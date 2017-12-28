Мечта гурмана. Афера Неймара, «Монако» и преображение Балотелли

Французский футбол готов удивлять. Сборная – один из главных фаворитов ЧМ-2018, а «ПСЖ» с каждым сезоном приближается к заветной Лиге чемпионов.

1. Переход года. Едва ли в карьере Неймара были изощреннее и сложнее финты, чем тот, что он провернул прошедшим летом совместно с отцом и катарскими «дриблерами» из «ПСЖ». Французский клуб за 220 млн евро выкупил контракт бразильца у «Барселоны», обойдя финансовый Fair Play и окончательно разбалансировав цены на футболистов. Три года назад, когда европейским футболом еще руководил Мишель Платини, «ПСЖ» уже попадал под похожий прессинг УЕФА. Тогда чиновников смутила прибыль парижан от партнерства с Управлением туризма Катара. По условиям контракта самая богатая команда Франции должна была зарабатывать 200 млн евро в год, в УЕФА это восприняли как способ переноса денег. Заставить парижан урезать бюджет на трансферы и следовать потолку зарплат смогли только санкции. За примерное поведение и послушание УЕФА сократил срок наказания с двух лет до одного года.

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Для совершения главной сделки лета боссы парижан доверились целой группе серьезных юристов, которые рассматривали все возможные ходы так, чтобы не попасть под шах и мат. Но даже при официальном бюджете «ПСЖ» в размере 550 млн евро совершить переход на честных условиях было невозможно. Дело в том, что УЕФА требует от участников еврокубков аккумулировать за три сезона дефицит на сумму более 30 млн евро.

По информации L’Equipe, афера прошла так: Неймар использовался катарской стороной как посол ЧМ-2022, получил за это 9-значный бонус от сторонней компании шейхов, выкупил собственный контракт от имени имиджевой компании отца и стал игроком «ПСЖ». Уже в первый день после объявления трансфера в Париже раскупили 10 тысяч футболок с фамилией бразильца, через месяц эта цифра увеличилась в 12 раз. За полгода в составе нового клуба Неймар сыграл в 20 матчах, забил 17 голов, сделал 14 ассистов и заработал 15 млн евро.

2. Воскрешение «Монако». Когда «Монако» в последний раз становился чемпионом Франции, за клуб выступали Вилли Саньоль, Фабьен Бартез и Давид Трезеге, а команду тренировал Клод Пюэль. Прошло 17 лет, Лига 1 была полностью захвачена шейхами столичного «ПСЖ», а победитель чемпионата Франции был очевиден задолго до финиша. «Монако» за эти годы успел пережить последствия банкротства, поиграть в Лиге 2 и вернуться в высший дивизион с новыми лицами.

Леонарду Жардиму ежегодно «ворошат» состав, заменяя почти половину игроков, но португалец каждый раз находит свежие сочетания. В прошедшем сезоне «Монако» начал чемпионат без Хамеса Родригеса, Антони Марсьяля, Янника Карраско, а на их месте раскрылись Тьемуэ Бакайоко, Килиан Мбаппе, Тома Лемар и другие. Главное, вера в себя вернулась к капитану команды — Радамелю Фалькао. За прошедший сезон он наколотил в сумме 30 голов во всех турнирах, а «Монако» стал самой забивной командой Европы, уверенно зайдя за сотню мячей. Монегаски пожертвовали Кубком лиги, проиграли в решающих стадиях Кубка Франции и Лиги чемпионов, но чемпионство все-таки удержали. В честь долгожданной победы вся команда перекрасила волосы в клубные цвета.

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3. Бало снова увлекся футболом. Самый трудный ребенок итальянского футбола – Марио Балотелли оказался не нужен ни в Англии, ни на родине. Его переезд в «Ниццу» воспринимался как смирение со статусом выгоревшей звезды. К новым одноклубникам Балотелли отнесся максимально уважительно. На первую тренировку Марио приехал в роскошном костюме и каждому партнеру вручил по подарку. Ему не разрешили играть под №45 из-за регламента, но и футболка с №9 била рекорды по продажам. Итальянец отметил и фанатов с «Альянц Ривьеры», заявив, что они создают лучшую атмосферу среди всех клубов, где форвард выступал. Быстро найдя контакт с Алассаном Плеа и Виланом Сиприеном, Марио стал полезным и на поле, чего не случалось с ним со времен «МанСити» Роберто Манчини.

Но тигр всегда полосатый. Марио быстро устал от образа пацифиста и с первым спадом «Ниццы» устроил серию скандалов, подкрепляя их нелепыми удалениями на поле. Он был готов сбежать из команды, но благодаря уговорам остался, перебесился и словно забыл о своих обидах. В текущем сезоне Лиги 1 итальянец в 19 матчах забил 16 мячей. А удалялся лишь однажды в поединке против «Кана». Старт «Ниццы» ужасал: «орлы» в один момент опустились до 15-го места, но благодаря Марио вернулась в зону еврокубков. Боссам «орлов» расслабляться рано: с открытием трансферного окна итальянца вновь потянет к новым вызовам.

Пожелания на 2018 год

Французский футбол, у тебя все неплохо, ты на подъеме, и самое главное для клубов и сборной – выжать из этого состояния максимум. Желаю Дидье Дешаму вместить в заявку из 23-х на ЧМ-2018 не только лучших, но и тех, кто не сможет подорвать атмосферу внутри «трехцветных», «ПСЖ» — победы в Лиге чемпионов, ведь у них одна из лучших линий атаки в мире, а «Монако» – вновь покорять болельщиков своей игрой.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press