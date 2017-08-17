Массимо Каррера: «Проблем с руководством «Спартака» нет!»

Перед матчем против «Локомотива», который пройдет 19 октября, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов на базе красно-белых в Тарасовке. Итальянец отметил, что у него нет проблем с руководством клуба, а команда нацелена на исправление сложившейся ситуации — «красно-белые» после 6 матчей занимают 9-е место в турнирной таблице РФПЛ.

— Массимо, как команда чувствует себя психологически? Можно сказать, что это самый сложный этап в вашей карьере в России?

— Безусловно, это особенный момент. Мы продолжаем работать, стараемся избегать ошибок. Атмосфера в команде позитивная.

— В каком состоянии подходит команда к матчу с «Локомотивом»?

— Все здоровы, потерь в команде нет. Мне есть из кого выбирать состав для матча.

— Вы посещали последний матч «Локомотива» против «Тосно». Какие изменения заметили в игре «Локо»?

— Я видел игру с «Тосно». Я обратил внимание, что они сменили тактику, и мы подстраиваемся под них.

— У Дениса Глушакова спрашивали о том, почему в соцсетях больше не появляются фото из раздевалки команды, как это было в прошлом сезоне. Что вы можете сказать на этот счет?

— Я думаю, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы фотографироваться. Но, в любом случае, это решаю не я, а сами игроки принимают решение.

— Сегодня по индивидуальной программе работал Роман Зобнин. Какого его состояние?

— Он хорошо работает, постепенно восстанавливается. Но Зобнин все еще далек от возвращения на поле.

— Как вы оцените игру Фернандо в матче с ЦСКА? Если взглянуть на статистику, то он провел не самый лучший матч. Может, дело в позиции?

— Судя по статистике, он не отдавался на все 100%, я не думаю, что все дело в позиции. Время от времени я смотрю на статистику, но предпочитаю доверять тому, что вижу сам, своим ощущениям. В матче с ЦСКА у нас были голевые моменты, мы владели мячом больше соперника.

— Вы планируете проводить ротацию в составе?

— Я считаю, что на данном этапе не требуется ротация состава.

— Стоит ли ждать дебюта кого-то из молодежного состава на фоне травмы Зе Луиша?

— Нет, у меня есть Мельгарехо, Бакаев и Давыдов.

— Вас раздражает тот факт, что в вашей команде два нападающих – Зе Луиш и Луис Адриано, которые постоянно страдают от травм?

— Мы стараемся делать все, чтобы игроки получали как можно меньше травмы. Но, увы, в футболе существует травмы. Травмы зависят от многих факторов, не только от физ подготовки. Как человек питается, отдыхает.

— Отслеживаете ли вы, чем питаются футболисты за пределами базы?

— Когда мы питаемся вместе, мы следим за их рационом. Но когда футболисты покидают базу, мы не имеем возможности их контролировать. Они должны быть профессионалами и сами следить за тем, что едят.

— Сейчас вокруг вас ходит много слухов, в том числе касающихся ваших отношений с руководством клуба.

— Проблем с руководством нет! Я не менял штаб, я просто позвал новых людей, чтобы лучше работать. Я никого не увольнял, в том числе водителя. Я узнал об этом в новостях. Я привел двух новых людей в штаб, чтобы они помогали. Я всегда стараюсь сделать лучше для команды и для руководства. Я просто хочу, чтобы у игроков было нечто большее, чтобы они могли хорошо выступать. И мне очень приятна поддержка болельщиков.

— С чем на ваш взгляд связаны последние неудачи «Спартака»? Все дело в усталости или велика роль индивидуальных ошибок?

— Я допускаю, что с «Динамо» могла быть физическая усталость после 120 минут в Суперкубке с «Локо». В ЦСКА, как и в игре с «Динамо», присутствовало много индивидуальных ошибок, напрямую повлиявших на итоговый результат. Нам нужно работать над тем, чтобы контролировать ход встречи. В футболе бывают ошибки. С «Краснодаром» у нас тоже были моменты, когда соперник мог отличиться, но нам везло. После встречи с ЦСКА, как и после других матчей, мы собрались и проанализировали ошибки и собственную игру.

— Многие считают, что сейчас «Спартаку» не хватает явного лидера, какими в прошлом сезоне были Промес и Глушаков.

— Фигура лидера очень важна в команде, но это может быть и молчаливый лидер. Чтобы быть лидером, не надо кричать. В этой команде не один лидер. Глушаков — капитан и один из этих лидеров. Я вижу как тренируется Глушаков и у меня не возникает сомнений в его профессионализме.

— Есть ли у вас претензии по игре Петковича в матче с ЦСКА?

— Я никогда не говорю об игроках за их спиной, если я хочу что-то сказать кому-то из игроков, то я иду общаться с ним лично.

— Определились ли с вратарем на дерби?

— Пока еще нет.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Никита Котов