Матадор для быка. Зачем «Торино» понадобился Вальтер Мадзарри

Синиша Михайлович был уволен из «Торино». Причем во второй раз в его карьере сербского специалиста отправляют в отставку после поражения от «Ювентуса». Теперь президент «быков» Урбано Кайро захотел перемен и обновлений, поэтому и пригласил руководить командой Вальтера Мадзари.

Современный «Торино» — это коктейль из плюсов и минусов. «Быки» — это великолепный нападающий Андреа Белотти, техничный хавбек Яго Фальке, самоотверженный защитник Давиде Дзаппакоста, правда, с лета выступающий в «Челси». А еще «Торино» — это отсутствие стабильности (после великолепной победы может пройти серия матчей с необязательной потерей очков), бардак в игре и непонимания главной задачи на сезон. Синиша Михайлович приходил в Турин с четким намерением вытащить команду из середины таблицы. В определенные моменты «Торино» при сербе был хорош: громил «Удинезе» и «Лацио». А еще Михайлович технично расстреливал ворота голкипера Вани Милинковича-Савича со штрафных на тренировках. Но в целом Михайлович не показал никакого результата. Поэтому на его месте и оказался Вальтер Мадзарри — человек, который считает успехом выполнение только ста процентов от поставленной задачи.

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Мадзарри – это ваш начитанный и абсолютно правильный друг. Он всегда действует по правилам и никогда не желает хотя бы немного сдвинуться с заданного курса. Стиль Вальтера Мадзарри напоминает запрограммированный футбол, где мало риска и бесшабашности. Вполне возможно, такой игры Вальтеру хватило на успешное сотрудничество с «Сампдорией», «Наполи» и «Реджиной». И почти вероятно, что однотипная работа с командами не позволила алленаторе выйти с «Интером» на космический уровень или встряхнуть АПЛ вместе с «Уотфордом».

Вообще «Торино» достался очень необычный тренер. В свободное от работы время Вальтер может рассказать журналистам, где и на какую наживку нужно ловить рыбу в Италии, а потом – какое вино подобрать к блюду из добычи. В курении Мадзарри легко посоревнуется с наставником «Наполи» Маурицио Сарри. Кстати, за последние годы произошло сразу три случая, когда итальянский специалист прекращал интервью после вопросов о сигаретах. Как признался сам Мадзарри, он больше не собирается говорить на эту тему.

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«В современном футболе правят деньги. Но я, как истинный романтик, считаю, что положительного результата можно достичь в том числе и за счет хорошей работы, а не только благодаря покупкам отличных футболистов» — эта фраза Вальтера Мадзарри как раз про «Торино». Клуб подходит к каждой межсезонке с волнением школьника перед первым свиданием, никогда не взрывает Италию громкими трансферными покупками и сосредоточен на сохранении отдельно взятых футболистов, которые и являются лидерами «быков». С точки зрения философии «Торино» — идеальная команда для Мадзарри. Вопрос заключается лишь в том, подойдет ли сам Вальтер туринцам.

На самом деле назначение 56-летнего Вальтера Мадзарри – огромная удача для «Торино». Он все время движется вперед и ищет новые вызовы даже после неудач. После «Интера» и небольшого перерыва он поехал в Англию. После АПЛ он говорил об Испании и, по сообщениям некоторых итальянских СМИ, отвергал предложения «Милана» и «Дженоа».

Возможно, Урбан Кайро и поторопился с увольнением Синиши Михайловича. Но функционеру нужны были перемены. Есть подозрение, что тренер с видом институтского преподавателя, постоянно держащий сигарету в зубах и ориентирующийся на достаточно прагматичный футбол, сможет освежить «Торино». И добиться результата.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram «Торино»