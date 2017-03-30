Медведь у них не с того боку. Взгляд на изменения в клубе со стороны боссов «Атлетико»

Со следующего сезона мадридский «Атлетико» будет выступать на новом стадионе, под новой эмблемой и хотел бы получить новых игроков. И в клубе искренне не понимают, чем недовольны фанаты.

Новая эмблема

Новый лого «Атлетико» несущественно отличается от концепции прежних. Единственным серьезным отличием от прежних эмблем является цвет дерева и медведя, который ест с него плоды. Теперь они оба синие. Кроме того, если раньше фигура зверя была расположена справа, то теперь она стоит слева, а само дерево перемещено в центр. Края клубного герба теперь закруглены, увеличилась ширина красных полос, а сама эмблема стала темнее. Фанаты оказались не рады таким переменам, и их можно понять: зачем менять то, что так привычно, любимо и дорого? Но ничто не вечно, и руководству клубов приходится задумываться над способами привлечения новой аудитории. А для этого необходимы перемены, направленные на популяризацию и узнаваемость клуба не только в болельщицкой среде, но и у другой аудитории – у детей, женщин, молодежи. Смена эмблемы – один из таких шагов, на который за последние годы решились многие ведущие клубы Европы. «В мире все течет, все меняется, и это безостановочный процесс. Другие клубы уже через это проходили. Кому-то это нравится, кому-то – нет, но это нормально», – заявил Диего Симеоне. И с ним сложно не согласиться.

Новый стадион

Новая арена, возводимая на базе стадиона «Ла Пениета», будет называться Estadio Wanda-Metropolitano. Упоминание в названии китайской компании Wanda Group обусловлено тем, что компания является владельцем 20% акций клуба. Именно название и послужило поводом для недовольства. По итогам опросов, 79% поклонников «Атлетико» оказались против такого решения. Болельщики успели провести не одну акцию протеста, но все безуспешно. Непреклонная позиция клуба вполне объяснима: по сообщениям испанских СМИ, «Атлетико» получит минимум 100 млн евро в течение десяти лет от китайского конгломерата Wanda Group за продажу названия нового стадиона. Эта сумма может вырасти с учетом бонусов за успешные выступления клуба. В современном мире клубы вынуждены соглашаться на подобного рода сделки, пусть даже это и будет идти вразрез с мнением болельщиков. В конечном счете, уж лучше у стадиона твоего любимого клуба будет не столь благозвучное название, чем руководство будет зарабатывать путем увеличения цен на билеты.

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Новый главный тренер

Слухи о возможном уходе Диего Симеоне из «Атлетико» витают в воздухе уже не первый год. Но в этом сезоне они как никогда актуальны. В сентябре появилась информация о том, что Чоло сократил срок своего контракта с мадридцами на два года. Сам Симеоне отметил, что сокращение срока соглашения ничего не меняет, но результаты и игра «Атлетико» говорили обратное. Впервые за последние годы «Лос рохибланкос» рискуют финишировать за пределами первой четверки. Их оборона больше не самая безупречная в Примере, а огонь в глазах их аргентинского вождя периодически гаснет, и тогда команду начинает лихорадить. На фоне этой неразберихи разговоры о возможном уходе Симеоне в «Интер» возродились с новой силой. Сейчас миланским клубом весьма успешно руководит Стефано Пиоли. Однако стоит ему оступиться, как азиатские владельцы «Интера» направят свой взор в сторону Мадрида. Но выиграет ли «Атлетико» от ухода Симеоне? Скорее да, чем нет. Симеоне все еще остается авторитетом для игроков и идолом для болельщиков, но прямая зависимость результатов команды от его настроения слишком велика. Мадридцам необходима эмоциональная встряска, которой вполне может стать смена рулевого.

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Уход ветеранов

Для любого болельщика расставание с любимыми игроками – один из самых эмоциональных и нежеланных моментов. Летом этот неизбежный процесс смены поколений может коснуться «Атлетико». В мае Тиагу стукнет 36 лет, Габи в июне отметит 34-й день рождения, а Торресу недавно исполнилось 33. Португалец в этом сезоне почти не выходит на поле, Фернандо используют как игрока ротации. Лишь Габи не страдает от недостатка игрового времени, но начинает сказываться возраст, чем вскоре наверняка воспользуются его конкуренты. В качестве замены Тиагу и Габи мадридцы рассматривают Кевина Кампля из «Байера», место Торреса может занять Лусиано Вьетто, который вернется из аренды. Безусловно, болельщики с грустью воспримут новости об уходе любимых игроков. Но лучше отпустить их сейчас, чем ждать, когда результативная ошибка кого-то из них станет для клуба роковой.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Атлетико»