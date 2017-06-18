Мексика стартовала на Кубке конфедераций ничьей против чемпиона Европы. Все, что нужно знать об игре против Португалии

Сборная Мексики в Казани сыграла вничью против сборной Португалии в стартовом поединке Кубка конфедераций. Блог «Футбол в сомбреро» подводит итоги матча.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 1-й тур.

ПОРТУГАЛИЯ —МЕКСИКА 2:2 (1:1)

Казань. 18 июня.

Стадион: «Казань Арена». 34 372 зрителя.

Арбитр: Нестор Питана (Аргентина).

Голы: 1:0 — Куарежма (35), 1:1 — Эрнандес (42), 2:1 — Седрик, 2:2 — Морено (90).

Статистика ПОР — МЕКС:

Владение мячом: 41% — 59%

Всего ударов: 10 — 11

Удары в створ: 5 — 3

Удары мимо: 3 — 5

Блокировано ударов: 2 — 3

Штрафные: 15 — 17

Угловые: 2 — 3

Офсайды: 3 — 1

Сэйвы: 1 — 3

Фолы: 14 — 14

Предупреждения: 4 — 4

Главные цифры матча:

48 — гол забил в составе сборной Мексики Хавьер Эрнандес. За несколько недель до старта турнира Чичарито обогнал по количеству мячей легендарного Хареду Борхетти. Кроме того, мексиканский форвард стал единственным футболистом, кто отличался на предыдущем КК в Бразилии.

44 — раза бил со штрафных Криштиану Роналду на крупных международных турнирах сборных, но не забил ни разу. В игре против Мексики 32-летний полузащитник «Реала» был признан лучшим игроком матча.

1 — впервые в истории крупных футбольных турниров был отменен гол после видеоповтора. Главный арбитр встречи Нестор Питана отменил гол Пепе после команды специальной бригады по отслеживанию спорных моментов. Португальцы находились в положении «вне игры».

Слова:

«Я посмотрел, что пишет сайт ФИФА – у нас почти 60 процентов времени владения мячом. Так что, считаю, мы показали хорошую игру, противостояли все-таки чемпионам Европы. Действовали уравновешенно по схеме 4-3-3, соперник – также, и в конце ему пришлось поменять систему, это о многом говорит. Мы выполнили наш план» (с) главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. «Полузащита Мексики превзошла нашу. У нас были проблемы с перемещением мяча. Соперник заставил нас много бегать. А мы не смогли придумать, как атаковать. Я выпустил Желсона Мартинша, чтобы ускорить нашу игру. С выходом Андре Силвы нам удалось приблизиться к штрафной мексиканцев. Мы создали больше голевых моментов, забили, но пропустили на последней минуте. Это футбол. Поздравляю Мексику» (с) Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Турнирное положение группы A

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Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, MyScore

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.