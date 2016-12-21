Место в истории. Почему Гарет Бэрри должен побить рекорд Райана Гиггза

35-летний хавбек «Эвертона» провел 610-й матч в Премьер-лиге и обошел Фрэнка Лэмпарда по количеству игр в английском чемпионате. Лишь один уникум продержался еще больше. Валлийский Горец Райан Гиггз сподобился на 632 встречи в АПЛ, но этот казавшийся вечным рекорд может быть побит уже в следующем сезоне.

17 сентября 2016 года. Рядовая встреча между «Эвертоном» и «Мидлсбро» почти прикатилась к финишу, когда «Гудисон Парк» вдруг взревел на всю катушку и рассыпал по арене продолжительные аплодисменты. Это была реакция на цифру «18», которой резервный судья подмигнул футболисту в синей футболке. Тот неспешно направился к бровке, смакуя всю красоту и величественность момента. Фанаты «Эвертона» овациями поздравляли Гарета Бэрри с юбилейной, 600-й, игрой. Он стал третьим в истории АПЛ, кому покорилась эта отметка. Ветеран отпахал на поле 90 минут, забил гол и доказал всем, что на покой ему еще рано.

На минувшей неделе «синие» объявили о продлении контракта с Бэрри до конца сезона-2017/18. «Такие игроки, как Лейтон Бэйнс и Гарет Бэрри, являются лидерами в раздевалке и на поле. Для молодых футболистов они в некоторой степени являются учителями», – объяснил решение главный тренер «ирисок» Рональд Куман. К этому моменту Бэрри успел не только догнать по играм Лэмпарда, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На момент ее издания он 580 раз выходил в стартовом составе на матчи Премьер-лиги – такое не покорялось даже Гиггзу. За 18 полных сезонов Гарет только однажды сыграл меньше 30 матчей за год, и случилось это аж 15 лет назад.

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Кажется, будто карьера Бэрри прошла достаточно незаметно. Он никогда не считался топ-звездой, никогда не был на первых страницах таблоидов, никогда не совершал эксцентричных выходок и забивал голы по большущим праздникам. Но на самом деле он всегда был в гуще событий, где-то совсем рядом с первыми лицами. Надо только внимательнее присмотреться.

Вот, например, матч 2005 года «Ньюкасл» – «Астон Вилла». Знаменитая схватка одноклубников Кирона Дайера и Ли Бойера, которые посреди игры набросились друг на друга с кулаками. Кто первый помчался разнимать обезумевших соперников? Правильно, Гарет Бэрри. Представитель чужой команды, которому вроде как не должно быть дела до разборок противоборствующей стороны.

Или уже март 2016-го, кубковая встреча «Эвертон» – «Челси». «Ириски» ведут 2:0, до конца меньше 10 минут. Форвард «аристократов» Диего Коста неистово пытается разогнать атаку, но его как плугом борозду перепахивает настырный соперник. Обуревший Коста налетает на обидчика и уже собирается съесть его лицо, как вдруг приходит осознание: ба, да это же Гарет Бэрри. Уважаемый человек. Взгляд испанца из звериного превращается в человеческий, потасовка, едва начавшись, перетекает в дружеские объятия. Каждому по карточке – на том и разошлись.

Впервые же Бэрри засветился в Премьер-лиге весной 1998 года, всего через три месяца после своего 17-летия. Его первой взрослой командой стала «Астон Вилла», чьи скауты высмотрели трудолюбивого юношу в дубле «Брайтона». Виды на него имели и «Арсенал» с «Челси», но родители футболиста предпочли отправить сына в Бирмингем, а не в Лондон. Левоногий защитник, умеющий не только выгрызать мячи, но и быстро находить перспективное начало атаки, оказался для «Виллы» знаковым игроком более чем на десятилетие.

В 19 лет Бэрри уже выводил команду на поле с капитанской повязкой. Со временем все больше стал проявляться его универсализм: добившись признания в качестве центрального защитника, при необходимости он не менее полезно играл на левом фланге обороны, а позднее расширил диапазон действий и до полузащиты. Способность качественно устранить любую протечку в командной схеме, видимо, перешла парню по наследству от отца-водопроводчика.

