Место в истории. Почему Гарет Бэрри должен побить рекорд Райана Гиггза

Автор: Антон Муша 0 Comments

35-летний хавбек «Эвертона» провел 610-й матч в Премьер-лиге и обошел Фрэнка Лэмпарда по количеству игр в английском чемпионате. Лишь один уникум продержался еще больше. Валлийский Горец Райан Гиггз сподобился на 632 встречи в АПЛ, но этот казавшийся вечным рекорд может быть побит уже в следующем сезоне.

Гарет Бэрри

17 сентября 2016 года. Рядовая встреча между «Эвертоном» и «Мидлсбро» почти прикатилась к финишу, когда «Гудисон Парк» вдруг взревел на всю катушку и рассыпал по арене продолжительные аплодисменты. Это была реакция на цифру «18», которой резервный судья подмигнул футболисту в синей футболке. Тот неспешно направился к бровке, смакуя всю красоту и величественность момента. Фанаты «Эвертона» овациями поздравляли Гарета Бэрри с юбилейной, 600-й, игрой. Он стал третьим в истории АПЛ, кому покорилась эта отметка. Ветеран отпахал на поле 90 минут, забил гол и доказал всем, что на покой ему еще рано.

На минувшей неделе «синие» объявили о продлении контракта с Бэрри до конца сезона-2017/18. «Такие игроки, как Лейтон Бэйнс и Гарет Бэрри, являются лидерами в раздевалке и на поле. Для молодых футболистов они в некоторой степени являются учителями», – объяснил решение главный тренер «ирисок» Рональд Куман. К этому моменту Бэрри успел не только догнать по играм Лэмпарда, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На момент ее издания он 580 раз выходил в стартовом составе на матчи Премьер-лиги – такое не покорялось даже Гиггзу. За 18 полных сезонов Гарет только однажды сыграл меньше 30 матчей за год, и случилось это аж 15 лет назад.

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Кажется, будто карьера Бэрри прошла достаточно незаметно. Он никогда не считался топ-звездой, никогда не был на первых страницах таблоидов, никогда не совершал эксцентричных выходок и забивал голы по большущим праздникам. Но на самом деле он всегда был в гуще событий, где-то совсем рядом с первыми лицами. Надо только внимательнее присмотреться.

Вот, например, матч 2005 года «Ньюкасл» – «Астон Вилла». Знаменитая схватка одноклубников Кирона Дайера и Ли Бойера, которые посреди игры набросились друг на друга с кулаками. Кто первый помчался разнимать обезумевших соперников? Правильно, Гарет Бэрри. Представитель чужой команды, которому вроде как не должно быть дела до разборок противоборствующей стороны.

Гарет Бэрри

Или уже март 2016-го, кубковая встреча «Эвертон» – «Челси». «Ириски» ведут 2:0, до конца меньше 10 минут. Форвард «аристократов» Диего Коста неистово пытается разогнать атаку, но его как плугом борозду перепахивает настырный соперник. Обуревший Коста налетает на обидчика и уже собирается съесть его лицо, как вдруг приходит осознание: ба, да это же Гарет Бэрри. Уважаемый человек. Взгляд испанца из звериного превращается в человеческий, потасовка, едва начавшись, перетекает в дружеские объятия. Каждому по карточке – на том и разошлись.

Впервые же Бэрри засветился в Премьер-лиге весной 1998 года, всего через три месяца после своего 17-летия. Его первой взрослой командой стала «Астон Вилла», чьи скауты высмотрели трудолюбивого юношу в дубле «Брайтона». Виды на него имели и «Арсенал» с «Челси», но родители футболиста предпочли отправить сына в Бирмингем, а не в Лондон. Левоногий защитник, умеющий не только выгрызать мячи, но и быстро находить перспективное начало атаки, оказался для «Виллы» знаковым игроком более чем на десятилетие.

В 19 лет Бэрри уже выводил команду на поле с капитанской повязкой. Со временем все больше стал проявляться его универсализм: добившись признания в качестве центрального защитника, при необходимости он не менее полезно играл на левом фланге обороны, а позднее расширил диапазон действий и до полузащиты. Способность качественно устранить любую протечку в командной схеме, видимо, перешла парню по наследству от отца-водопроводчика.

