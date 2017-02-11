Мерсисайдский марафон. Почему «Ливерпуль» все проиграл уже к началу февраля

2017 год отсчитал немногим больше месяца, а команда, которую считали главным конкурентом «Челси» в борьбе за титул, успела отстать от «синих» на 13 очков и вылететь из обоих кубков. «Ливерпуль» стремительно упускает самый многообещающий сезон за последние годы.

А ведь все начиналось еще лучше, чем с Бренданом Роджерсом, когда до победы не хватило каких-то двух очков. В сезоне-2013/14 скаузеры праздновали Новый год с 36-ю очками в активе. На этот раз Юрген Клопп разогнал «красных» до 43-х. 31 января 2016 года «Ливерпуль» перетерпел «Манчестер Сити» (1:0) и лишний раз заставил поверить в счастливое будущее. А дальше – крах.

В январе «Ливерпуль» провел девять матчей. Из них выиграл – один. В Кубке Англии у «Плимута». Все же знают этих неустрашимых парней в зеленом из четвертого дивизиона? А решающий гол оформил Лукас Лейва – человек, который не забивал за «Ливерпуль» с сентября 2010 года! Возможно, он смог сделать это потому, что был единственным из состава, не считая дублеров, у кого еще хватало сил.

При таком энергозатратном футболе, который хочет видеть Клопп, ротация необходима. По среднему пробегу за игру в топ-5 АПЛ входят три игрока «Ливерпуля»: Хендерсон (11,91 км), Фирмино (11,43 км) и Милнер (11,36 км). Компанию им составляют Кристиан Эриксен (11,96 км, лучший результат в лиге) и Н’Голо Канте (11,60 км). Непонятно, как в этот список не попал Лаллана, который в августе поставил рекорд сезона – 12,5 км за матч. Другими словами, команда Клоппа носится по полю больше всех остальных. При этом Фирмино провел на поле в общей сложности 2046 минут, Хендерсон – 2028, Милнер – 1912. Костяк «красных» пашет практически без перерыва, и новогодняя рубка вконец измотала марафонцев из Ливерпуля.

Дозревшие «красные». Как «Ливерпуль» возвращает победные традиции

«Мы много владели мячом, но что такое владение? Владение полезно только в том случае, если вы создаёте какие-то моменты. А мы ничего толком не создали», – сокрушался Клопп после поражения от «Халла». Обилие опасных моментов было ключевым фактором, благодаря которому мерсисайдцы шли в лидерах и забивали кучу мячей. Теперь что-то сломалось, и вот уже «Арсенал» догнал «Ливерпуль» по количеству голов.

Еще в игре с «Сити» в действиях команды чувствовалась натужность. Дальше только усугублялось чувство, что команде не хватает идей в атаке. Все выглядело настолько механическим, что жизнь, некогда фонтанирующая в игре «Ливерпуля», куда-то потерялась. А как только в этом механизме отошел один-единственный проводок – в виде Садио Мане, уехавшего на Кубок африканских наций, – цветомузыка исчезла. Могучая линия атаки вдруг оказалась недееспособной.

И Фирмино, и Коутинью вдруг стали слишком предсказуемыми. Объяснение одно: не хватает кондиций. Чуть медленнее обращаются с мячом, чуть медленнее принимают решения – на создание шедевров не хватает сил, приходится действовать слишком стандартно. Заменить их толком некем, так же, как и Мане. А ведь есть и более серьезные проблемы.

В этом календарном году «Ливерпуль» пока сыграл всего две встречи «на ноль». Обе – в Кубке Англии, с той самой командой, название и статус которой вы теперь уже точно знаете. Можно долго спорить на тему того, соответствует ли амбициям клуба уровень Ловрена, Матипа и Клавана, но от вратарского вопроса никуда не уйти. Клопп признал ошибку с Кариусом, вернув в ворота Миньоле. Сейчас бельгиец заставляет всех забыть даже о неудачах Клаудио Браво в Манчестере. Идут разговоры, что «Ливерпуль» может пригласить Джо Харта, вот только нет уверенности, что сам Клопп останется на посту летом.

Январь уже второй раз принес немцу душевную боль, хотя он находится в Англии менее полутора лет. Год назад «красные» набрали 4 очка в январских матчах, сейчас – 3. Попытка покорить Англию затяжным набегом провалилась. Есть выбор: либо «Ливерпуль» как следует закупается и решает кадровые проблемы, либо команда переучивается играть в другой футбол. Второй вариант почти стопроцентно будет означать отставку Юргена Клоппа.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press