Мечты не сбываются. «Волгарь» проваливает весну из-за «Газпрома»

Тридцать шесть очков и восьмое место в таблице – так «Волгарь» завершил осеннюю часть турнира ФНЛ. У астраханцев оставались надежды на продолжение удачного сезона: отставание от 4-го «Тамбова» составляло 9 баллов, при невезении ближайших конкурентов можно было и за стыки побороться. Но спонсоры команды из «Газпрома» начали выводить свои финансы из проекта. И теперь клубу приходится выживать.

Привет, проблемы

Уже в декабре болельщикам и игрокам пришлось забыть о своих самых заветных планах: клуб оказался на грани разорения. Отказ «Волгаря» от участия в Кубке ФНЛ из-за отсутствия финансовых средств – еще полбеды. Зимняя распродажа с участием астраханских лидеров началась из-за их зарплат: команде пришлось расстаться с игроками, чей месячный заработок составлял 100 тысяч рублей и выше. Главные итоги трансферного безумия таковы: 1) полузащитник Сутормин (он до сих пор остается лучшим снайпером «Волгаря» в этом сезоне) вместе с форвардом Машуковым отправились в «Оренбург», где с большой вероятностью выйдут в РФПЛ; 2) хавбек Акабашев выступает в «Авангарде» и находится в шаге от финала Кубка России; 3) полузащитник Кабутов вообще играет в Премьер-лиге (но это ненадолго) за хабаровский СКА. Неудивительно, что массовая эмиграция из Астрахани рассорила руководство и главного тренера: Юрий Газзаев расторг соглашение с «волгарями» в январе, хотя стороны вели долгие переговоры.

Почему клуб с 57-летней историей отключили от аппарата денежного жизнеобеспечения? Спасибо «Газпрому»: компания отказалась продлевать контракт с «неприбыльным» проектом. К счастью, выручили главы региона: президент сине-белых Денис Саблин сообщил, что правительство Астраханской области выделило клубу 100 млн рублей и помогло расплатиться с долгами перед игроками.

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А что «Волгарь»?

Газзаев проработал в команде пять лет. Найти специалиста, разбирающегося в психологии «Волгаря» лучше Юрия Фарзуновича? Легче полностью забить «Саранск-Арену» на матче Панамы и Туниса. Поэтому команду возглавил Андраник Бабаян, который работал в штабе «Волгаря» с 2008 года. Кто, если не он?

У 42-летнего Бабаяна этот опыт работы главным тренером – первый в карьере. Пока все идет комом: за 8 туров после возобновления «Волгарь» 5 раз проиграл и трижды сыграл вничью. Более того, команда не смогла забить в этих матчах более одного мяча. Трагедия? Спорно, ведь в первых двух мартовских турах (поражение «Химкам» и «Авангарду» – 0:2 и 0:1) «волгари» привыкали играть без ушедших игроков, которые задавали ритм в атаке. Далее последовали матчи с командами, борющимися за место в первой четверке. И три ничьи: с «Шинником», «Динамо» СПб и «Сибирью» — успех для обескровленных астраханцев. Разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) тоже трудно назвать неудачей.

Во-первых, «газовики» не проигрывают в домашних матчах этого сезона с 22 июля. Во-вторых, за последние 13 матчей в ФНЛ (с 4 ноября) игроки Федотова пропустили только дважды. А вот проигрыш «Тюмени» (1:3) указал тренерскому штабу «Волгаря» на главную проблему – командную несыгранность. Во время обороны своих ворот защитники шли вдвоем на одного соперника и хаотично носились по собственной штрафной. А игроки атаки не играли в пас – каждый пытался реализовать момент сам. Тот же нападающий Бабырь запорол несколько перспективных атак.

Задачи на конец года

«Волгарю» не повезло с весенним календарем. Клуб скатился на 11-е место, а в пяти баллах от них — зона вылета. Но болельщики не пугаются такой близости к черной дыре и продолжают верить в команду: и хвалебными комментариями в соцсетях, и поддержкой дома (стабильная тысяча человек на «Центральном» — успех для середняка ФНЛ).

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«Я горд за команду, в непростой период выходящую на поле с азартом и страстью. У нас ушли 12 ведущих футболистов, и мы опираемся на игроков, которые раньше имели не очень много времени», — заявил Бабаян еще в марте. К середине апреля футболисты из Астрахани еще не оправились от ухода Сутормина и К , но сыграться придется. Ведь решающие матчи будут и против участников топ-4 («Енисей», «Балтика»), и с аутсайдерами лиги («Зенит-2», «Факел»). И битва за очки будет в каждой встрече.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Волгарь»