В 2000 году Гарет впервые был призван под знамена сборной Англии. Кевин Киган вовсе не собирался мариновать его в «молодежке» и с ходу взял Бэрри на чемпионат Европы. Ему довелось наблюдать со скамейки запасных, как более опытные партнеры безуспешно пытались выбраться из «группы смерти» с Германией, Португалией и Румынией. Немного утешало лишь то, что действующие чемпионы, немцы, выступили еще хуже, заняв последнее место в группе.

К тому моменту Бэрри утвердился в качестве центрального полузащитника, что волею судьбы ударило по его амбициям в сборной. Гарету не повезло родиться в одно время сразу с двумя культовыми английскими хавбеками – Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Вытеснить их из состава было попросту невозможно. Более того, в обойме были еще Джо Коул и Оуэн Харгривз. В такой компании надеяться на доминирование не приходилось.

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Все его конкуренты выступали за топ-команды: Лэмпард с Коулом представляли «Челси», Джеррард – «Ливерпуль», Харгривз носил почетное звание футболиста «Баварии», прежде чем оказался в «МЮ». Только Бэрри продолжал рубиться за «Астон Виллу», чьи золотые времена остались позади. Команду год за годом сильно трясло на крутых ухабах Премьер-лиги: 8-е место сменялось 16-м, последующий взлет в шестерку сильнейших оборачивался выпадением из десятки и так далее.

К 2008 году неизбежность смены клуба была очевидна для Бэрри. Он сыграл за «львов» в общей сложности более 400 игр и в 26 лет стал самым юным футболистом лиги, преодолевшим рубеж в 300 матчей. Однако перспектив в «Вилле» у Гарета больше не оставалось. Он грезил о Лиге чемпионов, а клуб был не в состоянии пробиться в еврокубки. Претендентов на хавбека было достаточно, ведь в сезоне-2006/07 Бэрри был признан одним из лучших игроков года.

Гарет Бэрри

Больше всех активничал «Ливерпуль». Главным инициатором трансфера был тренер «красных» Рафаэль Бенитес, который ради этой покупки раскрутил боссов клуба, Тома Хикса и Джорджа Жиллетта, на 18 млн фунтов. Причем игрок сам не скрывал, что хочет сменить обстановку и с радостью переедет в Ливерпуль. Но руководство «Астон Виллы» вместе с Мартином О’Нилом продавать капитана не пожелали. Поначалу их не устраивала сумма, а затем «вилланы» попытались обставить все так, будто «Ливерпуль» не успел вовремя подать необходимые документы.

Узнав об этом, Бэрри публично высказался о желании сменить клуб, попутно вспомнив неласковым словом О’Нила. Ответ не заставил ждать: игрока отстранили от тренировок, оштрафовали и лишили капитанской повязки. Все же Гарет отыграл еще сезон в «Вилле», после чего попытку выкупить его предпринял набирающий обороты «Манчестер Сити». На этот раз «львы» оказались более сговорчивыми и не стали чинить препятствий своему лидеру, продав его за 12 млн фунтов. А Бэрри написал в местной газете трогательное прощальное письмо, посвященное фанатам «Виллы».

В «Манчестер Сити» он добился того, чего хотел: наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов, выиграл Кубок Англии, а следом и Премьер-лигу. Более того, в 2010 году он впервые надел капитанскую повязку в сборной. Четыре сезона в «Сити» Гари отработал, как всегда, на максимуме. Когда «горожане» взялись за обновление состава, Бэрри отправился в аренду в «Эвертон». Его кондициями в новом клубе остались довольны: в 2014-м контракт был подписан, а теперь еще и продлен.

Всю карьеру Гарет Бэрри провел в тени более звездных и более раскрученных коллег. Наверное, Джеррард, Лэмпард или Гиггз и впрямь были более харизматичны как на поле, так и вне его. Зато Бэрри не избивал людей в ночном клубе, не оскорблял туристов и не спал с чужими женами. Гарет – невероятный профессионал, благодаря чему все эти годы играл много и стабильно. Таким отношением к делу он заслужил свое место в истории. Бэрри достоин того, чтобы поставить по-настоящему крутой рекорд. Дорога открыта – теперь главное, чтобы здоровье позволило ветерану АПЛ занять ту нишу, которая ему давно положена по справедливости.

Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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