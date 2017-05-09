Миланское горе, магия цифр от Дриса Мертенса, извержение пенальти. Обзор 35-го тура Серии А

«Торино» прерывает серию «Ювентуса», футболисты «Кротоне» продолжают победное шествие, а Италия радуется успехам Массимо Карреры. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать пятого тура чемпионата Италии.

1) Впервые за долгие годы «Торино» сумел испортить настроение вечным конкурентам из «Ювентуса». Футболисты «старой синьоры» шли на рекорд по серии без домашних поражений в первенстве Италии, выиграв в последних 33 матчах. В этот вечер «быки» заставили умолкнуть весь «Ювентус Стэдиум»: лишь на 92-й минуте Игуаин сравнял счет в туринском дерби. Таким образом, «бьянконери» не хватило 5 встреч до повторения европейского рекорда «Барселоны». Хоть здесь каталонцы обошли Дибалу и компанию.

2) «Лацио» и «Сампдория» решили прорекламировать старт хоккейного ЧМ своим результатом. 7:3 – такая радость для зрителей и такой позор для оборонительных линий обоих клубов! Римляне вели в течении всего поединка и позволили «Сампе» забить лишь под завершение игры. Игроки «Сампдории» как бы намекают руководству команды: семь мячей в свои ворота – босс, у нас проблемы! Уже 5 туров подряд генуэзцы не могут одержать побед, при этом три раза проиграв.

3) «Милан» продолжает позориться при новом спонсоре? Йонхонг Ли стал президентом «россонери» перед дерби с «Интером». С того момента клуб как бы прокляли: два набранных очка за четыре игры. В матче с «Ромой» миланцы выступили в роли самого застенчивого паренька на деревне: игроки Монтеллы позволили «волкам» сгрызть свою защиту, при этом неуверенно идя в атаку. 1:4 на домашнем «Сан-Сиро» — отличный повод для тесного знакомства с азиатскими инвесторами.

4) «Кротоне» — это панихида. Если капитан «Спартака» Денис Глушаков ассоциируется со словом «похороны», то провинциальный клуб заслуживает подобного синонима благодаря последним результатам. Минимальный триумф над Пескарой» (1:0) стал уже четвертой победой клуба за последние шесть встреч Серии А, а беспроигрышная серия «акул» длится со 2 апреля. Футболисты «Кротоне» потеряли шансы на вылет из элитного дивизиона и продолжают фееричное покорение середины таблицы.

5) «Кьево» набирает ход. После пяти поражений подряд «летающие ослики» сумели одержать сложную победу над «Дженоа», сейчас же команда добыла ничью с «Палермо». Несмотря на трудное добытие очков, Верона не обвиняет своих любимцев: «Кьево» обезопасили себя от отправления в Серию B.

Цитата тура:

Чемпионские салюты в московском Тушино дошли и до Италии. На официальном твиттере «Ювентуса» появились поздравления соотечественнику Массимо Каррере , громкий триумф которого не остался незамеченным:

«Поздравляем господина Массимо Карреру, чемпиона России со «Спартаком».

Герой тура

Дрис Мертенс (Наполи)

Бельгийский полузащитник изысканно отметил свой юбилей: в 30-й день рождения Дрис не только оформил дубль, но и забил 30-й гол в сезоне. Обычное везение? Нет, праздничная закономерность!

Антигерой тура

Гонсало Родригес (Фиорентина)

Игра с «Сассуоло» оставит не самые радостные воспоминания в голове аргентинца. При счете 1:0 в пользу своей команды защитник получил второе предупреждение и покинул поле. В численном меньшинстве «фиалки» пропустили дважды, сумев отыграться лишь под завершение матча.

Цифра тура

3 пенальти в игре между «Лацио» и «Сампдорией» — главное объяснение высокой результативности в матче. Именно эта встреча стала самой многочисленной по исполнению одиннадцатиметровых ударов.

Результаты тура:

Наполи – Кальяри – 3:1 (1:0)

1:0 – Мертенс (2), 2:0 – Мертенс (49), 3:0 – Инсинье (67), 3:1 – Фариас (90).

Ювентус – Торино – 1:1 (0:0)

0:1 – Ляич (52), 1:1 – Игуаин (90).

Удинезе – Аталанта – 1:1 (0:1)

0:1 – Кристанте (41), 1:1 – Перица (53).

Эмполи – Болонья – 3:1 (2:1)

1:0 – Кроче (5), 1:1 – Верди (11), 2:1 – Паскуаль (38), 3:1 – Коста (46).

Пескара – Кротоне – 0:1 (0:0)

0:1 – Тонев (71).

Сассуоло – Фиорентина – 2:2 (0:1)

0:1 – Кьеза (37), 1:1 – Политано (74 – с пенальти), 2:1 – Йемелло (85), 2:2 – Бернардески (90).

Дженоа – Интер – 1:0 (0:0)

1:0 – Пандев (70).

Кьево – Палермо – 1:1 (0:0)

1:0 – Пеллисье (67 – с пенальти), 1:1 – Гольданига (88).

Лацио – Наполи – 7:3 (5:1)

1:0 – Кейта (2), 2:0 – Иммобиле (19 – с пенальти), 2:1 – Линетти (32), 3:1 – Худт (36), 4:1 – Андерсон (38 – с пенальти), 5:1 – де Врей (45), 6:1 – Лупич (65), Иммобиле (70), 7:2 – Квальярелла (72), 7:3 – Квальярелла (90 – с пенальти).

Милан – Рома – 1:4 (0:2)

0:1 – Джеко (8), 0:2 – Джеко (28), 1:2 – Пашалич (76), 1:3 – Эль-Шаарави (78), 1:4 – Де Росси (87 – с пенальти).

Бомбардиры: 27 — Джеко (Рома), 25 — Белотти (Торино), 24 — Игуаин (Ювентус), Мертенс (Наполи), Икарди (Интер).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А