Между доблестью и позором. Главные интриги второй части чемпионата России

3 марта матчем «Томь» — «Ростов» откроется вторая часть чемпионата России. Суета с подготовкой к крупнейшим международным соревнованиям отодвигает внутреннюю сцену на второй план. Но прежде чем будет дан старт Кубку конфедераций, в нашем футболе могут случиться очень громкие и резонансные события.

«Спартак» и десятое «золото»

Только представьте, что будет твориться в Москве (да и в других российских городах), если чемпионом станет «Спартак». Масштабы и последствия массовых гуляний красно-белой торсиды трудно вообразить. Если абсолютно ничего не значащий контрольный матч с «Копенгагеном» собрал на канале Youtube больше 65 тысяч зрителей, то сколько людей захотят с размахом отпраздновать историческую победу, страшно даже предсказывать.

Для многих фанатов красно-белых завоевание десятого российского чемпионства превратилось в смысл всей жизни в футболе. Они ждут этого момента как Судного дня, после которого начнется другая, райская, жизнь. Где «Спартак» — чемпион!» наконец-то перестанет быть цитатой из всеми забытого прошлого, а станет реальностью, которой можно будет попирать главных конкурентов как минимум год. Появление фигуры Массимо Карреры в жизни «Спартака» уже расценивается как поворотный этап. Теперь итальянцу нужно не растратить пятиочковый отрыв, чтобы быть причисленным к лику святых красно-белым братством.

С другой стороны, если «Спартак» уступит трофей, все их заклятые враги, будь то армейцы, питерцы или даже динамовцы, получат такой едкий повод для издевательств, что красно-белым придется вытерпеть еще более сильный шквал насмешек, чем они терпят последние 15 лет. И будет уже не так важно, станет ли чемпионом «Зенит», ЦСКА или кто-то еще. Хотя если кто-то сумеет вмешаться в борьбу «Спартака» и «Зенита», это будет необычно. Все-таки у армейцев есть проблемы с комплектацией, и чтобы быть конкурентоспособными, они должны провести второй круг просто безупречно. И потом, главное событие сезона у ЦСКА уже случилось: команда наконец-то обрела новый стадион.

«Амкар» и реклама пермского бетона

«Амкар» стал главным открытием первой части чемпионата после вырвавшегося вперед «Спартака». Пермяки остановились на шестом месте и оставляют позади «Ростов», «Рубин», «Локомотив» и другие клубы, не уступающие им ни в подборе исполнителей, ни в финансовых возможностях. Другое дело что «Амкар» показал выдающуюся игру в защите и умение максимально эффективно использовать шансы. При всей скудности атаки пермяков (16 голов, даже «Крылья Советов» забили больше) «Амкар» одержал 7 побед – столько же, сколько «Краснодар», «Ростов» и «Уфа». Зато команда сыграла 10 встреч на ноль, да и вообще за первый круг пропустила лишь на гол больше ЦСКА – обладателя самой надежной обороны, согласно статистике пропущенных мячей.

Дружина Гаджи Гаджиева берет свои очки в матчах с равными по силе соперниками и за счет этого держится выше остальных середняков. Правда, «Спартак» тут же увел у пермского клуба основного вратаря и лучшего защитника, так что во втором круге «Амкару» не избежать проблем. Хотя тренер пермяков и в начале сезона приуменьшал возможности своей команды, говоря о предстоящей борьбе за выживание. Сейчас все ждут от красно-черных падения, однако Гаджиев как никто умеет мобилизовать внутренние ресурсы команды. Пермский клуб способен потолкаться с грандами за место в первой шестерке. Повторить достижение 2008 года (4-е место) пермякам едва ли по силам, учитывая силу конкурентов, но задержаться в верхней части таблицы они могут.

«Локомотив» и третье пришествие

Практика показывает, что несколько раз войти в одну и ту же воду нашим прославленным тренерам 90-х не удается. Романцев после девяти чемпионств со «Спартаком» так и не вернул победные кондиции – теперь его больше увлекает рыбалка; Газзаев, триумфально работавший с ЦСКА, не сумел завоевать «золото» чемпионата Украины и ушел в политику; Семин, который попытался совершить камбэк в «Локомотив» в 2009 году, продержался на новом старом месте немногим больше года.

