Мемуары Гейда. Как быть талантом и закончить карьеру в 25 лет

Года три назад Гейда Фофана включали в топ самых перспективных юниоров Лиги 1. За это время он прирос к больнице и больше оттуда не выбрался — травма лодыжки все-таки победила. В середине января Фофана объявил, что заканчивает с профессиональным футболом.

«За 26 месяцев он сыграл за «Лион» 42 минуты» — грустная статистика от L’Equipe, в которой умещается вся история болезни Фофана. 18 января на официальном сайте клуба появилось короткое интервью, где он улыбался с архивной фотографии и давал совсем не веселый комментарий: «Я действительно попробовал все, но, к сожалению, надо признать, что это уже то состояние, при котором моя лодыжка не даст мне играть в футбол».

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Он и правда попробовал все: сделал несколько операций, менял форматы восстановления, больше года носил в ноге специальные винты-фиксаторы — все равно не помогло. Фофана до последнего верил в успех и заражал этим настроением остальных. «Я знаю, как он терпит, ведь его травма еще более серьезная, чем была у меня. Я надеюсь, что Гейда вернется, ведь он этого заслуживает», — всего месяц назад говорил одноклубник Набиль Фекир.

В мире уже случалась подобная история. Марко ван Бастен мог, по мнению Марадоны, стать величайшим игроком планеты, но закончил карьеру в 28 лет из-за той же травмы лодыжки. К тому моменту у него были Кубок чемпионов, «золото» Евро и три «Золотых мяча». Фофана же не успел почти ничего.

Сейчас не сразу вспоминается, что Фофана вообще-то не ребенок «Лиона». В клуб он попал уже после того, как отбегал два сезона за «Гавр» в Лиге 2. После ухода Тулалана «ткачи» искали как раз такого и отдали за юниора почти 2 млн долларов. Еще в школе Фофана называли разносторонним и умным игроком, чье мышление идеально вписывалось в современные требования к классному опорнику.

«Он был отличным парнем. Очень хороший игрок и лидер, всегда готовый помочь, — вспоминает Винсан Сассо, который играл вместе с Фофана в сборной Франции U-20 в 2010 году. — Уже тогда мы чувствовали, что он более зрелый, чем другие». Та команда ездила на юношеский чемпионат мира и взяла первое место, забивая в каждом матче и ни разу не проиграв. В малом «золотом» составе тогда играли Лаказетт, Гризманн, Колодзейчак, Коклен, Гренье, Какута. А капитаном был именно Фофана, хотя его клуб по звучности выглядел чуть ли не слабее, чем у всех остальных. И сегодня, желая удачи малийцу вне футбола, его бывшие партнеры, включая Гризманна, использовали в основном это слово — «капитан». Притом что речь шла не о мамонте уровня Джеррарда, а о 19-летнем пацане и сроке шестилетней давности.

Фофана провел в «Лионе» три крепких сезона. За карьеру он постоянно боролся с толпой других талантливых юниоров, особенно с Максимом Гоналоном. У любимца города Гейда в итоге ни разу однозначно не выигрывал на долгий срок, но и ни разу однозначно не проиграл. Учитывая, что сейчас блеск Гоналона потускнел, здоровая версия Фофана уже выдавила бы его из основы. И из голов болельщиков. К Фофана всегда относились хорошо: среди всех игроков, которые лечились по нескольку лет, он, наверное, единственный, о ком не сочиняли шуток и злорадных комментариев.

В недавнем матче против «Марселя» футболисты «Лиона» отпраздновали взятие ворот, растянув над головами футболку Фофана. Показательно, что инициатором стал автор гола Вальбуэна, хотя он фактически не пересекался с героем своей акции в одной команде.

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Жан-Мишель Оляс уже заявил, что хотел бы видеть Фофана в структуре клуба — хоть как руководителя, хоть как педагога: «Это фантастический игрок. У него есть исключительный ум и сильное положительное влияние на коллектив». Сам Фофана пока думает, но уже говорит, что, скорее всего, останется в «Лионе». Если он не покорил команду игроком, надо делать это менеджером. Одна карьера прекратилась, зато начинается другая.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press