В 2000 году Гарет впервые был призван под знамена сборной Англии. Кевин Киган вовсе не собирался мариновать его в «молодежке» и с ходу взял Бэрри на чемпионат Европы. Ему довелось наблюдать со скамейки запасных, как более опытные партнеры безуспешно пытались выбраться из «группы смерти» с Германией, Португалией и Румынией. Немного утешало лишь то, что действующие чемпионы, немцы, выступили еще хуже, заняв последнее место в группе.

К тому моменту Бэрри утвердился в качестве центрального полузащитника, что волею судьбы ударило по его амбициям в сборной. Гарету не повезло родиться в одно время сразу с двумя культовыми английскими хавбеками – Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Вытеснить их из состава было попросту невозможно. Более того, в обойме были еще Джо Коул и Оуэн Харгривз. В такой компании надеяться на доминирование не приходилось.

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Все его конкуренты выступали за топ-команды: Лэмпард с Коулом представляли «Челси», Джеррард – «Ливерпуль», Харгривз носил почетное звание футболиста «Баварии», прежде чем оказался в «МЮ». Только Бэрри продолжал рубиться за «Астон Виллу», чьи золотые времена остались позади. Команду год за годом сильно трясло на крутых ухабах Премьер-лиги: 8-е место сменялось 16-м, последующий взлет в шестерку сильнейших оборачивался выпадением из десятки и так далее.

К 2008 году неизбежность смены клуба была очевидна для Бэрри. Он сыграл за «львов» в общей сложности более 400 игр и в 26 лет стал самым юным футболистом лиги, преодолевшим рубеж в 300 матчей. Однако перспектив в «Вилле» у Гарета больше не оставалось. Он грезил о Лиге чемпионов, а клуб был не в состоянии пробиться в еврокубки. Претендентов на хавбека было достаточно, ведь в сезоне-2006/07 Бэрри был признан одним из лучших игроков года.

Больше всех активничал «Ливерпуль». Главным инициатором трансфера был тренер «красных» Рафаэль Бенитес, который ради этой покупки раскрутил боссов клуба, Тома Хикса и Джорджа Жиллетта, на 18 млн фунтов. Причем игрок сам не скрывал, что хочет сменить обстановку и с радостью переедет в Ливерпуль. Но руководство «Астон Виллы» вместе с Мартином О’Нилом продавать капитана не пожелали. Поначалу их не устраивала сумма, а затем «вилланы» попытались обставить все так, будто «Ливерпуль» не успел вовремя подать необходимые документы.

Узнав об этом, Бэрри публично высказался о желании сменить клуб, попутно вспомнив неласковым словом О’Нила. Ответ не заставил ждать: игрока отстранили от тренировок, оштрафовали и лишили капитанской повязки. Все же Гарет отыграл еще сезон в «Вилле», после чего попытку выкупить его предпринял набирающий обороты «Манчестер Сити». На этот раз «львы» оказались более сговорчивыми и не стали чинить препятствий своему лидеру, продав его за 12 млн фунтов. А Бэрри написал в местной газете трогательное прощальное письмо, посвященное фанатам «Виллы».

В «Манчестер Сити» он добился того, чего хотел: наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов, выиграл Кубок Англии, а следом и Премьер-лигу. Более того, в 2010 году он впервые надел капитанскую повязку в сборной. Четыре сезона в «Сити» Гари отработал, как всегда, на максимуме. Когда «горожане» взялись за обновление состава, Бэрри отправился в аренду в «Эвертон». Его кондициями в новом клубе остались довольны: в 2014-м контракт был подписан, а теперь еще и продлен.

Всю карьеру Гарет Бэрри провел в тени более звездных и более раскрученных коллег. Наверное, Джеррард, Лэмпард или Гиггз и впрямь были более харизматичны как на поле, так и вне его. Зато Бэрри не избивал людей в ночном клубе, не оскорблял туристов и не спал с чужими женами. Гарет – невероятный профессионал, благодаря чему все эти годы играл много и стабильно. Таким отношением к делу он заслужил свое место в истории. Бэрри достоин того, чтобы поставить по-настоящему крутой рекорд. Дорога открыта – теперь главное, чтобы здоровье позволило ветерану АПЛ занять ту нишу, которая ему давно положена по справедливости.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press