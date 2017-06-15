Массимо Бузакка: «На каждом матче Кубка конфедераций в распоряжении судей будет 30 камер»

Бывший арбитр, а ныне — глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка встретился на стадионе «Крестовский» с журналистами и рассказал о главной новинке в правилах на Кубке конфедераций — введении видеоповторов.

Зачем нужно смотреть видео

— В футболе всегда на принятие решение влияет человеческий фактор, это было, есть и будет, — начал Массимо Бузакка. В игре ошибаются все — нападающие, вратари, иногда неверные решения принимают и арбитры. Порой возникают спорные ситуации, когда к согласию придти так и не удается. Даже после многократного просмотра видеозаписи эпизоды трактуются по-разному. В этой непредсказуемости и субьективизме и есть прелесть нашей жизни, часть которой — футбол. Идеала в нем не бывает, поэтому мы не утверждаем, что видеоповторы гарантируют со стороны каждого человека одинаковое восприятие.

Но цель стратегии ФИФА по развитию футбола — справедливые результаты. Видеоповторы позволят избежать явных ошибок, способных повлиять на результаты матчей, а с этим избежать и скандалов. Замечу, что видеопомощь вовсе не ущемляет прав судьи в поле. Последнее слово все равно будет за ним. Но теперь в некоторых случаях перед принятием решения у него появится возможность просмотреть спорный эпизод.

Готов развеять опасения по поводу задержки матчей. Подчеркну, что речь идет о ключевых игровых моментах, затруднения в которых у судей возникают не в каждом матче. Нет оснований беспокоится о времени, которое уйдет на просмотр спорного эпизода. Эту технологию наши ведущие арбитры осваивают очень быстро. А фактические ошибки выявляются за несколько секунд и видны всем.

Презентация системы видеоповторов VAR, которая будет применяться на Кубке конфедераций #футболхоккей #футбол #еженедельникФутбол #ftbl #confederetioncup A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Jun 15, 2017 at 2:57am PDT

Судей у монитора все будут знать заранее

Главному арбитру будут помогать два видеоассистента и еще один, специально для контроля за оффсайдной линией. Подчеркну, что при фиксации оффсайда мы рекомендуем поддерживать динамику игры и поднимать флажок только в случае полной уверенности, что атакующий игрок находится за линией. При сомнениях призываем игру продолжать.

Информация по видеосудьям окажется доступна для всех. Фамилии этих помощников главного судьи будут публиковаться до матча. Кроме того, планируем, что телезрители увидят и съемки из студии — смогут в режиме онлайн посмотреть за работой у телеэкрана.

На чемпионате мира 10 процентов решений были отменены

На завершившимся в Южной Корее молодежном чемпионате мира (U-20) мы увидели насколько полезны видеоповторы. Вот статистика — всего пересматривать пришлось 12 решений. 5 из них касались определения вне игры, обращались за видеопомощью в ситуациях с назначением пенальти и вынесением наказаний для игроков. Результат видеопомощи — она позволила судьям избежать оплошностей, которые повлияли бы не только на исходы матчей, но даже итоги всего турнира. Эти итоги были бы другими, не совсем справедливыми. Потому что не имей арбитр возможности пересмотреть эпизод — команды, которые прошли далеко, могли раньше вылететь из турнира.

30 камер для профилактики

На каждом матче в распоряжении судей будет 30 камер, установленных на всех возможных углах. Обратите внимание, что новое правило — не только дополнительная возможность для арбитра просмотреть эпизод. Это еще и повышение ответственности у футболистов. Теперь они знают, что ни одно грубое нарушение или неспортивная выходка, без внимания не останутся. И даже если главный арбитр этого не заметил, они могут быть наказаны. Поэтому призываем игроков вести себя корректно, тогда и наказывать их не придется.

Так выглядит технология отмены судейского решения в системе VAR. На Кубке конфедераций нас ждет именно такая процедура A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Jun 15, 2017 at 4:38am PDT

Ответы для будущего

Чем активнее будут внедряться видеоповторы, тем лучше мы будем понимать, какие сложности могут возникнуть при их использовании, и что нам придется дорабатывать. А еще новая система позволит нам лучше увидеть, как в ближайшее время станет развиваться футбол и понять, что возможно, в динамике современной игры назрели какие-то перемены в правилах футбола и нам стоит об этом задуматься.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»