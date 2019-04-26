Мексиканская смесь. Корреспондент еженедельника «Футбол» принял участие в выборах легенд для международного музея игры №1

Оглашение выбора России на официальной церемонии определения легенд футбола для Международного музея футбола Salon de la Fama в Доме Мексики в Мадриде было похоже на голосование на «Евровидении». При словах «…и семь очков от России достаются… Батистуте» все аргентинцы в зале запрыгали, как будто Батистута только что забил в ворота сборной Бразилии.

«Суслики» и зал славы

Город Пачука, что в девяноста километрах от Мехико, считается родиной мексиканского футбола. С 1889 года там проходили матчи между шахтерами, работавшими в золотодобывающей компании, а в 1901-м был основан первый в Мексике футбольный клуб – «Пачука». Он выиграл первый национальный чемпионат в 1905 году и остается топ-клубом и сейчас. Так, в 2017-м «Пачука» победила в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в четвертый раз в своей истории. Команду сейчас тренирует аргентинец Мартин Палермо, легенда «Боки Хуниорс», а в названии сайта клуба вместо его официального имени используется прозвище tuzos, то есть «суслики».

Так называют всех жителей Пачуки из-за большого количества рудников и шахт в штате Идальго, столицей которого и является этот город. Своим крупным бюджетом «Пачука» и ряд других ведущих мексиканских футбольных клубов обязаны местной крупной компании Grupo Pachuca. Ею до 2017-го владел мексиканский миллиардер Карлос Слим, богатейший человек мира в 2010-2013 годах и на сегодняшний момент шестой номер рейтинга журнала Forbes.

Солидные инвестиции Grupo Pachuca в мексиканский футбол пошли не только на функционирование клубов и строительство современных стадионов. Вдобавок в Пачуке был построен музей мексиканского футбола в виде огромнейшего футбольного мяча, внутри которого на нескольких этажах расположилась экспозиция музея и его главная гордость – зал славы, по-испански — Salon de la Fama. Его учредили по примеру зала славы британской музыки в Лондоне и сначала планировали посвятить легендам мексиканского футбола.

Однако затем мексиканцы с удивлением обнаружили, что в мире нет международного музея футбола (по крайней мере, признаваемого главным), и решили восполнить этот пробел, заручившись поддержкой ФИФА. Правда, официальный статус от этой организации так и не был получен. Зато президенты ФИФА записывают приветственные видеообращения к каждой ежегодной церемонии принятия в зал славы новых легенд футбола.

Выборы проходят с 2011-го и с каждым годом становятся все более крупным и значимым событием. Поначалу за легенд футбола голосовали в основном мексиканские журналисты. Но постепенно организаторы стали приглашать все больше иностранных журналистов – по одному от ведущих футбольных стран. С 2019 года к таковым решили причислить и Россию, благодаря чему корреспондент «Футбола» стал выборщиком от нашей страны. Чтобы сделать выборы более важным событием, их впервые провели за пределами Мексики – в Мадриде. А в будущем планируется устраивать это мероприятие в разных городах. Например, следующие должны пройти ориентировочно в Буэнос-Айресе.

Сейфы в раздевалке «Атлетико»

Порой казалось, что ради выборов в Мадрид съехалась половина Мексики. На торжественных мероприятиях присутствовали десятки президентов мексиканских футбольных клубов. Освещать выборы прилетели около сотни журналистов из Мексики. А мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» устроили заочное соревнование по гостеприимству, организовав для участников церемонии банкеты и экскурсии по своим тренировочным базам и стадионам.

Выиграл спор, пожалуй, «Атлетико», которому ради победы оказалось не жалко запустить всех желающих на поле стадиона «Ванда Метрополитано» со словами исполнительного директора клуба Мигеля Анхеля Хиля: «Можете делать на газоне все что хотите». В итоге одни делали планки, другие – шпагат, а некий президент мексиканского клуба повис на перекладине ворот, проверяя их прочность перед грядущим финалом Лиги чемпионов, который пройдет на этой арене.

Гости из Мексики даже не постеснялись попробовать подобрать коды к сейфам футболистов «Атлетико», расположенным в раздевалке в шкафчиках каждого игрока. Взломать сейфы, кажется, не вышло. По крайней мере, никто из пытавшихся подобрать код не хвастался успехом.

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Йерро – за бутылку

Ужин перед голосованием проходит в ресторане Asador Donostiarra, стены которого увешаны фотографиями знаменитых гостей заведения – Марии Шараповой, Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Гарета Бэйла, Серхио Рамоса и вообще, кажется, всех футболистов мадридских «Реала» и «Атлетико» последних лет. Сербский журналист Асенсио узнает заведение и сообщает, что он тут присутствовал на праздновании… чемпионства «Атлетико» в 1996 году под руководством своего родственника — Радомира Антича. Того самого единственного в истории тренера, который возглавлял и «Атлетико», и «Реал», и «Барселону».

Пока мы с Асенсио обсуждаем, за кого из легенд футбола лучше проголосовать, рядом появляется выборщик от Испании – журналист газеты Marca Хуан. Он утверждает, что тут и думать нечего, – голосовать надо за Фернандо Йерро. Потому что он единственный в списке испанец. А вдобавок Хуан предлагает по бутылке отличного вина за голос в пользу

Йерро, своего земляка из Малаги. У нас с Асенсио голосовать из патриотических соображений не получается: в списке кандидатов в зал славы нет никого из наших стран. Более того, из прежде выбранных в зал славы 63 легенд футбола нет никого из бывшей Югославии и только один представитель из стран постсоветского пространства. Разумеется, это Лев Яшин.

