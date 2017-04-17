Между Элвисом и инопланетянами. Последние интриги Премьер-лиги

«Спартак» — почти чемпион, и с этим может спорить только Массимо Каррера. Все остальное в чемпионате неясно: кто еще выйдет в Лигу чемпионов? Кто попадет в Лигу Европы? Кто рухнет в ФНЛ? Еженедельник «Футбол» собирает последние интриги сезона в одном тексте.

Что должно случиться, чтобы «Спартак» не стал чемпионом

В истории букмекерства заключались разные пари. Коэффициент по ставке «Элвис Пресли жив», например, составляет 2001,0. А если вы решите поставить на то, что до 2019 года на Землю прилетят инопланетяне, то у вас примут деньги из расчета 1 к 80. Вероятность того, что «Спартак» может в этом году не стать чемпионом, наверняка расценивается где-то между двумя этими событиями. Потому как, чтобы упустить титул, команде Карреры надо проиграть три матча из семи (в том числе и ЦСКА) и еще один завершить вничью. А чтобы спартаковцев обогнал «Зенит», нужно уступить в четырех играх. При этом армейцы или питерцы должны выиграть все свои оставшиеся матчи.

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Теперь ищите, кому должен отдавать очки «Спартак». В календаре у него «Ростов» (в гостях), «Урал» (дома), ЦСКА (г), «Томь» (д), «Амкар» (г), «Терек» (д), «Арсенал» (г). И в этих матчах Каррере надо проиграть столько же раз, сколько за весь предыдущий чемпионат.

Кто будет вторым

ЦСКА и «Зениту» остается сражение за Лигу чемпионов. Приз — 15 млн евро бонусов от УЕФА, которые можно заработать за участие в групповом турнире. Для ЦСКА эти деньги жизненно необходимы, для «Зенита» важнее престиж.

У Питера здесь преимущество за счет календаря. Из принципиальных соперников у ЦСКА есть матч со «Спартаком», а у «Зенита» — с «Краснодаром». Зато у Луческу выезд в Оренбург, где команда кормится из того же источника, что и питерский клуб, а потом — игра с открывшей кингстоны «Томью». У ЦСКА из проходного – лишь домашний матч с «Арсеналом» и выезд к добивающему сезон и тренера «Рубину». Но шансы уравнивают очко преимущества у армейцев и внутренняя атмосфера. В то время как в ЦСКА собираются продлевать контракты с Березуцкими и Игнашевичем, в «Зените» готовятся провожать главного тренера из города.

Кто собирается в Лигу Европы

Разыгрывается три путевки. Одна из них — за проигравшим в дуэли ЦСКА – «Зенит». Еще одна достается победителю Кубка России (финал 2 мая, в нем «Локомотив» сыграет с «Уралом»). Остается последнее место, на которое серьезно претендует только «Краснодар». В таблице — 4 очка преимущества, в списке матчей — «Арсенал» (стоит на вылет), «Амкар» (уже ничего не нужно), «Анжи» (стоит на стыки), «Оренбург» (стыки или вылет), «Урал» (уже ничего не нужно), «Зенит» (все серьезно) и «Томь» (считайте плюс 3 очка) в последнем матче. У кого-то есть еще вопросы, кто выходит от России в еврокубки?

Кто будет вылетать?

Вот где уравнение со множеством неизвестных. В ФНЛ не так много тех, кто рвется на повышение, – мало кто готов увеличивать бюджеты под Премьер-лигу. Так что самое главное — не стать 15-м и не вылететь напрямую. За это сражаются «Арсенал», «Оренбург», «Крылья» и немного «Анжи».

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«Оренбург», как ни странно, считается фаворитом. А хуже всего положение у Тулы. «Краснодар», «Ростов», ЦСКА, «Спартак»… такой сложной концовки сезона нет ни у кого. В «Арсенале» обсуждают отставку Сергея Кирьякова, но чем она может помочь, мало кто понимает. Свой главный матч Тула проиграла еще полтора месяца назад «Оренбургу» и теперь делает ставку на игру 26 апреля с «Крыльями». Это последний реальный шанс на спасение. Ну и ждать, не повалиться ли «Анжи».

Кто станет лучшим бомбардиром

Российская Премьер-лига – турнир, в котором забивать голы чрезвычайно сложно. Даже Халк в свое время становился лучшим бомбардиром всего с 15 мячами. В текущем сезоне со снайперами все опять плохо. Антирекорд наверняка устоит (в сезоне-2012/13 Вандерсон и Мовсисян забили всего по 13 голов). Но шансы удивить мало у кого есть.

Фаворитом остается Федор Смолов. Повторить прошлогоднее достижение в 20 результативных ударов возможностей у него немного. Но после травмы он провел три матча, забил в них дважды (один с пенальти) и продолжает возглавлять гонку бомбардиров с 13 голами. У Артема Дзюбы и Квинси Промеса – по 10. Квинси доказал, что может забивать не только простым командам, но вряд ли он долго будет играть центрфорварда: Адриано и Зе Луиш скоро возвращаются. А что там будет у Дзюбы и готов ли он забивать не только «Спартаку», не может сказать даже он сам. «Зенит» остается главной загадкой последних семи туров.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт тульского «Арсенала», Global Look Press

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»