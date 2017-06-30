Мексиканский сериал. Как сборная Германии ворвалась в финал Кубка конфедераций

Сборная Германии за турнир доказала, что даже экспериментальным составом может противостоять лучшим сборным континентов, а полуфинал против мексиканцев разрушил любые представления о несостоятельности этой команды. Еженедельник «Футбол» побывал на втором полуфинале Кубка конфедераций и насладился игрой бундестим.

Ожидания от игры

Все ждали выход мексиканцев в финал, чтобы посмотреть на их схватку с Чили, накануне обыгравших португальцев в серии пенальти, благодаря потрясающей игре вратаря-капитана Клаудио Браво. Неудивительно, ведь последняя официальная игра между командами была сыграна со счетом 7:0 на Кубке Америки. Мексиканцы хотели взять реванш за позор годичной давности.

Йоахим Лев перед полуфиналом сказал, что даже не рассчитывал пройти так далеко учитывая цель поездки. Немецкий тренер явно слукавил, но главные задачи за несколько матчей он выполнил, отобрал молодых футболистов, чьи имена мы услышим еще не раз по главным мировым спортивным каналам. Тем не менее, никто не предполагал, что немцам будет легко сделать шаг в финал в Санкт-Петербург. Все-таки, мексиканцы довольно уверенно прошли групповые матчи, а также выбили сборную России с домашнего турнира.

Сборные Германии и Мексики в последний раз встречались по иронии судьбы на Кубке конфедераций-2005. Тогда в игре за третье место немцы лишь в дополнительное время сумели одолеть на своем турнире мексиканцев (4:3).

Фанатские страсти

Сочи для немецких фанатов уже стал родным: три матча сборная Германии провела на арене «Фишт», и во всех трех победила. Мексика сыграла всего две встречи, но очень полюбилась местным жителям. За три часа до игры на набережной в Сочи можно было встретить огромное количество мексиканцев, попивающих коктейли на берегу Черного моря, и засветиться на мексиканском ТВ. Мексиканский спортивный канал снимал сюжет о фанатах.

Мексиканские болельщики наряду с чилийскими и камерунскими стали достоянием этого Кубка конфедераций. Чего стоит одна история фаната, уехавшего в Россию, без ведома жены. Того самого, что вышел за сигаретами, а оказался к удивлению супруги за тридевять земель. Уже на стадионе можно было заметить, что болельщиков сборной Мексики огромное количество, но они вспыхивали локальными огоньками на «Фиште». Лишь редко, когда мексиканцы утихали, можно было услышать «Supa Deutschland» в исполнении немцев.

Тактический анализ

Однозначно перед полуфиналом Лев закончил с экспериментами над своими игроками, и выпустил более-менее сыгранный состав. Так, на воротах остался Тер Штеген, вернулись в старт Ларс Штиндль и Леон Горетцка, однако Брандт осчастливил болельщиков Германии лишь во втором тайме, выйдя на замену.

Как и в матче с Камеруном, Лев сделал ставку на оборонительную тактику. На поле присутствовали три классических защитника: Хенрикс, Рюдигер и Гинтер, а Хектор и Киммих постоянно уходили вглубь и подчищали фланги за коллегами. Поэтому сборная Мексики так долго не могла подобрать ключ к защите соперника, лишь на последних минутах Марко Фабиан показал, как нужно играть против немцев. В Бундеслиге, где мексиканец выступает за «Айнтрахт», он научился этому уже давно.

Матч под микроскопом

«Папа, почему немцы такие высокие?», — в словах маленького мальчика, пришедшего поболеть за Мексику, скрывалась одна из главных проблем команды Хуана Карлоса Осорио в матче против сборной Германии. При исполнении стандартных положений и навесов в штрафную площадь мексиканцы не имели ни единого шанса создать опасный момент у ворот соперника. Огромные немцы, за исключением Киммиха и Вернера, выигрывали все верховые единоборства, что давало им возможность быстро уйти в контратаку. Именно на быстрых выпадах Германии мексиканцы и провалились.

Мексика играла очень неуверенно и позволяла сопернику делать все, что им придет в голову. Так в самом начале матча Леону Горетцка вздумалось забить самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций. «Снова он? Горецкий? Русский, наверное. Лучше бы его натурализовали, вместо Нойштедтера», — возмущался мужчина, периодически выкрикивающий «Россия, вперед!». Леон наработал на место в старте, смею предположить, что однажды мы увидим его капитаном сборной Германии. Помимо Горетцка в матче реабилитировался Марк-Андре тер Штеген, забивший автогол в свои ворота в матче с Камеруном. На этот раз голкипер «Барселоны» вытаскивал все, что летело в ворота, демонстрируя отменную реакцию и готовность к новому сезону.

Однако как бы не хороши были немцы, немалую роль в матче сыграла и госпожа Фортуна. Штанги, миллиметровые ошибки, спасения ворот голкипером — все это долгое время не давало сборной Мексики отправить в ворота немцев мяч, хотя в итоге один гол забить Тер Штегену им все-таки удалось — 4:1.

Финал

Йоахим Лев продолжает бить рекорды. Уже 13 лет подряд на турнирах его команда входила в тройку лучших, Кубок конфедераций в России не стал исключением. В этот раз бундестим предстоит повторно сыграть против Чили — четвертой командой в рейтинге ФИФА, Обе сборные обещают веселый матч и кучу эмоций. Нам остается лишь пожелать удачи.

Текст: Лидия Дидык, еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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