чем ближе чемпионат мира, тем чаще Станислава Черчесова будут спрашивать, почему в сборной нет Игоря Денисова. Все в курсе, почему его там нет, и все прекрасно знают, что его там и не окажется, но слишком велик соблазн лишний раз дернуть главного тренера и посмотреть, что получится.

Черчесов пока держится превосходно. Исчезла нервозность, которая была перед Кубком конфедераций и во время него. Теперь и ему, и всем ясно, что должно случиться что-то из ряда вон, чтобы нынешний тренерский штаб не доработал до чемпионата мира. И охотников на место Черчесова нет: все прекрасно понимают, что это место перед расстрельной стенкой. Так что теперь Станислав Саламович спокойно рассуждает, почему Денисова нет в национальной команде. Если убрать все метафоры (а они у Черчесова получились огненные), то выходит, что футбольная польза от появления полузащитника в сборной не перевешивает вреда, который он может принести в раздевалке.

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А этой команде, между прочим, жить и общаться между собой перед чемпионатом мира и во время него надо будет месяц, а то и полтора. Причем это очень тесное общение, без выходных и с постоянным нахождением на базах. Это огромный психологический стресс. Все, кто бывал с клубами на длительных сборах, знают, что в конце них драки между соперниками, а то и внутри одной раздевалки, — обычное дело. Здесь надо строить не только ту команду, что все увидят на поле. Здесь нужна команда, которая будет сражаться в том числе и друг за друга. Поэтому Денисова у Черчесова и не будет. Тем более он не тот, кто одним своим появлением решит все игровые вопросы в опорной зоне.

Все это не отменяет проблемы опорного полузащитника. Его у Черчесова нет: Глушаков не в форме, Тарасов не тянет, так что нужно необычное решение. Например, как на Евро-2008, когда тот же Денисов послал открытым текстом одного из тренеров сборной — Бородюка, и Хиддинку пришлось выдумывать сложную конструкцию: делать из трио Семак – Семшов — Зырянов коллективного «опорника». Получилось очень неплохо. В матче против Южной Кореи Черчесов, казалось, хотел попробовать примерно такой же рецепт: Кузяев — Антон Миранчук — Ерохин. Получилось не так чтобы здорово: рисковать из них никто не хотел. Но если после зимы эта тройка будет выглядеть как Глушаков — Зобнин — Головин, то все может получиться.

Без чуда №2. Смолову и Кокорину еще надо сыграться

Все, кто ожидал, что пара лучших на сегодняшний момент нападающих России выйдет и порвет в кровавые клочья любую оборону и раскидает ошметки по чужой штрафной, были разочарованы. Несколько комбинаций дали надежду, что дуэт может сложиться неплохой, но с листа исполнить не получилось.

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Черчесов считает, что Смолов и Кокорин разные по своему функционалу форварды. Если упрощенно, то Смолов — центральный нападающий, наконечник атаки, Кокорин — тот, кто должен действовать чуть сзади, зато по всему фронту. Как все это вписать в остальную схему, какие должны быть фланги при таких нападающих и насколько велика поддержка из центра поля, так и осталось непонятным.

Без чуда №3. Центр обороны все еще не выглядит надежным

Сборная России против сильных команд играет в три центральных защитника — превосходящий класс нападающих соперника действительно имеет смысл сдерживать численностью обороны. На сегодняшний момент тройка сильнейших центрдефов выглядит как Джикия, Васин и Кудряшов — они в таком сочетании и вышли против Южной Кореи. Проблема только в том, что и у Джикии, и у Кудряшова рабочая нога — левая. А тот же спартаковский защитник располагается справа от Васина, и это не так чтобы удобно, прежде всего для начала атак. Армеец, кстати, в этом сезоне — тоже не образец надежности. Но тут уж определять тренерам, в чем причина «обрезов» Васина, — неправильные решения могут быть вызваны плохой физической формой, усталостью и потерей концентрации. Если это так, то перед ЧМ все это можно будет исправить.

Бонус. Что есть хорошего

Стандарты. Сборная России любит и умеет использовать стандарты, что в очередной раз и показала против Южной Кореи, где два мяча были забиты после розыгрыша угловых. Это плюс для команды, средняя линия которой прежде всего занята оборонительными функциями и далеко не всегда у нее остаются время и силы создавать моменты для своих нападающих с игры. Второй момент — самоотдача. У сборной России за последний год с ней не наблюдается проблем. А те же стандарты, самоотдача и хорошая физподготовка, например, сделали Исландию героем Евро-2016. Не самый плохой пример, если не ждать от сборной России чудес.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»