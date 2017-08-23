Месть Венгера, принципиальный матч Спаллетти и негостеприимные монегаски. 3 ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

На этой неделе пройдут ответные матчи решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В итальянской Серии А Лучано Спаллетти с «Интером» сыграет против своего бывшего клуба – «Ромы». Чемпион Франции «Монако» столкнется с бодро стартовавшим «Марселем», а центральным матчем АПЛ станет встреча «Ливерпуля» и «Арсенала».

23 августа

ЦСКА — «Янг Бойз»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ-Арена»

Время: 21:45 (мск)

В четырех предыдущих сезонах армейцы успешно квалифицировались в групповой раунд ЛЧ, но каждый раз ЦСКА занимал последнее место в группе. В первом матче с «Янг Бойз» москвичи сделали весомую заявку на итоговый успех. Армейцы ранее никогда не проигрывали на этой стадии турнира. Швейцарцы ни разу в истории не выходили в групповой раунд Лиги чемпионов. В прошлом сезоне в решающем квалификационном раунде они были разгромлены «Боруссией» из Менхенгладбаха – 2:9.

П1 Х П2

ЦСКА – «Янг Бойз» 1,70 3,78 4,65

23 августа

«Копенгаген» – «Карабах»

Место: Копенгаген, Дания

Стадион: «Паркен»

Время: 21:45 (мск)

«Карабах» предпринимает очередную попытку прорваться в групповой раунд ЛЧ. В этом году азербайджанский клуб сумел добраться до решающего квалификационного раунда и находится в шаге от заветной цели. Год назад «Копенгаген» прошел на этой стадии кипрский АПОЭЛ. Датчане заняли третье место в своей группе, после чего дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Аяксу». В предыдущем раунде «Копенгаген» также уступил в первом матче со счетом 0:1, а в ответной встрече разгромил «Вардар» — 4:1.

П1 Х П2

«Копенгаген» – «Карабах» 1,77 3,35 4,86

26 августа

«Рома» – «Интер»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 21:45 (мск)

Принципиальный матч Спаллетти

Еще несколько месяцев назад Лучано Спаллетти выводил «Рому» на поле «Стадио Олимпико». Теперь он возвращается сюда в качестве тренера другой команды. В прошлом сезоне «Роме» впервые за долгие годы удалось дважды за сезон одолеть «Интер». Однако именно фигура Спаллетти, прекрасно знающего сильные и слабые стороны большинства игроков «Ромы», может сыграть решающую роль в этой встрече. Миланцы не побеждали «волков» в матчах Серии А с 2008 года.

П1 Х П2

«Рома» – «Интер» 2,33 3,50 2,98

27 августа

«Ливерпуль» – «Арсенал»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд»

Время: 18:00 (мск)

Венгер жаждет мщения

В минувшем сезоне Арсен Венгер вчистую проиграл битву против Юргена Клоппа. Ведомый французским тренером «Арсенал» уступил мерсисайдцам в обоих матчах АПЛ и четвертую строчку таблицы, дающую право на участие в ЛЧ. «Канониры» уже четыре встречи кряду не могут обыграть «Ливерпуль». А с «Энфилда» команда Арсена Венгера в последний раз увозила три очка еще в сентябре 2012 года. Обе команды безобразно играют в обороне, так что болельщики вправе ожидать большого количества голов.

П1 Х П2

«Ливерпуль» – «Арсенал» 2,15 3,62 3,25

27 августа

«Монако» – «Марсель»

Место: Фонвьей, Монако

Стадион: «Луи II»

Время: 22:00 (мск)

Негостеприимные монегаски

Своими результатами на старте сезона «Марсель» подтверждает намерение вернуться в число ведущих французских клубов. Но именно матч против «Монако» станет первым серьезным испытанием для команды Руди Гарсии. В четырех последних встречах на домашней арене монегаски уверенно обыгрывали «Марсель». Кроме того, «Монако» не проигрывает на домашнем стадионе в матчах Лиги 1 аж с декабря прошлого года. Тогда они уступили «Лиону» — 1:2.

П1 Х П2

«Монако» – «Марсель» 1,57 4,21 5,34

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press