Казалось, что последнему тоже пора смириться с окончанием тренерской карьеры и найти себе менее нервное хобби. Однако после ухода с поста президента «Локомотива» Ольги Смородской новое руководство предоставило Семину третий шанс. Чем все это кончится – большой вопрос.

В болельщицкой среде мнения разделились: многие полагают, что Семин уже не способен вытащить «Локомотив» на авансцену. С другой стороны, против творца главных побед красно-зеленых в открытую выступают единицы, остальные предпочитают ждать. Пока они дождались лишь изгнания лидера команды Александра Самедова и потери проверенного бойца Романа Шишкина, а также авантюрной трансферной кампании с покупкой Джефферсона Фарфана и странной историей талантливого Алексея Миранчука. Обстановка в «Локомотиве» непонятная, но хочется верить, что Семин сумеет удержать контроль и достойно подготовить команду ко второй части сезона. Кстати, «Локо», в отличие от большинства лидеров, еще участвует в Кубке России. Победа в этом турнире стала бы отличным началом перезагрузки.

Тайна испанских колонистов «Рубина»

Еще одна тренерская интрига: как все-таки будет выглядеть «Рубин» под руководством Хавьера Грасии. Первый круг внятного ответа не дал, а испанский наставник претендует на звание самого загадочного тренера-иностранца в сезоне. Он избегает развернутых интервью, не объясняет тренерских решений, в том числе по поводу того, почему играет или не играет тот или иной футболист.

Испанец не боится принимать непопулярные решения: например, он усадил на лавку одного из лучших легионеров в истории чемпионатов России Гекдениза Карадениза или отпустил в «Терек» кандидата в сборную России Магомеда Оздоева. Футболисты, которые по идее должны быть новыми лидерами «Рубина» – в первую очередь, Ян М’Вила и Алекс Сонг, – пока выглядят совсем не так угрожающе, как могли бы. Недовольство испанской экспансией в стане казанцев растет, и скоро время начнет работать конкретно против Грасии и его штаба. Тем не менее многие игроки и эксперты утверждают, что Хавьер – серьезный тренер и нужно подождать еще. По именам его команда способна на многое, так что второй круг должен дать ответ на вопрос, что из себя представляет испанский специалист.

Томский суицид

Еще одна необычная интрига: с каким счетом будет проигрывать «Томь». Главный тренер томичей Валерий Петраков опасается, что его команда начнет лететь по 0:6 в каждом матче. Клуб завален долгами, а руководители прямым текстом сообщили, что команде не место в РФПЛ и о сохранении места в высшем дивизионе речи не идет. За последние годы это, пожалуй, первый случай, когда задолго до конца турнира участник открыто заявляет о полном отсутствии мотивации.

Высшему футбольному руководству нет дела до «Томи» – хватает и более глобальных проблем, связанных с подготовкой к чемпионату мира. Такая ситуация сильно благоволит нечистым на руку дельцам, стремящимся смошенничать на договорных играх. Ситуация с «Томью» может стать для них благодатной почвой. Команда, не имеющая стимула побеждать, идеально подходит для подковерных махинаций, и однозначно решить, как можно от этого уйти, не представляется возможным. Вероятно, проще было бы снять команду с турнира и приписать остальным участникам по технической победе. Но это был бы слишком большой удар по имиджу страны, где через год пройдет чемпионат мира по футболу.

Больше всех в этой ситуации жаль Валерия Петракова. Трудно представить, какие слова он должен находить, чтобы мотивировать своих футболистов, которые месяцами не получали денег. Кроме пламенных слов, Петракову нечего им предложить. Хозяева клуба обещали погасить долги к концу февраля, но обещаний игроки и так выслушали немало. Поэтому есть вариант, при котором «Томь» будет проигрывать всем подряд самыми изощренными способами. Впрочем, нагнетать по поводу договорных матчей раньше времени не стоит, ведь и без всяких договоренностей команда из Томска на голову слабее остальных. Понятие чести и достоинства есть как минимум у главного тренера, так что молодняк под его руководством все же должен постараться не запятнать репутацию безвольными поражениями с двузначными счетами. Тем более что внимание все равно будет приковано не к ним, а к борьбе за чемпионство, которая обещает нам феерическую развязку, кто бы в итоге ни выиграл золотые медали.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press