Карпин лучше, чем Аршавин

Тем временем за столом заходит спор о том, кого из российских футболистов постсоветской эпохи можно признать лучшим. Как ни странно, кандидатура Андрея Аршавина не рассматривается. Даже аргумент о четырех его голах на «Энфилде» не производит на собравшихся ни малейшего впечатления.

— У Аршавина был всего лишь один сезон на топ-уровне в ведущих европейских чемпионатах, — говорит Хуан. — Это слишком мало. В девяностых было много российских футболистов, которые играли на высоком уровне в Европе из года в год. Лучшие, на мой взгляд, – это Карпин и Мостовой. Если надо выбрать из них одного, то я за Карпина. Он блистал не только в «Сельте», как Мостовой, но и в других командах – в «Реал Сосьедаде» и «Валенсии». Вдобавок Карпин несколько лет возглавлял список иностранцев с наибольшим количеством матчей в испанской Примере. Его рекорд уже много кто превзошел – Месси, Криштиану, Годин и так далее. Но для девяностых Карпин был настоящей легендой.

Асенсио не соглашается. Для него лучший из российских футболистов – Канчельскис.

— А кто лучший из испанских?

— О, безусловно, это должен быть кто-то из победителей чемпионата мира 2010 года, — говорит Хуан. – Или Хави, или Иньеста. Сложно выбрать из них одного. Но я все-таки больше за Хави.

— А я за Иньесту, — говорит Асенсио. – За то, что он забил победный гол в финале чемпионата мира. За то, на каком высочайшем уровне он провел всю свою карьеру. За то, какие человеческие качества он демонстрировал. Хави – тоже величайший игрок, но для меня лучший во всем — это Иньеста.

По вопросу, кто же главная легенда сербского футбола, мнения тоже расходятся. Испанец ожидаемо выделяет Предрага Миятовича как легенду мадридского «Реала». Асенсио отдает предпочтение Драгану Стойковичу «как футболисту выдающегося таланта, раскрыть который в полной мере не позволили травмы». Когда же я говорю, что для меня лучший сербский футболист – это Неманья Видич, то Асенсио сразу же вспоминает о спартаковском прошлом экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и говорит: «Хорошо хоть, что для тебя лучший – не Марко Петкович».

Минус Хави и Иньеста

Включить в зал славы Хави и Иньесту пока нельзя: по регламенту надо подождать пять лет после завершения игровой карьеры. Тренеров это не касается, поэтому Хуан еще раз предлагает бутылку прекрасного вина за голос в пользу Йерро. Финал этой истории получился неожиданным: славяне за вино не продались и не проголосовали за Йерро, но Хуан все равно подарил по бутылке вина после церемонии – чтобы никому не было обидно!

В списке для голосования – 15 легенд футбола, из которых четверо должны быть приняты в зал славы, и ровно за четверых футболистов нужно проголосовать. Выбор действительно непростой: Дидье Дешам, Фабио Каннаваро, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне, Иван Саморано, Арриго Сакки, Гари Линекер, Рене Игита, Дэвид Бекхэм, Михаэль Баллак, Габриэль Батистута, Оливер Кан, Дженнаро Гаттузо, Фернандо Йерро и Хосе Луис Чилаверт. Проголосовать хочется буквально за каждого. Суровый сербский делегат с этим не соглашается: «Бекхэма я не рассматриваю. Мы голосуем за легенд футбола, а не за spice boys».

При таком впечатляющем списке соискателей любой выбор порождает вопрос, почему же в четверку не включен кто-то еще, безусловно этого заслуживающий. Поэтому прошу не судить мой выбор слишком строго. Я решил проголосовать:

— за Батистуту, как за героя своего детства и великолепного бомбардира;

— за Линекера – как за великого футболиста и прекрасного журналиста вдобавок;

— за Симеоне, добившегося невероятных результатов в качестве тренера и сохранившего зловеще-злодейский имидж, что был у него еще со времен игровой карьеры;

— за Чилаверта – все-таки какой еще вратарь забил 62 гола? Разве что Рожерио Сени.

Оставалось лишь распределить эту четверку по местам. Первое место приносило его обладателю 7 очков, второе – 5, третье – 3 и четвертое – 1 очко. Этот тяжелый выбор я отдал на откуп читателям своего твиттера. Там Батистута набрал 49% голосов, Линекер – 20%, Симеоне – 18% и Чилаверт – 13%.

Победа Дешама

Голоса от России помогли Габриэлю Батистуте занять второе место и попасть в музей славы в Пачуке. Уверенную победу одержал Дидье Дешам, сумевший стать чемпионом мира в качестве и капитана сборной Франции, и ее главного тренера. Третье место в опросе журналистов со всего мира занял Арриго Сакки. Хоть итальянец и не выступал на топ-уровне в качестве игрока, но, как отметил выборщик от Германии из журнала Kicker, Сакки был одним из тренеров-революционеров, поменявших развитие футбола, наряду с такими великими новаторами из числа тренеров, как Виктор Маслов и Валерий Лобановский. Наконец, четвертой выбранной легендой для музея славы стал Хавьер Дзанетти.

Еще две легенды избирались по дополнительным спискам – футболистов совсем далеких эпох и женщин. В первой категории победил француз Рамон Копа, а среди малоизвестных для большинства фамилий футболисток предпочтение отдали бразильянке Сисси.

Торжественная церемония приема героев в зал славы пройдет осенью в Пачуке.

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Мадрид

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»